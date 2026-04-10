Nam ca sĩ lên TP.HCM phải cầm xe máy, hết tiền nên về quê

Mới đây, chương trình Tỏa sáng sao đôi đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Châu Ngọc Hiếu - gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua nhiều cuộc thi âm nhạc uy tín như Tiếng Hát Truyền Hình, Việt Nam Idol, Ai Sẽ Thành Sao, Tuyệt Đỉnh Song Ca 2018, Người Kể Chuyện Tình 2020…

Nam ca sĩ chia sẻ về sự nghiệp của mình: "Tôi đã trải qua một hành trình không hề dễ dàng. Tôi lên TP.HCM từ năm 2012, mang theo giấc mơ âm nhạc và một hành trang gần như bằng không về các mối quan hệ trong nghề. Những ngày đầu, cơ hội biểu diễn rất ít ỏi.

Tôi phải đi hát ở những sân khấu nhỏ, quán cà phê sinh viên, thậm chí làm thêm nhiều công việc khác để có thể trụ lại thành phố. Có những thời điểm khó khăn đến mức tôi phải mua đồ ăn dự trữ, khi không còn tiền, tôi dùng số đồ ăn đó để cầm cự qua ngày.

Lúc mới lên TP.HCM khoảng 2 năm, tôi vừa đi hát vừa phục vụ quán cà phê để được ở lại thành phố theo đuổi đam mê. Khi có show thì tôi dùng tiền mua đồ ăn trữ sẵn ở nhà để khi không có tiền thì vẫn có cái ăn.

Tôi phải cầm cố một chiếc xe máy mà cha mua khi lên TP.HCM học để làm MV. Sau khi hết tiền, tôi phải về quê và từng có suy nghĩ sẽ về hẳn, nhưng sau khi về quê kiếm tiền để chuộc xe thì tôi lại muốn tiếp tục theo đuổi đam mê ca hát.

Tự bỏ tiền túi để sản xuất các sản phẩm âm nhạc nhưng tôi vẫn chưa may mắn có được bước tiến nào như mong đợi. Những khoản đầu tư ấy đôi khi trở thành gánh nặng, buộc tôi phải nhiều lần quay về quê để làm việc, tích góp lại từ đầu.

Từ 2012 đến 2018 là quãng thời gian chật vật nhất trong cuộc đời làm nghề của tôi. Trong 6 năm ấy, tôi phải 3 lần về quê làm công việc kế toán, ngành học mà tôi từng học theo định hướng của gia đình. Mỗi lần tích góp được một khoản tiền, tôi lại quay trở lại TP.HCM, tiếp tục hành trình còn dang dở.

Một trong những dấu mốc quan trọng giúp tôi được khán giả biết đến nhiều hơn là khi tham gia một chương trình âm nhạc và trở thành học trò của anh Đàm Vĩnh Hưng và anh Dương Triệu Vũ.

Đây không chỉ là cơ hội để tôi thể hiện giọng hát mà còn là bước ngoặt giúp tôi học hỏi nhiều hơn về nghề.