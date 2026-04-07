HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Danh ca Thanh Tuyền: "Tôi đau đớn, rên la ngoài hậu trường nhưng..."

Tùng Ninh |

"Nhưng ra sân khấu như bị nhập" – Thanh Tuyền nói.

Vừa qua, tại chương trình Vân Sơn cùng người nổi tiếng, danh ca Thanh Tuyền đã chia sẻ quan điểm làm nghề của mình.

Bà nói: "Thời xưa tôi đi hát, khán giả khó gặp ca sĩ lắm. Lý do vì ca sĩ đi hát và sống về ban đêm, lúc người ta đã đi ngủ, ở nhà. Còn ban ngày ca sĩ lại ít ra đường vì thế rất khó để khán giả gặp được ca sĩ.

Điều này cũng ảnh hưởng tới tính cách của thế hệ ca sĩ chúng tôi ngày đó, rất ngại gặp khán giả, thành một nếp quen.

Đến khi tôi qua Mỹ, mọi thứ thay đổi và sống ở đâu phải thức thời ở đó. Thay đổi lớn nhất ở tôi là luôn chịu khó chụp hình với khán giả.

Hồi xưa người ta xin chụp hình tôi toàn trốn nhưng sau này tôi luôn nói với khán giả rằng, cứ yên tâm, tôi sẽ xuống tận sân khấu để chụp hình với mọi người vì không còn thời gian nữa đâu.

Danh ca Thanh Tuyền: "Tôi đau đớn, rên la" - Ảnh 2.

Nhiều người bảo sao hồi xưa trẻ đẹp thì không xuống chụp hình với khán giả giờ già rồi, nhăn nheo rồi còn thích chụp hình làm gì. Nhưng tôi không quan tâm chuyện đó nữa. Tôi nghĩ người ta thương mình là bằng tấm lòng đâu phải thương vì đẹp hay trẻ. Thời gian trôi qua ai cũng phải già vẫn được khán giả thương là hạnh phúc.

Nói thẳng ra, chân tôi bây giờ nói què thì hơi nặng nhưng đầu gối cũng yếu rồi, hay đau, đi lại khó khăn nhưng dù bệnh cỡ nào tôi lên sân khấu cũng phải mang theo một niềm vui, sinh lực, năng lượng tươi mới, không thể mang sự tiêu cực lên sân khấu.

Nhiều khi tôi đau đớn, rên la ngoài hậu trường nhưng lên sân khấu như bị nhập, lại quên hết đau, hát rất sung đi lại như bình thường mang sức sống cho người ta.

Hôm đó tôi đang diễn thì nghe tin cha mất nhưng tôi ra sân khấu vẫn cười và diễn tươi tắn. Buồn là chuyện của mình, khán giả ngồi dưới đâu cần biết nghệ sĩ ra sao. Người ta chỉ muốn nghệ sĩ đẹp, hát hay là đủ. Và nghệ sĩ phải làm được như vậy".

Kim Tử Long làm chuyện sốc nặng với đồng nghiệp
Tags

sao Việt

showbiz

Bolero

Thanh Tuyền

Hải ngoại

vân sơn

Đời sống nghệ sĩ hải ngoại

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

00:44
Tiết lộ hình ảnh bất ngờ ở nơi Mỹ giải cứu phi công F-15 khỏi Iran: Hiện trường dày đặc hố bom?

Tiết lộ hình ảnh bất ngờ ở nơi Mỹ giải cứu phi công F-15 khỏi Iran: Hiện trường dày đặc hố bom?

01:01
Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

00:58
Soi cận mặt “nghi phạm” thản nhiên vặt gương loạt Mercedes, BMW trong hầm chung cư ở Hà Nội

Soi cận mặt “nghi phạm” thản nhiên vặt gương loạt Mercedes, BMW trong hầm chung cư ở Hà Nội

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

00:47
Khung cảnh 'đặc biệt' ở công trình cầu kép 8.000 tỷ đồng, lớn thứ 2 Việt Nam

Khung cảnh 'đặc biệt' ở công trình cầu kép 8.000 tỷ đồng, lớn thứ 2 Việt Nam

01:45
Mới nhất: Ông Phạm Nhật Vượng có 24,5 tỷ USD, giàu nhất Đông Nam Á, top bao nhiêu thế giới?

Mới nhất: Ông Phạm Nhật Vượng có 24,5 tỷ USD, giàu nhất Đông Nam Á, top bao nhiêu thế giới?

00:51
“Nữ quái” bịt kín mặt, ngang nhiên rút súng cướp vàng trong tích tắc

“Nữ quái” bịt kín mặt, ngang nhiên rút súng cướp vàng trong tích tắc

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại