Thói quen ít ai biết của danh ca Khánh Ly tại Mỹ tuổi 81

Mới đây, một người bạn thường xuyên đi lễ cùng danh ca Khánh Ly đã chia sẻ đôi điều về một thói quen ít ai biết của bà ở tuổi 81 tại Mỹ.

Người bạn này viết: "Theo thói quen mỗi lần cô Mai (tên thật của Khánh Ly) là viếng thăm Đức Mẹ tại Long Beach xong thì đi bộ qua bên đường ngắm biển. Có lẽ cái cảm giác đứng trước biển bao la nó làm cho lòng luôn cảm thấy tự do và bình yên…".

Được biết, danh ca Khánh Ly lấy chồng đầu tiên ở Đà Lạt là người theo đạo Công giáo, nên bà cũng theo đạo từ đó. Tại Mỹ, bà thường đi lễ nhà thờ hàng tuần và tới viếng tượng Đức Mẹ (còn gọi là tượng Đức Mẹ Con Sò – một địa danh nổi tiếng). Bà duy trì thói quen này suốt hàng chục năm qua.

Vì đã tuổi cao nên mỗi lần như vậy đều có bạn bè, đồng nghiệp dẫn bà đi. Và dù chỉ lặng lẽ đi lễ một mình hoặc cùng một người bạn nhưng Khánh Ly vẫn ăn mặc chỉnh tề, búi tóc cao, cho thấy sự kỹ tính, chỉn chu ở bà.

Về sự kỹ tính trong ăn mặc của mình, Khánh Ly từng chia sẻ do chịu ảnh hưởng từ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Bà nói, cố nhạc sĩ chẳng bao giờ đòi hỏi phải mặc cái này hay cái kia nhưng ông lại là người rất kỹ trong vấn đề ăn mặc: "Đối với các em trong nhà, ông đều tìm báo chí ngoại quốc về cho coi và theo dõi, từ nội y đến quần áo ngoài đều phải lựa hàng tốt

Theo Khánh Ly, Trịnh Công Sơn kỵ nhất cái khuỷu tay nhăn nheo bị lộ ra. Đối với những người lớn tuổi, khuỷu tay và đầu gối thường bị nhăn, làm nên cái xấu của mình. Bởi vậy, ông muốn phụ nữ có tuổi phải mặc áo dài tay, quần dài để che nó lại.

Bà nói: "Trịnh Công Sơn rất thích những người mặc đẹp, ông không có cái gì ngoài cái đẹp. Ông không bao giờ già vì có cái nhìn rất trẻ trung. Trong âm nhạc cũng vậy, ông thích mọi người biểu diễn nhạc của ông theo cách riêng của họ. Đó là lý do khán giả của ông có thể không thích những người hát nhạc Trịnh theo cách mới, nhưng ông lại rất thích".