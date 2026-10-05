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20 năm trước tại Đức của Đàm Vĩnh Hưng và người đàn ông SN 1984

Tùng Ninh
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Bức hình hiếm về Đàm Vĩnh Hưng được đăng tải thu hút nhiều sự quan tâm, bình luận từ khán giả và bạn bè đồng nghiệp.

Mới đây, em trai Hoài Linh là ca sĩ Dương Triệu Vũ đã chia sẻ một khoảnh khắc cùng Đàm Vĩnh Hưng nhân dịp sinh nhật đàn anh.

Cụ thể, nam ca sĩ đăng tải một bức ảnh hiếm anh chụp cùng Đàm Vĩnh Hưng trong một chuyến lưu diễn tại Berlin (Đức) cách đây hơn 20 năm.

Dương Triệu Vũ viết: "Chúc mừng sinh nhật anh Hưng. Mong hào quang sân khấu sẽ tiếp tục toả sáng với Hưng, sức khoẻ thật tốt, kinh doanh thành công, gia đình bình an, khán giả yêu thương, mọi thứ như ý và quan trọng nhất Polo luôn khoẻ mạnh, thông minh, trưởng thành một người tốt. Chúc mừng sinh nhật anh!

Đây là tấm hình cách đây hơn 20 năm tại Berlin thì phải?".

Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ kỷ niệm 20 năm tình bạn tại Berlin - Ảnh 1.

Bức hình hiếm được Dương Triệu Vũ đăng tải thu hút nhiều quan tâm, bình luận từ khán giả và bạn bè đồng nghiệp. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ tới tình bạn lâu bền của hai nam ca sĩ, dù hơn 20 năm trôi qua vẫn thân thiết và gắn bó khăng khít.

Một số người thì tỏ ra bất ngờ khi thấy diện mạo trẻ trung của Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ 20 năm trước.

Mối quan hệ giữa Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ kéo dài hơn hai thập kỷ, xuất phát từ tình tri kỷ gắn kết sâu sắc cả trong âm nhạc lẫn cuộc sống thường ngày. Đàm Vĩnh Hưng vừa là người anh thân thiết, vừa là người thầy nâng đỡ Dương Triệu Vũ những ngày đầu bước chân vào thị trường giải trí Việt Nam.

Dù đối mặt với không ít tin đồn rạn nứt hay nghi vấn tình cảm từ công chúng, cả hai vẫn chọn cách đồng hành và luôn có mặt trong các cột mốc quan trọng của nhau.

Cả hai công khai dành cho nhau sự tôn trọng, thấu hiểu và chỗ dựa tinh thần vững chắc mà không quá bận tâm đến những lời bàn tán xung quanh. Đây được xem là một trong những tình bạn bền chặt, hiếm hoi và đáng trân trọng trong giới showbiz vốn nhiều thị phi.

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Tags

Đàm Vĩnh Hưng

Dương Triệu Vũ

Hoài Linh

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