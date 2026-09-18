Nam ca sĩ đình đám U60 bán hải sản ở đường Nguyễn Thông, TP.HCM

Nam ca sĩ này khá "mát tay" kinh doanh.

Từ ca sĩ nổi tiếng đến ông chủ bán hải sản

Đàm Vĩnh Hưng, tên thật Huỳnh Minh Hưng, sinh năm 1971. Với giọng hát đặc trưng, phong cách biểu diễn cá tính cùng khả năng làm chủ sân khấu, anh tạo dấu ấn rõ nét trong làng nhạc Việt từ những năm 2000. Qua nhiều năm hoạt động, nam ca sĩ sở hữu không ít giải thưởng âm nhạc và được công chúng biết đến với danh xưng “ông hoàng nhạc Việt”.

Ở tuổi U60, Đàm Vĩnh Hưng không chỉ duy trì hoạt động ca hát mà còn thử sức ở nhiều lĩnh vực kinh doanh. Một trong những dấu ấn đáng chú ý của nam ca sĩ là cửa hàng hải sản ở đường Nguyễn Thông, TP.HCM.

Cửa hàng của Đàm Vĩnh Hưng tập trung vào nhóm sản phẩm cá sạch đông lạnh. Danh mục được thương hiệu giới thiệu gồm cá ngừ, cá cờ kiếm, cá đen, cá cờ gòn, cá thu cùng một số loại cá khác. Các sản phẩm được chế biến theo nhiều dạng như cắt lát, cắt khúc, cắt khối hoặc xiên que. Bên cạnh đó, thương hiệu còn phát triển các sản phẩm chế biến như chà bông cá thu, chà bông cá ngừ, cá cờ gòn và một số mặt hàng giá trị gia tăng khác.

Việc Đàm Vĩnh Hưng bước vào lĩnh vực này không phải câu chuyện một sớm một chiều. Nam ca sĩ từng chia sẻ gia đình có truyền thống kinh doanh hải sản, chủ yếu phục vụ thị trường xuất khẩu. Trong khi đó, anh lựa chọn hướng đi riêng là phát triển hệ thống phân phối trong nước.

Thời điểm mới bắt đầu, Đàm Vĩnh Hưng từng phải tự bỏ vốn, trực tiếp lo nhiều khâu để khởi động. Anh cũng từng kể gia đình không lập tức ủng hộ bởi kinh doanh hải sản tại thị trường nội địa được xem là lĩnh vực không dễ thành công. Sau quá trình thử nghiệm, thương hiệu dần mở rộng kinh doanh.

Một lợi thế lớn của Đàm Vĩnh Hưng khi bước sang lĩnh vực mới là độ nhận diện của một nghệ sĩ nổi tiếng. Tuy nhiên, nam ca sĩ cũng chú trọng đến chất lượng sản phẩm, giá bán và quy trình vận hành thay vì chỉ dựa vào tên tuổi cá nhân.

Điều thú vị là hình ảnh Đàm Vĩnh Hưng sẵn sàng đứng bán, giới thiệu hoặc trực tiếp quảng bá các sản phẩm hải sản từng tạo sự khác biệt so với hình ảnh thường thấy của một ca sĩ nổi tiếng. Từ sân khấu, anh bước sang một lĩnh vực khá đời thường, bán thực phẩm, tìm hiểu nguồn hàng, địa điểm, giá bán và nhu cầu của khách hàng. Đây cũng là một phần trong hành trình cho thấy Đàm Vĩnh Hưng không chỉ dựa vào hoạt động ca hát để tạo nguồn thu nhập.

U60 tất bật chạy show, làm kinh doanh và chăm con

Sau hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật, Đàm Vĩnh Hưng vẫn đi hát đều đặn và liên tục làm mới sản phẩm âm nhạc. Trong năm 2026, nam ca sĩ ra mắt EP "Tổ quốc gọi tên mình", đồng thời thực hiện MV "Xuân của lính xa nhà". Anh cũng tham gia nhiều chương trình, sự kiện âm nhạc trong nước.

Song song với ca hát, Đàm Vĩnh Hưng dành nhiều tâm huyết cho lĩnh vực kinh doanh. Đầu năm 2026, anh gây chú ý khi khai trương quán cà phê tại Thảo Điền, TP.HCM. Sau đó, anh lần lượt mở thêm hai chi nhánh nữa ở đường Nguyễn Thông, TP.HCM và đường Bùi Thị Xuân, Đà Lạt. Nam ca sĩ nhiều lần trực tiếp có mặt tại quán, pha chế, bưng bê, dọn bàn, trò chuyện và chụp ảnh cùng khách.

Quán cà phê của Đàm Vĩnh Hưng rất đắt khách

Đàm Vĩnh Hưng tâm sự cuộc sống hiện tại của anh xoay quanh hai việc chính: làm nghề và chăm sóc con trai. Nam ca sĩ không còn muốn "hơn thua, đấu đá" mà mong có sức khỏe để ở cạnh Polo và được làm nghề lâu dài. Sau những biến cố trong cuộc sống, anh có thêm thời gian nhìn lại bản thân và suy nghĩ về những điều nên làm, không nên làm. Anh xem con trai là ưu tiên lớn trong cuộc sống.

Những hình ảnh đời thường được Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ thời gian qua cũng cho thấy sự gắn bó giữa hai cha con. Anh thường đưa Polo đi du lịch, tham gia các hoạt động ngoài trời và đồng hành cùng con trong những sự kiện quan trọng.

Một thay đổi đáng chú ý của Đàm Vĩnh Hưng trong năm 2026 là việc bán căn biệt thự rộng 500m2 tại Cư xá Bắc Hải, TP.HCM, nơi anh từng sống suốt 17 năm. Nam ca sĩ bán căn nhà để xây dựng tổ ấm mới ở vị trí thuận tiện hơn cho việc đưa đón con trai. Cơ ngơi mới của anh khởi công sau Tết Bính Ngọ (âm lịch), dự kiến hoàn thiện vào năm 2027.

Đàm Vĩnh Hưng không tiết lộ cụ thể giá bán biệt thự, nhưng với độ bề thế và vị trí 2 mặt tiền ở khu đất đắt đỏ tại quận 2 cũ, TP.HCM, nhiều người ước tính cơ ngơi này phải có giá hàng trăm tỷ đồng.