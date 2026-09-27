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Nam ca sĩ quê Hà Nội sang Mỹ sống, U65 đi làm công nhân

Tùng Ninh
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"Kinh tế khó khăn, tiền bạc kiếm ít quá nên anh Tuấn Cảnh phải đi làm công nhân cho hãng rồi" – Thúy Nga nói.

Mới đây, tại buổi livestream với ca sĩ Leon Vũ, danh hài Thúy Nga đã tiết lộ về tình hình hiện tại của ca sĩ Tuấn Cảnh bố ruột bé Xuân Mai sau khi đóng cửa tiệm phở gà tại Mỹ, phải đi gói bánh chưng bán online.

Tuấn Cảnh từ ca sĩ nổi tiếng đến công nhân tại Mỹ , cuộc sống U65 đầy thách thức - Ảnh 1.

Thúy Nga và Leon Vũ

Cô nói: "Hôm nay đáng lẽ sẽ có nem cua bể và bánh chưng của anh Tuấn Cảnh để ăn nhưng dạo này kinh tế khó khăn, tiền bạc kiếm ít quá nên anh Tuấn Cảnh phải đi làm công nhân cho hãng rồi".

Leon Vũ nghe vậy liền thốt lên: "Thế còn kế hoạch mở tiệm cơm văn phòng của anh Tuấn Cảnh thì sao? Lúc trước thấy anh ấy rục rịch mở tiệm cơm văn phòng bán mang đi mà?".

Thúy Nga chia sẻ: "Do cái bếp chật quá, anh ấy nấu bị mệt nên bỏ không làm việc đó nữa rồi. Chốt lại là bây giờ anh Tuấn Cảnh không bán cơm nữa, đi làm hãng trở lại rồi".

Leon Vũ nghe xong liền nói hài hước: "Trời ơi, như vậy tính ra anh tình hình anh Tuấn Cảnh còn rối hơn cả bé Xuân Mai nữa. Thế là bữa nay anh Tuấn Cảnh không còn tiền mua gạo, mua cua nên không có bánh chưng với nem cua bể để ăn. Lâu lắm rồi tôi không ăn miếng cua bể nào của anh Tuấn Cảnh".

Tuấn Cảnh từ ca sĩ nổi tiếng đến công nhân tại Mỹ , cuộc sống U65 đầy thách thức - Ảnh 2.

Tuấn Cảnh

Ca sĩ Tuấn Cảnh (sinh năm 1964 tại Hà Nội) từng là giọng ca trữ tình quê hương được ưa chuộng thập niên 1990 và là người trực tiếp định hướng, xây dựng sự nghiệp rực rỡ cho con gái – 'bé' Xuân Mai.

Năm 2004, Tuấn Cảnh ly hôn với mẹ Xuân Mai và dần rời xa ánh đèn sân khấu. Sau đó, Tuấn Cảnh tái hôn và được bà xã bảo lãnh sang Mỹ định cư. Những năm đầu tại Hawaii, anh mưu sinh bằng nghề làm nail cùng gia đình vợ trước khi chuyển đến bang California.

Tại California, anh tận dụng tay nghề nấu ăn gia truyền để mở một tiệm phở gà chuẩn vị Bắc rất đông khách. Tuy nhiên, do áp lực quản lý và công việc bếp núc quá vất vả, anh quyết định nhượng lại quán.

Sau khi nghỉ tiệm phở, anh chuyển sang làm công nhân cho hãng để bớt áp lực đồng thời tranh thủ thời gian rảnh tự gói bánh chưng, làm nem cua bể bán online và mở thêm một tiệm cơm suất mang đi.

Dù bận rộn mưu sinh, anh vẫn duy trì mối quan hệ ôn hòa, tốt đẹp với vợ cũ và thường xuyên liên lạc, thăm nom Xuân Mai cùng các cháu ngoại.

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