Danh ca Thanh Tuyền: "Tôi đau đớn, rên la ngoài hậu trường nhưng..."

Vừa qua, tại chương trình Vân Sơn cùng người nổi tiếng, danh ca Thanh Tuyền đã chia sẻ quan điểm làm nghề của mình.



Thanh Tuyền

Bà nói: "Thời xưa tôi đi hát, khán giả khó gặp ca sĩ lắm. Lý do vì ca sĩ đi hát và sống về ban đêm, lúc người ta đã đi ngủ, ở nhà. Còn ban ngày ca sĩ lại ít ra đường vì thế rất khó để khán giả gặp được ca sĩ.

Điều này cũng ảnh hưởng tới tính cách của thế hệ ca sĩ chúng tôi ngày đó, rất ngại gặp khán giả, thành một nếp quen.

Đến khi tôi qua Mỹ, mọi thứ thay đổi và sống ở đâu phải thức thời ở đó. Thay đổi lớn nhất ở tôi là luôn chịu khó chụp hình với khán giả.

Hồi xưa người ta xin chụp hình tôi toàn trốn nhưng sau này tôi luôn nói với khán giả rằng, cứ yên tâm, tôi sẽ xuống tận sân khấu để chụp hình với mọi người vì không còn thời gian nữa đâu.

Nhiều người bảo sao hồi xưa trẻ đẹp thì không xuống chụp hình với khán giả giờ già rồi, nhăn nheo rồi còn thích chụp hình làm gì. Nhưng tôi không quan tâm chuyện đó nữa. Tôi nghĩ người ta thương mình là bằng tấm lòng đâu phải thương vì đẹp hay trẻ. Thời gian trôi qua ai cũng phải già vẫn được khán giả thương là hạnh phúc.

Nói thẳng ra, chân tôi bây giờ nói què thì hơi nặng nhưng đầu gối cũng yếu rồi, hay đau, đi lại khó khăn nhưng dù bệnh cỡ nào tôi lên sân khấu cũng phải mang theo một niềm vui, sinh lực, năng lượng tươi mới, không thể mang sự tiêu cực lên sân khấu.

Nhiều khi tôi đau đớn, rên la ngoài hậu trường nhưng lên sân khấu như bị nhập, lại quên hết đau, hát rất sung đi lại như bình thường mang sức sống cho người ta.

Hôm đó tôi đang diễn thì nghe tin cha mất nhưng tôi ra sân khấu vẫn cười và diễn tươi tắn. Buồn là chuyện của mình, khán giả ngồi dưới đâu cần biết nghệ sĩ ra sao. Người ta chỉ muốn nghệ sĩ đẹp, hát hay là đủ. Và nghệ sĩ phải làm được như vậy".