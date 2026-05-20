HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nữ nghệ sĩ bị anh ruột và mẹ từ mặt, giờ lượm ve chai kiếm sống

Tùng Ninh
|

"Anh Bửu Truyện giận tôi tới mức từ mặt tôi tới tận khi chết cũng không nhìn mặt", nghệ sĩ Mỹ Phụng nói.

Mới đây, nhóm nghệ sĩ Ngũ Long Du Ký đã tới thăm nghệ sĩ cải lương Mỹ Phụng - em gái ruột của nghệ sĩ nổi danh Bửu Truyện. Cả nhóm vô cùng xót xa khi chứng kiến cảnh sống khó khăn của bà.

Cụ thể, nghệ sĩ Mỹ Phụng sống cùng con trai trong một căn phòng trọ chật hẹp rộng hơn 10m2. Trong nhà gần như không có đồ đạc gì giá trị, hai mẹ con phải nương tựa vào nhau. Tuy nhiên, con trai bà cũng khó khăn, phải đi hát lô tô mỗi ngày để kiếm từng đồng.

Nghệ sĩ Mỹ Phụng phải mưu sinh bằng công việc đi lượm ve chai và dọn nhà thuê trong xóm, ai thuê gì làm đó.

- Ảnh 1.

Nghệ sĩ cải lương Mỹ Phụng (ngoài cùng bên phải) được nhóm Ngũ Long Du Ký đến thăm

Nghệ sĩ Mỹ Phụng chia sẻ về sự nghiệp nghệ thuật của mình: "Tôi đi hát từ năm 15 tuổi. Từ 15 tới 18 tuổi, tôi hát cho đoàn An Giang Cánh Hồng, cùng đoàn với tôi có Hồng Tơ.

Tới năm 1979, tôi chuyển sang đoàn Kiên Giang 1, đi chung với chị Lệ Thủy, rồi đi đoàn Trùng Dương ra tận Côn Đảo. Tôi đi đoàn tỉnh nhiều hơn hát ở thành phố.

Anh Bửu Truyện thấy tôi khổ quá mới lôi về Sài Gòn, đưa vào đoàn Minh Tơ. Lúc đó anh ấy đang làm trong Hội đồng nghệ thuật của đoàn, nên đưa hết tuồng tích cho tôi hát.

Nhưng khi ấy tôi còn trẻ quá, chưa lên đào chính được, chỉ đóng phụ. Tôi đi đoàn Minh Tơ được hơn tháng thì bỏ vì không chịu nổi cơm áo gạo tiền. Tôi lấy chồng sinh con sớm quá, nên khổ quá không chịu nổi, đành bỏ đoàn Minh Tơ đi.

Anh Bửu Truyện giận tôi tới mức từ mặt tôi tới tận khi chết cũng không nhìn mặt. Tới lúc anh ấy bệnh nặng, tôi vô thăm anh ấy cũng không nhắc tới tôi luôn.

Dù anh ấy thương em nhưng vì tôi không nghe lời nên anh ấy từ mặt luôn. Má tôi cũng từ mặt tôi vì thấy tôi có tương lai ở đoàn Minh Tơ, nhưng tôi lại bỏ đoàn theo chồng. Chồng tôi cũng là kép độc nổi tiếng thời đó".

- Ảnh 2.

Về cuộc sống hiện tại, nghệ sĩ Mỹ Phụng tâm sự: "Nghệ sĩ Mỹ Phụng chia sẻ: "Tôi bây giờ nhiều bệnh, sức yếu, nhưng phải cố gắng đi làm vì con cái đứa nào cũng khổ. Chúng cũng phải đi làm kiếm từng đồng.

Tôi làm đủ thứ. Tôi cứ đi lòng vòng trong xóm, ai sai gì thì tôi làm nấy. Thường tôi sẽ đi dọn nhà cho người ta, làm một buổi được cho 100 nghìn, có người cho trăm rưỡi, hai trăm.

Nhưng công việc không đều, một tháng chỉ dọn được 1, 2 nhà, có tháng không nhà nào mướn. Những ngày còn lại tôi cứ đi lang thang nhặt ve chai.

Tôi có hai đứa con trai thì cả hai đứa đều nghèo khổ vất vả, phải tha phương cầu thực. Một đứa ở cùng tôi trong nhà trọ này, mỗi tháng đưa tôi 2 triệu rưỡi".

Nam diễn viên bị lừa 1 tỷ, qua Mỹ làm 1 chuyện sốc nặng ai cũng sợ
Tags

sao Việt

Nghệ sĩ cải lương

Mỹ Phụng

bửu truyện

nghệ sĩ miền nam

Thế hệ ngôi sao 35+

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

01:08
Đường dây tội phạm của Trưởng khoa Bệnh viện Trần Phi Hùng: Tịch thu 50,7 tấn caffeine, phong tỏa 60 tài khoản

Đường dây tội phạm của Trưởng khoa Bệnh viện Trần Phi Hùng: Tịch thu 50,7 tấn caffeine, phong tỏa 60 tài khoản

01:44
Một con voi bị ngã trong lúc hỗn chiến dữ dội, đè tử vong nữ du khách

Một con voi bị ngã trong lúc hỗn chiến dữ dội, đè tử vong nữ du khách

00:38
Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

01:25
Khoảnh khắc 2 tiêm kích Mỹ va chạm, dính chặt vào nhau rồi rơi xuống đất nổ tung

Khoảnh khắc 2 tiêm kích Mỹ va chạm, dính chặt vào nhau rồi rơi xuống đất nổ tung

00:37
Tìm ra danh tính thanh niên đấm Thiếu tá CSGT ở Bắc Ninh

Tìm ra danh tính thanh niên đấm Thiếu tá CSGT ở Bắc Ninh

00:52
Hủy cất cánh khi chạy đà tốc độ cao, máy bay chở 130 người trượt khỏi đường băng và hư hỏng nặng

Hủy cất cánh khi chạy đà tốc độ cao, máy bay chở 130 người trượt khỏi đường băng và hư hỏng nặng

00:41
Xe buýt bốc cháy ngùn ngụt tại Hà Nội, tài xế hô hoán hành khách nhanh chóng xuống xe

Xe buýt bốc cháy ngùn ngụt tại Hà Nội, tài xế hô hoán hành khách nhanh chóng xuống xe

00:37
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại