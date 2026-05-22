Gia đình thứ hai của mẹ ruột Bằng Kiều ở Mỹ

Mới đây, vợ cũ Bằng Kiều là ca sĩ Trizzie Phương Trinh đã chia sẻ những dòng cảm xúc về mẹ chồng cũ là nghệ sĩ Lưu Nga.



Cô viết: "Sinh nhật của bà nội năm nay thì bà đang ở Việt Nam, nên vừa về lại Mỹ là cả hội Gia Đình Nghệ Sĩ Tâm Linh đã tụ họp đông đủ để mừng tuổi mới cho bà. Một buổi tiệc thật ấm cúng, đầy ắp tiếng cười và tình yêu thương.

Mẹ Bằng Kiều đón tiệc sinh nhật cùng bạn bè

Đây là những người mà bà hay gọi vui là "con vay, cháu mượn", nhưng thật ra lại chính là gia đình thứ hai của bà ở Mỹ. Bà chỉ cần lên tiếng một câu thôi là người này, người kia lập tức chạy tới hỏi han, xem bà cần gì.

Có lẽ vì luôn cảm nhận được tình thương chân thành của mọi người dành cho mình nên lâu lâu bà lại nấu phở cho cả nhà ăn. Mà phải nói món phở gà của bà nội đúng là "danh bất hư truyền". Hầu như ai từng ăn qua cũng đều công nhận: "Khó kiếm được tô phở gà nào ngon như phở gà của bà nội vòng vòng Bolsa".

Câu đó là thiên hạ nói nha, không phải mình nói đâu, không khéo mọi người lại tưởng mình nịnh bà.

Còn đây mới là lời của mình. Chiều nay vừa kêu Colin và Kenzi chuẩn bị qua nhà bà nội là hai đứa hỏi ngay: "Qua đó mình ăn gì vậy mẹ?".

Mình đáp: "Phở gà bà nội nấu".

Chúng đáp: "Tụi con thích phở của bà nội".

Chỉ nghe nhiêu đó thôi là đủ biết phở của bà ngon cỡ nào rồi. Ba thằng con trai của mình vốn rất kén ăn, bình thường mê đồ Tây hơn và ít khi ăn món Việt Nam. Vậy mà riêng phở của bà nội thì đứa nào cũng húp sạch không sót giọt nào. Ngoài ra còn có món thịt kho trứng của bà ngoại, món ăn Việt Nam không thể thiếu trong lòng tụi nhỏ.

Dù sinh nhật đã qua mấy tuần rồi, nhưng hôm nay con vẫn muốn một lần nữa chúc bà nội thật nhiều sức khoẻ, lúc nào cũng an yên, vui vẻ, đi đâu cũng được mọi người yêu thương, và sẽ còn có thật nhiều chuyến du lịch thật đẹp để tận hưởng cuộc sống tuổi già".

Dòng chia sẻ xúc động của Trizzie Phương Trinh nhận được nhiều quan tâm, chúc mừng và khen ngợi từ khán giả, bạn bè đồng nghiệp.

Được biết, dù đã ly hôn Bằng Kiều từ lâu nhưng Trizzie Phương Trinh vẫn luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp, thân thiết với mẹ chồng cũ. Cô thường xuyên tới nhà nghệ sĩ Lưu Nga chơi và thăm hỏi bà trong các dịp lễ Tết, tiệc tùng, sinh nhật. Và bất cứ khi nào có dịp nữ ca sĩ cũng dẫn theo cả 3 con trai chung với Bằng Kiều.

Nghệ sĩ Lưu Nga cũng luôn yêu thương con dâu cũ, coi như con gái. Bà thường đi chơi và tặng quà cho ba cháu nội.