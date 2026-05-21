HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Thói quen ít ai biết của danh ca Khánh Ly tại Mỹ tuổi 81

Tùng Ninh
|

Hiện tại, dù đã ở tuổi 81 và trải qua một trận đột quỵ khiến sức khỏe yếu đi nhưng nữ danh ca vẫn giữ thói quen này.

Mới đây, một người bạn thường xuyên đi lễ cùng danh ca Khánh Ly đã chia sẻ đôi điều về một thói quen ít ai biết của bà ở tuổi 81 tại Mỹ.

Người bạn này viết: "Theo thói quen mỗi lần cô Mai (tên thật của Khánh Ly) là viếng thăm Đức Mẹ tại Long Beach xong thì đi bộ qua bên đường ngắm biển. Có lẽ cái cảm giác đứng trước biển bao la nó làm cho lòng luôn cảm thấy tự do và bình yên…".

Thói quen ít ai biết của danh ca Khánh Ly tại Mỹ tuổi 81- Ảnh 1.

Bức ảnh mới nhất của Khánh Ly

Được biết, danh ca Khánh Ly lấy chồng đầu tiên ở Đà Lạt là người theo đạo Công giáo, nên bà cũng theo đạo từ đó. Tại Mỹ, bà thường đi lễ nhà thờ hàng tuần và tới viếng tượng Đức Mẹ (còn gọi là tượng Đức Mẹ Con Sò – một địa danh nổi tiếng). Bà duy trì thói quen này suốt hàng chục năm qua.

Vì đã tuổi cao nên mỗi lần như vậy đều có bạn bè, đồng nghiệp dẫn bà đi. Và dù chỉ lặng lẽ đi lễ một mình hoặc cùng một người bạn nhưng Khánh Ly vẫn ăn mặc chỉnh tề, búi tóc cao, cho thấy sự kỹ tính, chỉn chu ở bà.

Về sự kỹ tính trong ăn mặc của mình, Khánh Ly từng chia sẻ do chịu ảnh hưởng từ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Thói quen ít ai biết của danh ca Khánh Ly tại Mỹ tuổi 81- Ảnh 2.

Bà nói, cố nhạc sĩ chẳng bao giờ đòi hỏi phải mặc cái này hay cái kia nhưng ông lại là người rất kỹ trong vấn đề ăn mặc: "Đối với các em trong nhà, ông đều tìm báo chí ngoại quốc về cho coi và theo dõi, từ nội y đến quần áo ngoài đều phải lựa hàng tốt

Theo Khánh Ly, Trịnh Công Sơn kỵ nhất cái khuỷu tay nhăn nheo bị lộ ra. Đối với những người lớn tuổi, khuỷu tay và đầu gối thường bị nhăn, làm nên cái xấu của mình. Bởi vậy, ông muốn phụ nữ có tuổi phải mặc áo dài tay, quần dài để che nó lại.

Bà nói: "Trịnh Công Sơn rất thích những người mặc đẹp, ông không có cái gì ngoài cái đẹp. Ông không bao giờ già vì có cái nhìn rất trẻ trung. Trong âm nhạc cũng vậy, ông thích mọi người biểu diễn nhạc của ông theo cách riêng của họ. Đó là lý do khán giả của ông có thể không thích những người hát nhạc Trịnh theo cách mới, nhưng ông lại rất thích".

Nữ ca sĩ lấy chồng Việt kiều cao hơn mình 30cm, sang Mỹ làm chuyện sốc nặng
Tags

Mỹ

sao Việt

Trịnh Công Sơn

Khánh Ly

nhạc Trịnh

Đời sống nghệ sĩ hải ngoại

đức mẹ long beach

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Dự án vượt biển độc đáo, 'xịn xò' nhất Việt Nam, top đầu khu vực do Vingroup xây dựng sắp có thay đổi lớn?

Dự án vượt biển độc đáo, 'xịn xò' nhất Việt Nam, top đầu khu vực do Vingroup xây dựng sắp có thay đổi lớn?

01:23
Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

00:47
Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

01:12
Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

01:08
Đường dây tội phạm của Trưởng khoa Bệnh viện Trần Phi Hùng: Tịch thu 50,7 tấn caffeine, phong tỏa 60 tài khoản

Đường dây tội phạm của Trưởng khoa Bệnh viện Trần Phi Hùng: Tịch thu 50,7 tấn caffeine, phong tỏa 60 tài khoản

01:44
Một con voi bị ngã trong lúc hỗn chiến dữ dội, đè tử vong nữ du khách

Một con voi bị ngã trong lúc hỗn chiến dữ dội, đè tử vong nữ du khách

00:38
Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

01:25
VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại