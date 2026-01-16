HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nam ca sĩ ở Mỹ: "Phi Nhung bỏ đi rồi, giờ đây mình tôi lẻ loi một mình"

Tùng Ninh |

"Trời sinh có áo có quần, đâu có Mạnh Quỳnh phải có Phi Nhung", Mạnh Quỳnh nói.

Mới đây, danh hài Thúy Nga đã chia sẻ những khoảnh khắc quay lại cảnh đi show với ca sĩ Mạnh Quỳnh. Nam ca sĩ chia sẻ về tính kỹ càng, sạch sẽ và khắt khe của mình.

Nam ca sĩ ở Mỹ: "Phi Nhung bỏ đi rồi, giờ đây mình tôi lẻ loi một mình"- Ảnh 1.

Mạnh Quỳnh

Mỗi khi đi show xa, Mạnh Quỳnh luôn mang theo máy sấy tóc, bàn ủi và nhiều lúc còn mang cả bình nấu nước, tới mức các đồng nghiệp thiếu gì đều tìm tới Mạnh Quỳnh để hỏi mượn.

Mạnh Quỳnh nói: "Tôi còn mang theo cả kim chỉ để may vá, thêu thùa. Nhiều khi đi hát bị đứt cúc áo, phải có kim chỉ để khâu liền. Đó là kinh nghiệm xương máu của tôi".

Danh hài Thúy Nga đồng tình: "Đúng vậy, đi show là phải chu đáo như anh Mạnh Quỳnh. Tôi cũng giống anh Mạnh Quỳnh ở chỗ đi show là phải đầy đủ mọi thứ. Tôi mà đi show là phải mang theo cả cái nhà đi, chấp nhận tốn thêm tiền hành lý.

Vali tôi đựng đủ thứ trên đời. Dầu tắm, dầu gội tôi cũng phải tự mang đi chứ nhất quyết không dùng đồ của khách sạn. Chưa kể, tôi còn mang cả thuốc men để lỡ ai trong đoàn có bệnh gì là có ngay.

Nhưng tôi và anh Mạnh Quỳnh vẫn không kỹ bằng danh ca Tuấn Anh. Anh ấy mỗi lần đi show là mang theo cả nồi niêu xoong chảo để tự nấu nướng. Anh ấy book luôn một căn hộ để ở rồi tự nấu ăn luôn, không ra ngoài.

Nam ca sĩ ở Mỹ: "Phi Nhung bỏ đi rồi, giờ đây mình tôi lẻ loi một mình"- Ảnh 2.

Mạnh Quỳnh và cố ca sĩ Phi Nhung

Còn chị hai Hương Lan đi đâu cũng phải mang theo nước mắm, tương, ớt. Nhất định phải có ớt chị ấy mới chịu được. Sang tới tận Pháp mà chị ấy còn mang nước tương theo".

Tiếp đó, Mạnh Quỳnh thừa nhận: "Tôi nói chuyện tào lao thì vui chứ lên sân khấu diễn là đơ lắm, nên không diễn hài được".

Thúy Nga khẳng định: "Đâu, tôi thấy ngày xưa anh Mạnh Quỳnh "đấu đá" với Phi Nhung trên sân khấu vui mà, ai cũng cười".

Mạnh Quỳnh thốt lên: "Tôi với Phi Nhung thì khác. Trời sinh có áo có quần, đâu có Mạnh Quỳnh phải có Phi Nhung. Phi Nhung bỏ đi rồi, giờ đây mình tôi lẻ loi một mình".

Thúy Nga nhận định: "Giống như phải có người hợp thì mới diễn được. Tổ nghề sinh ra một người hợp cạ với mình trên sân khấu, từ song ca tới diễn hài. Anh Mạnh Quỳnh hát chung với nhiều người nhưng chỉ Phi Nhung là thành công nhất, khán giả chỉ nhớ tới cặp này".

Danh hài miền Nam làm chuyện sốc nặng với một NSND
Tags

Mỹ

sao Việt

showbiz

Tuấn Anh

Phi Nhung

Hương Lan

Thúy Nga

Mạnh Quỳnh

Bolero

Hải ngoại

nhạc hải ngoại

nghệ sĩ miền nam

Đời sống nghệ sĩ hải ngoại

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại