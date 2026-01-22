Nam ca sĩ nhập viện: Bật khóc ra thông báo khẩn

Mới đây, ca sĩ Tuấn Vỹ đã chia sẻ những hình ảnh anh đang nằm trên giường bệnh với tình trạng khá xấu, sức khỏe yếu.

Tuấn Vỹ bật khóc

Anh nói bật khóc nói: “Tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ trong hoàn cảnh thế này nhưng đây là điều bất đắc dĩ. Tôi cần cho cộng đồng biết việc tôi đang gặp trở ngại về sức khỏe, khó lòng vận hành chương trình Kết nối yêu thương (chương trình tìm người thân của Tuấn Vỹ).

Trước tiên, tôi xin cảm ơn bà con cô bác để ủng hộ tôi và chương trình Kết nối yêu thương để có thành công ngày hôm nay.

Tôi muốn thông báo rằng, nếu có trường hợp xấu nhất xảy ra với tôi thì cần có người nối tiếp tôi, tiếp nhận các hồ sơ tìm người thân gửi tới chương trình Kết nối yêu thương.

Tôi có rất nhiều dự định, mong mỏi đi tìm người thân cho mọi người mà chưa thể làm hết được. Nếu lỡ tôi gặp chuyện xấu nhất không qua khỏi, tôi mong tìm được người thay tôi vận hành kênh này, chương trình này.

Tôi muốn tham khảo ý kiến cộng đồng và nhờ mọi người trong cộng đồng xem ai có đủ tâm sức thì kế thừa chương trình này giúp tôi. Đây không phải công việc của cá nhân tôi mà liên quan tới xã hội, tới nhiều con người, gia đình đang mong mỏi tìm được người thân”.

Ca sĩ Tuấn Vỹ không chỉ được biết đến với giọng ca bolero ngọt ngào mà còn là "người kết nối" tận tâm thông qua kênh YouTube "Tuấn Vỹ Kết Nối Yêu Thương". Với hơn 2,1 triệu người theo dõi, kênh của anh đã trở thành nhịp cầu hy vọng cho hàng ngàn gia đình bị thất lạc hàng thập kỷ. Bằng sự chân thành và thấu cảm, anh tỉ mỉ ghi chép từng thông tin, xác minh từng manh mối để giúp những người con tìm về với mẹ, những anh chị em tìm lại được nhau sau khói lửa chiến tranh hay biến cố cuộc đời.

Những cuộc đoàn tụ đẫm nước mắt trên kênh không chỉ mang lại hạnh phúc cho người trong cuộc mà còn lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc đến cộng đồng. Tuấn Vỹ thực hiện công việc này với cái tâm trong sáng, không quản ngại khó khăn hay khoảng cách địa lý. Anh biến nền tảng mạng xã hội thành một công cụ thiện nguyện đầy quyền năng và ấm áp. Khán giả yêu mến anh không chỉ bởi tiếng hát mà còn bởi trái tim luôn hướng về nguồn cội và sự đoàn viên. Hành trình của anh là minh chứng cho việc nghệ thuật có thể gắn liền với trách nhiệm xã hội một cách tuyệt vời nhất.