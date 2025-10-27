Nam ca sĩ sở hữu khách sạn 50 phòng TP.HCM: “Tôi không cần là kim cương”

Mới đây, chương trình Chuyện tối cùng sao đã lên sóng với khách mời là ca sĩ Lâm Vũ.

Lâm Vũ

Tại chương trình tuần này, nam ca sĩ chia sẻ về quan điểm nghề nghiệp sau hơn 20 năm sự nghiệp. Anh nói: “Tôi vẫn có chỗ đứng bằng âm nhạc lãng mạn, nhẹ nhàng, không bon chen.

Về sự nghiệp, tôi nhớ mãi giai đoạn 2004 - 2013, khi liên tiếp phát hành các album và ca khúc được khán giả đón nhận nồng nhiệt.

Khoảng thời gian đó tôi có nhiều bài hit. Nhưng ca khúc được yêu mến nhất có lẽ là Trái tim anh thuộc về em, một bản nhạc viral đúng nghĩa ở thời điểm chưa có mạng xã hội như bây giờ. Với tôi, đó không chỉ là thời kỳ đỉnh cao về nghề nghiệp mà còn là nền tảng để cái tên anh bền bỉ trong lòng công chúng đến tận hôm nay.

Khác với nhiều nghệ sĩ liên tục làm mới hình ảnh để bắt kịp xu hướng, tôi chọn cách giữ lại bản sắc âm nhạc đã định hình từ đầu, đó là những bản tình ca, nhẹ nhàng, không bi lụy.

Tôi không thích hát những ca khúc tiêu cực. Kể cả có buồn thì cũng phải là một nỗi buồn đẹp, có tính thơ. Âm nhạc với tôi là để sẻ chia và chữa lành.

Lâm Vũ và vợ

Tôi sẽ không thay đổi cách hát, chỉ điều chỉnh phần phối âm để gần hơn với gu nghe nhạc của khán giả trẻ, trong khi vẫn giữ vững phong cách dành cho nhóm khán giả trung thành.

Hơn 20 năm theo nghề, tôi không quá đặt nặng việc phải luôn xuất hiện chỉn chu, hào nhoáng. Với tôi, sân khấu và đời thường là hai “phiên bản” khác nhau và cả hai đều cần thiết.

Tôi không thể mặc vest đi ngồi lề đường được. Khi bước xuống khỏi sân khấu, tôi là một người bình thường. Quần short, dép lê, đi dạo phố, gặp khán giả cũng vậy, đó mới là tôi thật.

Tư duy sống thoải mái, không áp lực, không mưu cầu quá nhiều là cách để tôi giữ được sự bình an trong nghề lẫn cuộc sống cá nhân.

Tôi không cần phải là kim cương. Có người áp lực tạo nên điều đó, còn tôi thì chọn cách sống nhẹ nhàng, không gồng mình. Miễn làm nghệ thuật mà thấy vui là được.

Triết lý sống này cũng được tôi áp dụng trong các mối quan hệ, đặc biệt là với người bạn đời.

Yêu thì hay ích kỷ, nhưng thương thì bao dung. Tôi cần một người hiểu nghề của mình, không quá đòi hỏi, không giữ nhau bằng sự kiểm soát. Có vậy mới cùng nhau đi lâu dài.

Dù thị trường liên tục thay đổi, tôi vẫn không chọn hướng “tái định vị”. Tôi tin rằng nghệ sĩ muốn tồn tại lâu dài phải biết mình là ai, phù hợp với ai. Khán giả của tôi vẫn ở đó. Nếu tôi thay đổi, tôi có thể sẽ mất họ. Còn khán giả mới chưa chắc đã đón nhận. Vậy thì tại sao không giữ đúng bản thân mình?”.

Không chỉ ca hát, Lâm Vũ còn đảm nhận vai trò huấn luyện viên tại các chương trình như: Đấu Trường Ngôi Sao, Chinh Phục Thần Tượng,... Anh cho biết thành công ở vai trò này đến từ việc thấu hiểu khán giả và biết điều tiết cảm xúc.

Anh nói: “Tôi luôn đặt câu hỏi: Khán giả cần gì? Họ xúc động vì điều gì? Từ đó chọn bài, dựng kịch bản, và giúp thí sinh tỏa sáng bằng chính câu chuyện của họ”.

Bên cạnh âm nhạc, Lâm Vũ còn hoạt động kinh doanh và mát tay kinh doanh đồ gỗ, nội thất, bất động sản và cả khách sạn. Hiện tại, Lâm Vũ và gia đình có là chủ một khách sạn sang trọng với quy mô 50 phòng tiện nghi ở Thủ Đức, TP.HCM.