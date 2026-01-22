Nam ca sĩ mất một cánh tay: Đồng nghiệp ở Mỹ kêu gọi giúp đỡ, giờ đổi đời

Mới đây, danh hài Thúy Nga ở Mỹ đã gọi điện về Việt Nam hỏi thăm tình hình ca sĩ Nhật Linh gặp tai nạn giao thông mất một cánh tay, dẫn đến không thể đi hát được và phải đi bán trà sữa kiếm sống, nuôi vợ con.

Thúy Nga

Được biết, cách đây hơn một tháng, Thúy Nga đã tìm cách liên lạc với ca sĩ Nhật Linh để hỏi han và gợi ý giúp đỡ anh cải thiện cuộc sống.

Thúy Nga nói: "Anh Nhật Linh là ca sĩ đi hát cho chùa thôi, đâu có cát xê nhiều. Vậy mà lần đó anh ấy đi hát về chở theo vợ con gặp tai nạn, bị một chiếc xe tải ngược chiều đụng vào.

Anh ấy kịp hất vợ con vào lề đường nên không sao nhưng riêng anh ấy bị xe tải cán mất một tay.

Lâu lắm tôi mới liên lạc được với anh Nhật Linh và hỗ trợ anh 10 triệu đồng. Sau khi tôi chia sẻ thông tin về anh, nhiều khán giả cũng gửi tiền trực tiếp cho anh để hỗ trợ, cũng kha khá, đủ để anh mua được chiếc xe máy và có chút vốn dư ra để làm ăn. Hôm nay tôi sẽ gọi điện hỏi thăm xem anh Nhật Linh dạo này ra sao rồi".

Nhật Linh

Nói rồi, Thúy Nga gọi điện và quay lại hình ảnh ca sĩ Nhật Linh hiện tại. Có thể thấy, thần sắc của nam ca sĩ rất tốt, tươi tắn và vui vẻ hơn.

Anh nói: "Tôi khá khỏe nhưng vẫn hơi mệt do yếu tim, dẫn tới khó thở. Tôi phải cảm ơn Thúy Nga. Nhờ được Nga lan tỏa mà tôi được mọi người biết đễn, hỗ trợ thêm.

Tôi mong ước có chiếc xe máy ba bánh để đi và giờ thì đã có rồi. Tôi sẽ dùng xe này để chở con đi học và đi làm kiếm tiền. Tôi có xe nên đi làm thuận tiện, dễ dàng hơn.

Tôi chạy chiếc xe này ok lắm. Nó là xe ba bánh, lại thấp nên leo lên dễ, không sợ đổ xe, lái cũng dễ. Với lại, nó là xe điện nên tôi không chạy nhanh được nên khá an toàn".

Nói rồi, Nhật Linh quay chiếc xe điện ba bánh mới mua cho Thúy Nga và khán giả xem, ai cũng mừng cho anh vì có phương tiện đi lại, kiếm sống.