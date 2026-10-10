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Nam ca sĩ U60 mang con từ TP.HCM sang Mỹ, được chúc mừng tuổi mới ngay ở sân bay

Xi Xi
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Nam ca sĩ U60 đình đám một thời bày tỏ sự bất ngờ khi được bạn bè tổ chức sinh nhật ngay tại sân bay Mỹ.

Nam ca sĩ U60 mang con từ TP.HCM sang Mỹ, được chúc mừng tuổi mới ngay ở sân bay - Ảnh 1.

Mới đây, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thu hút sự chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc vừa cùng con trai đến Mỹ đã được bạn bè tổ chức sinh nhật bất ngờ ngay tại sân bay.

Dù vừa trải qua hành trình bay dài nửa vòng trái đất, nam ca sĩ không giấu được niềm vui, sự hạnh phúc khi được bạn bè tặng hoa, bánh sinh nhật và cùng nhau hát vang ca khúc chúc mừng tuổi mới.

Đính kèm clip, Đàm Vĩnh Hưng hóm hỉnh viết: "Vẫn còn nguyên tháng 10! Tha hồ mà làm tui bất ngờ hé".

Nam ca sĩ U60 mang con từ TP.HCM sang Mỹ, được chúc mừng tuổi mới ngay ở sân bay - Ảnh 2.

Đàm Vĩnh Hưng và con trai.

Nam ca sĩ U60 mang con từ TP.HCM sang Mỹ, được chúc mừng tuổi mới ngay ở sân bay - Ảnh 3.

Bạn bè tới chúc mừng sinh nhật Đàm Vĩnh Hưng ngay sân bay Mỹ.

Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả để lại bình luận chúc mừng nam ca sĩ. Một số người viết: "Người gì mà đi đâu cũng được cưng dữ vậy chèn"; "Úi giời ơi anh Hưng đi đến đâu cũng được chúc mừng sinh nhật anh. Thật là hãnh diện"; "Quá trời hạnh phúc rồi anh Mr Đàm"...

Trước đó, Đàm Vĩnh Hưng vừa đón sinh nhật tuổi 55 vào ngày 2/10. Dịp này, nam ca sĩ tổ chức tiệc mừng tuổi mới tại TP.HCM với sự tham gia của đông đảo bạn bè và đồng nghiệp trong giới nghệ sĩ.

Sau sinh nhật, anh cùng con trai sang Mỹ để thực hiện các show diễn tại Sacramento và Philadelphia.

Đàm Vĩnh Hưng tên thật là Huỳnh Minh Hưng, sinh năm 1971 tại TP.HCM. Trước khi nổi tiếng với vai trò ca sĩ, anh từng làm nhiều công việc khác nhau, trong đó có nghề cắt tóc.

Nam ca sĩ bắt đầu được biết đến rộng rãi từ cuối thập niên 1990, sau đó trở thành một trong những giọng ca nổi bật của làng nhạc Việt. Anh ghi dấu ấn với nhiều ca khúc thuộc các dòng nhạc trữ tình, bolero, nhạc trẻ và pop ballad, đồng thời được khán giả gọi bằng biệt danh "ông hoàng nhạc Việt".

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