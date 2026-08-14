Nam ca sĩ ra mặt bảo vệ con gái Vũ Linh: "Thật sự lố bịch"

"Mọi người đừng đả kịch một cô gái mới vào nghề như Hồng Loan" – Quách Tuấn Du nói.

Mới đây, tại một buổi gặp gỡ các Youtuber, ca sĩ Quách Tuấn Du đã lên tiếng bảo vệ con gái cố nghệ sĩ Vũ Linh là Hồng Loan khi cô bị chỉ trích vì hát nhép.

Anh nói: "Tôi nói thật, không có ca sĩ nào lại dám tự tin đứng ra nói chưa từng một lần hát nhép. Đó là chuyện bình thường, ai cũng từng đôi lần hát nhép. Vì vậy, mọi người hãy quan tâm đến những gì lớn lao hơn đi!

Quách Tuấn Du

Mọi người đừng đả kịch một cô gái mới vào nghề như Hồng Loan, chưa có là gì. Hồng Loan còn phải va chạm nhiều nữa mới có đủ bản lĩnh làm nghề.

Nhưng Hồng Loan có một lợi thế là được đông đảo khán giả yêu thương, có được trái tim của khán giả. Còn nếu Hồng Loan hát hay được hơn nữa thì là vinh hạnh của cô ấy.

Với cá nhân tôi, giọng Hồng Loan rất dễ nghe, đủ để hát trên sân khấu. Người ta đến nghe Hồng Loan vì yêu thương Hồng Loan, đó là may mắn của Hồng Loan. Vì thế, mong mọi người đừng mổ xẻ chuyện Hồng Loan hát nhép, thật sự lố bịch.

Người trong nghề không ai lên tiếng về việc Hồng Loan hát nhép, chỉ thấy anti fan chỉ trích Hồng Loan.

Tôi không hùa theo ai hết, tôi có quan điểm riêng và đứng về chính nghĩa, sự tử tế. Tôi đã có một quá trình tiếp xúc lâu dài với Hồng Loan và thấy cô ấy là người tử tế, biết điều. Đó là những gì tôi thấy, nên tôi mới lên tiếng về Hồng Loan.

Trước đây tôi chưa hề quen biết Hồng Loan nhiều. Trong thời gian qua tôi mới tiếp xúc nhiều và thấy Hồng Loan xứng đáng được như vậy và không uổng công mình yêu quý, đứng về phía Hồng Loan, bảo vệ Hồng Loan".

Quách Tuấn Du và Hồng Loan (con gái cố NSƯT Vũ Linh) có mối quan hệ đồng nghiệp, anh em thân thiết trong giới giải trí. Nam ca sĩ thường xuyên xuất hiện, đồng hành cùng Hồng Loan trong nhiều sự kiện giao lưu, dự án âm nhạc lẫn các hoạt động từ thiện.

Anh luôn dành cho Hồng Loan sự động viên chân thành, khen ngợi tinh thần học hỏi và giọng hát giàu cảm xúc của cô. Quách Tuấn Du bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc trước những biến cố gia đình mà cô gặp phải, đồng thời giữ tấm lòng tôn kính với cố nghệ sĩ Vũ Linh.

Mối quan hệ gắn kết và sự hỗ trợ nhiệt thành của nam ca sĩ dành cho Hồng Loan nhận được sự quan tâm, quý mến từ đông đảo khán giả.