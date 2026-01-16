Nam ca sĩ ở Mỹ: "Phi Nhung bỏ đi rồi, giờ đây mình tôi lẻ loi một mình"

Mới đây, danh hài Thúy Nga đã chia sẻ những khoảnh khắc quay lại cảnh đi show với ca sĩ Mạnh Quỳnh. Nam ca sĩ chia sẻ về tính kỹ càng, sạch sẽ và khắt khe của mình.

Mạnh Quỳnh

Mỗi khi đi show xa, Mạnh Quỳnh luôn mang theo máy sấy tóc, bàn ủi và nhiều lúc còn mang cả bình nấu nước, tới mức các đồng nghiệp thiếu gì đều tìm tới Mạnh Quỳnh để hỏi mượn.

Mạnh Quỳnh nói: "Tôi còn mang theo cả kim chỉ để may vá, thêu thùa. Nhiều khi đi hát bị đứt cúc áo, phải có kim chỉ để khâu liền. Đó là kinh nghiệm xương máu của tôi".

Danh hài Thúy Nga đồng tình: "Đúng vậy, đi show là phải chu đáo như anh Mạnh Quỳnh. Tôi cũng giống anh Mạnh Quỳnh ở chỗ đi show là phải đầy đủ mọi thứ. Tôi mà đi show là phải mang theo cả cái nhà đi, chấp nhận tốn thêm tiền hành lý.

Vali tôi đựng đủ thứ trên đời. Dầu tắm, dầu gội tôi cũng phải tự mang đi chứ nhất quyết không dùng đồ của khách sạn. Chưa kể, tôi còn mang cả thuốc men để lỡ ai trong đoàn có bệnh gì là có ngay.

Nhưng tôi và anh Mạnh Quỳnh vẫn không kỹ bằng danh ca Tuấn Anh. Anh ấy mỗi lần đi show là mang theo cả nồi niêu xoong chảo để tự nấu nướng. Anh ấy book luôn một căn hộ để ở rồi tự nấu ăn luôn, không ra ngoài.

Mạnh Quỳnh và cố ca sĩ Phi Nhung

Còn chị hai Hương Lan đi đâu cũng phải mang theo nước mắm, tương, ớt. Nhất định phải có ớt chị ấy mới chịu được. Sang tới tận Pháp mà chị ấy còn mang nước tương theo".

Tiếp đó, Mạnh Quỳnh thừa nhận: "Tôi nói chuyện tào lao thì vui chứ lên sân khấu diễn là đơ lắm, nên không diễn hài được".

Thúy Nga khẳng định: "Đâu, tôi thấy ngày xưa anh Mạnh Quỳnh "đấu đá" với Phi Nhung trên sân khấu vui mà, ai cũng cười".

Mạnh Quỳnh thốt lên: "Tôi với Phi Nhung thì khác. Trời sinh có áo có quần, đâu có Mạnh Quỳnh phải có Phi Nhung. Phi Nhung bỏ đi rồi, giờ đây mình tôi lẻ loi một mình".

Thúy Nga nhận định: "Giống như phải có người hợp thì mới diễn được. Tổ nghề sinh ra một người hợp cạ với mình trên sân khấu, từ song ca tới diễn hài. Anh Mạnh Quỳnh hát chung với nhiều người nhưng chỉ Phi Nhung là thành công nhất, khán giả chỉ nhớ tới cặp này".