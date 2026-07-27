Nam ca sĩ hải ngoại mơ ước tới Hà Nội làm việc này sau 30 năm

"Mơ ước của tôi năm đó là làm hai đêm nhạc, một đêm ở TP.HCM và một đêm ở Hà Nội" – Mạnh Quỳnh nói.

Vừa qua, tại chương trình The Khang Show, ca sĩ hải ngoại Mạnh Quỳnh đã bày tỏ một ước mơ của mình.

Anh nói: "Năm 2016, tôi có làm một liveshow kỷ niệm 20 năm tiếng hát Hòa Bình Tp.HCM. Thực ra, mơ ước của tôi năm đó là làm hai đêm nhạc, một đêm ở TP.HCM và một đêm ở Hà Nội.

Nhưng vì kinh tế nên tôi chỉ làm được một đêm ở TP.HCM thôi. Tôi vẫn đang mơ ước tiếp, nếu duyên số cho tôi được làm liveshow kỷ niệm 30 năm ca hát thì tôi sẽ làm ở ngoài Hà Nội.

Tất nhiên, đó là làm một liveshow hoành tráng còn làm với tính chất nhỏ hơn thì tôi vẫn làm được ở vài nơi khác như miền Trung nữa. Còn làm hoành tráng thì tôi mới làm được một liveshow ở TP.HCM thôi".

Tiếp đó, nam ca sĩ chia sẻ lý do đặt nghệ danh là Mạnh Quỳnh: "Tôi tên thật là Nguyễn Thanh Dũng. Tới năm 1995, lần đầu tôi được trung tâm Người đẹp Bình Dương mời thu âm bài Gõ cửa của nhạc sĩ Mạnh Quỳnh. Từ đó, trung tâm quyết định lấy luôn tên nhạc sĩ Mạnh Quỳnh làm nghệ danh cho tôi.

Thực ra tôi cũng đang tìm nhạc sĩ Mạnh Quỳnh để tạ lỗi vì lấy tên chú. Vì lúc đó chú Mạnh Quỳnh không còn đi hát nữa nên trung tâm bảo tôi cứ lấy tên chú làm nghệ danh, không sao đâu".

Về việc đổi mới dòng nhạc, Mạnh Quỳnh nói: "Tôi muốn làm mới mình một chút nhưng lúc nào tôi cũng hát Bolero. Bolero là cái màu của tôi rồi, ngấm vào máu tôi và quá quen thuộc với khán giả rồi. Tôi rất mê cải lương nhưng số phận lại dẫn lối để theo Bolero.

Tôi rất ủng hộ sự cải cách về Bolero của các bạn trẻ sau này. Tôi từng ngồi chấm thi các chương trình Bolero và thấy các bạn trẻ rất thông minh khi làm mới Bolero, từ nhạc sĩ tới ca sĩ.

Điều này có cái hay nhưng cũng có cái không tốt. Bolero vốn mộc mạc và cần nhiều cảm xúc. Người nghe muốn cảm được bài hát Bolero thì người hát phải rất cảm xúc.

Nhưng tôi thấy nhiều bạn trẻ hát Bolero không đúng cảm xúc và chưa thực sự cảm xúc. Ví dụ, bạn hát một bài về cái nghèo nhưng mặt tươi như hoa thì không phù hợp. Tôi chỉ lưu ý vấn đề này chút xíu thôi".