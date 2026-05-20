Nữ nghệ sĩ bị anh ruột và mẹ từ mặt, giờ lượm ve chai kiếm sống

Mới đây, nhóm nghệ sĩ Ngũ Long Du Ký đã tới thăm nghệ sĩ cải lương Mỹ Phụng - em gái ruột của nghệ sĩ nổi danh Bửu Truyện. Cả nhóm vô cùng xót xa khi chứng kiến cảnh sống khó khăn của bà.

Cụ thể, nghệ sĩ Mỹ Phụng sống cùng con trai trong một căn phòng trọ chật hẹp rộng hơn 10m2. Trong nhà gần như không có đồ đạc gì giá trị, hai mẹ con phải nương tựa vào nhau. Tuy nhiên, con trai bà cũng khó khăn, phải đi hát lô tô mỗi ngày để kiếm từng đồng.

Nghệ sĩ Mỹ Phụng phải mưu sinh bằng công việc đi lượm ve chai và dọn nhà thuê trong xóm, ai thuê gì làm đó.

Nghệ sĩ cải lương Mỹ Phụng (ngoài cùng bên phải) được nhóm Ngũ Long Du Ký đến thăm

Nghệ sĩ Mỹ Phụng chia sẻ về sự nghiệp nghệ thuật của mình: "Tôi đi hát từ năm 15 tuổi. Từ 15 tới 18 tuổi, tôi hát cho đoàn An Giang Cánh Hồng, cùng đoàn với tôi có Hồng Tơ.

Tới năm 1979, tôi chuyển sang đoàn Kiên Giang 1, đi chung với chị Lệ Thủy, rồi đi đoàn Trùng Dương ra tận Côn Đảo. Tôi đi đoàn tỉnh nhiều hơn hát ở thành phố.

Anh Bửu Truyện thấy tôi khổ quá mới lôi về Sài Gòn, đưa vào đoàn Minh Tơ. Lúc đó anh ấy đang làm trong Hội đồng nghệ thuật của đoàn, nên đưa hết tuồng tích cho tôi hát.

Nhưng khi ấy tôi còn trẻ quá, chưa lên đào chính được, chỉ đóng phụ. Tôi đi đoàn Minh Tơ được hơn tháng thì bỏ vì không chịu nổi cơm áo gạo tiền. Tôi lấy chồng sinh con sớm quá, nên khổ quá không chịu nổi, đành bỏ đoàn Minh Tơ đi.

Anh Bửu Truyện giận tôi tới mức từ mặt tôi tới tận khi chết cũng không nhìn mặt. Tới lúc anh ấy bệnh nặng, tôi vô thăm anh ấy cũng không nhắc tới tôi luôn.

Dù anh ấy thương em nhưng vì tôi không nghe lời nên anh ấy từ mặt luôn. Má tôi cũng từ mặt tôi vì thấy tôi có tương lai ở đoàn Minh Tơ, nhưng tôi lại bỏ đoàn theo chồng. Chồng tôi cũng là kép độc nổi tiếng thời đó".

Về cuộc sống hiện tại, nghệ sĩ Mỹ Phụng tâm sự: "Nghệ sĩ Mỹ Phụng chia sẻ: "Tôi bây giờ nhiều bệnh, sức yếu, nhưng phải cố gắng đi làm vì con cái đứa nào cũng khổ. Chúng cũng phải đi làm kiếm từng đồng.

Tôi làm đủ thứ. Tôi cứ đi lòng vòng trong xóm, ai sai gì thì tôi làm nấy. Thường tôi sẽ đi dọn nhà cho người ta, làm một buổi được cho 100 nghìn, có người cho trăm rưỡi, hai trăm.

Nhưng công việc không đều, một tháng chỉ dọn được 1, 2 nhà, có tháng không nhà nào mướn. Những ngày còn lại tôi cứ đi lang thang nhặt ve chai.

Tôi có hai đứa con trai thì cả hai đứa đều nghèo khổ vất vả, phải tha phương cầu thực. Một đứa ở cùng tôi trong nhà trọ này, mỗi tháng đưa tôi 2 triệu rưỡi".