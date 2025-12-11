Nam ca sĩ đi diễn bị mất một cánh tay, đồng nghiệp từ Mỹ: "Trời ơi"









Mới đây, danh hài Thúy Nga ở Mỹ đã liên lạc với ca sĩ Nhật Linh ở Việt Nam để hỏi thăm tình hình đàn anh. Nữ danh hài cho biết, ca sĩ Nhật Linh là một đồng nghiệp thường đi diễn với cô ngày xưa nhưng đã rất lâu rồi bặt vô âm tín.

Nhà của Nhật Linh

Cho đến gần đây, Thúy Nga lướt mạng xã hội mới phát hiện ra thông tin về hoàn cảnh vô cùng khó khăn của ca sĩ Nhật Linh nên tìm cách liên lạc để giúp đỡ.

Ca sĩ Nhật Linh tự cầm máy quay nhà mình cho Thúy Nga xem. Hiện tại, anh đang sống một mình trong căn nhà cũ nát, chật hẹp nằm trong một con hẻm nhỏ tại TP.HCM.

Ai cũng xót xa khi thấy nơi ở của ca sĩ Nhật Linh quá cũ và dột nát, các mảng tường đen kịt, tróc lở do thấm nước, cầu thang gỗ mục ruỗng tới mức nếu đi mạnh chân có thể sập bất cứ lúc nào.

Nam ca sĩ chia sẻ: "Tôi hiện đang sống tại nhà ba mẹ ở quận Tân Bình chứ làm gì có tiền mua nhà. Tôi không có nhà.

Tôi lập gia đình cũng phải 18 năm nay, có 3 đứa con, một đứa con trai hai đứa con gái. Con lớn nhất của tôi năm nay 18 tuổi còn đứa nhỏ nhất mới 6 tuổi nên khá vất vả.

Các con tôi không theo nghệ thuật, thích nghề khác. Tôi không ép các con được.

Cách đây 10 năm, tôi gặp tai nạn giao thông nặng dẫn đến mất một cánh tay trong lúc đi diễn. Từ đó không ai mời tôi đi hát nữa. Chắc họ thấy tôi mất cánh tay nên không muốn mời tôi lên sân khấu. Tôi không có show nữa.

Tôi đi mở một quán trà sữa để bán nhưng vừa mở được vài tháng thì dính dịch Covid nên phải nghỉ bán và nghỉ luôn.

Tôi có mấy người chị giúp đỡ trong cuộc sống để vượt qua được khó khăn. Bây giờ tôi chạy xe không được vì mất một tay. Tôi chỉ ước mơ có chiếc xe ba bánh để chạy đi làm mà chưa có tiền mua.

Có một người em cũng kêu tôi lên phụ bán điện thoại di động cho người ta nhưng ở tận Hoóc Môn. Nếu tôi đi xe ôm đi làm thì không đủ tiền. Tôi không chạy xe hai bánh được, nên chỉ ước mơ có một chiếc xe ba bánh. Tôi bị mất cánh tay trái".

Nói rồi, ca sĩ Nhật Linh cởi một bên áo cho Thúy Nga xem cánh tay bị mất của mình. Nữ danh hài vô cùng xót xa khi thấy anh mất cả một cánh tay từ vai trở xuống, vội thốt lên lên: "Trời ơi!".