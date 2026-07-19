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Nam ca sĩ được Trấn Thành “bế bồng”, mối quan hệ gây bất ngờ

Mộc Cam
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Tương tác của hai nghệ sĩ đang nhận được nhiều sự quan tâm.

Tập 3 Tinh Hà Say Hi lên sóng tối 18/7, tiếp tục hành trình của 24 Anh Trai sau Live Stage 1. Trước vòng lập đội mới, các nghệ sĩ bước vào hội thao để tích lũy điểm cá nhân, giành lợi thế lựa chọn đội hình cho Live Stage 2. Giữa loạt trò chơi vận động, thử thách bật xa trên thảm gai tạo ra một trong những khoảnh khắc được nhắc đến nhiều nhất tập.

Đến lượt Wren Evans, nam ca sĩ ngồi lại trên thảm sau khi hoàn thành thử thách. Trấn Thành tiến tới, cúi xuống định đỡ đàn em đứng dậy. Tuy nhiên, Wren Evans bất ngờ choàng tay qua cổ nam MC, khiến Trấn Thành chuyển sang bế anh rời khỏi khu vực thi đấu.

Trấn Thành bế Wren Evans trong Tinh Hà Say Hi

Wren Evans co cả hai chân, bám chặt lấy Trấn Thành trong lúc được đưa về phía dàn nghệ sĩ. Chứng kiến cảnh tượng này, các Anh Trai xung quanh bật cười và liên tục trêu chọc. Pháp Kiều còn ví khoảnh khắc trên giống cảnh “cha bế con”. Về phía Wren Evans, nam ca sĩ chia sẻ anh có cảm giác như được quay lại thời còn nhỏ: “Cảm giác như quay về thời trẻ con vậy. Bị đau và có người bế lên”.

Nam ca sĩ được Trấn Thành “bế bồng”, mối quan hệ gây bất ngờ- Ảnh 1.
Nam ca sĩ được Trấn Thành “bế bồng”, mối quan hệ gây bất ngờ- Ảnh 2.

Khoảnh khắc đang được chia sẻ trên mạng xã hội

Đoạn tương tác chỉ kéo dài vài giây nhưng nhanh chóng được cắt lại và chia sẻ trên mạng xã hội sau khi chương trình lên sóng. Nhiều khán giả cho biết đây là một trong những phân đoạn khiến họ nhớ nhất dù hội thao liên tiếp có các tình huống hài hước. Các bình luận gọi khoảnh khắc này là “dễ thương”, “như cha và con” liên tục xuất hiện. Một số người xem cho rằng Wren Evans có phần rụt rè trong những màn tương tác tập thể, vì vậy Trấn Thành đã tìm cách kéo nam ca sĩ vào không khí chung.

Loạt bình luận được để lại dưới các đoạn clip:

- Cả tập cười liên tục nhưng xem xong vẫn nhớ nhất đoạn Trấn Thành bế Wren Evans.

- Khoảnh khắc này dễ thương như cha bế con.

- Trấn Thành có lẽ thấy Wren hơi rụt rè nên chủ động kéo đàn em vào không khí chung.

- Wren bám chặt lấy Trấn Thành nhìn vừa ngại vừa đáng yêu.

- Dù vẫn còn dè dặt với những ồn ào trước đây của Wren, riêng đoạn tương tác này lại khiến tôi có thiện cảm.

- Trấn Thành cưng chiều thật.

Trấn Thành vốn dĩ là nghệ sĩ nổi tiếng trong việc kết nối và giúp đỡ nhiều đàn em và nghệ sĩ trẻ. rong nhiều chương trình, anh thường chủ động đỡ lời, kéo người ít nói vào cuộc trò chuyện hoặc trực tiếp hỗ trợ khi người chơi gặp tình huống khó xử và tạo nó thành tình huống hài hước, đáng yêu.

Nam ca sĩ được Trấn Thành “bế bồng”, mối quan hệ gây bất ngờ- Ảnh 3.

Trấn Thành vốn dĩ là nghệ sĩ nổi tiếng trong việc kết nối và giúp đỡ nhiều đàn em và nghệ sĩ trẻ

Wren Evans hiện là một trong những gương mặt nhận nhiều sự chú ý sau Live Stage 1. Ở tiết mục Im Đợi Người Anh Thương , nam ca sĩ cùng CAPTAIN BOY, IVAN và Thể Thiên nhận được nhiều lời khen về phần âm nhạc, cách xử lý ca khúc và màu sắc riêng của từng thành viên.

Ca khúc sau đó lọt #4 YouTube Charts Việt Nam, trong khi cách phối khí và phân chia đất diễn của đội tiếp tục tạo ra nhiều cuộc thảo luận. Trước đó, phần thể hiện của Wren Evans trong ca khúc chủ đề cũng được khán giả nhắc đến nhờ giọng hát và phong cách trình diễn dễ nhận diện.

Nam ca sĩ được Trấn Thành “bế bồng”, mối quan hệ gây bất ngờ- Ảnh 4.

Wren Evans hiện là một trong những gương mặt nhận nhiều sự chú ý tại Tinh Hà Say Hi

Tinh Hà Say Hi là chương trình truyền hình đầu tiên Wren Evans tham gia kể từ sau những ồn ào tình ái. Việc nam ca sĩ lần đầu xuất hiện trước công chúng vì thế luôn nhận được sự quan tâm rất lớn. Những đoạn cắt có sự xuất hiện của nam ca sĩ, từ phản ứng trong hậu trường đến các màn tương tác cùng dàn Anh Trai, thường xuyên được chia sẻ sau mỗi tập lên sóng.

Ảnh: FBNV/ Tinh Hà Say Hi

Trấn Thành bức bối đăng status gần 300 chữ
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sao Việt

Trấn Thành

Wren

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