Nam ca sĩ đang hát bị khán giả nói: "Đồ ba xạo, đeo vàng mà nghèo cái gì"

Mới đây, chương trình Chuyện phố phường đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Mỹ Linh, ca sĩ Chung Tử Lưu và ca sĩ Quang Lê.



Mở đầu chương trình, Quang Lê hát tặng mọi người một đoạn trong bài Cô hàng xóm, với đoạn ca từ mùi mẫn: "Có nhớ anh nhạc sĩ nghèo này không?".

Quang Lê vừa hát xong, Chung Tử Lưu thốt lên: "Mập thế này mà nghèo cái gì!". Anh tiết lộ thêm: "Tôi còn nhớ năm đó là năm 1992, tôi đi hát ở Đầm Sen và thường hát bài Cô hàng xóm này, bên dưới đông khán giả lắm, đa số là khán giả trẻ.

Tôi đeo hai chỉ vàng trên tay lên hát, tôi vừa hát tới đoạn: "Có nhớ anh nhạc sĩ nghèo này không?", thì ở dưới có khán giả hét lên: "Đồ ba xạo, đeo vàng mà nghèo cái gì". Tôi nghe xong đứng hình không biết hát tiếp thế nào".

Quang Lê cũng chia sẻ: "Nếu tôi được gặp ông nhạc sĩ sáng tác bài này, tôi cũng sẽ hỏi về ca từ vô lý của nó, nhất là đoạn: "Tôi ca không hay mà đàn cũng dở". Tôi không hiểu sao ca không hay, đàn cũng dở mà cô gái trong bài lại khen hay rồi thích".

Ca sĩ Mỹ Linh giải thích: "Đó là sức mạnh của tình yêu. Nhiều khi ca không hay, đàn dở nhưng vì tình yêu nên mọi thứ thành hay hết và đẹp hết".

Quang Lê than vãn: "Tôi cũng ca hay, đàn cũng được mà sao không cô nào khen tôi, mê tôi nhỉ".

Mỹ Linh nói thẳng Quang Lê: "Tại Quang Lê không muốn thôi chứ thiếu gì người theo đuổi Quang Lê. Quang Lê nói xạo quá, cái đó mới là xạo. Quang Lê xạo để lấy lòng thương hại của khán giả.

Tiếng hát của Quang Lê đã được khán giả yêu thương rồi, còn muốn thêm cả tình cảm nữa là không được".

Tiếp đó, Quang Lê chia sẻ thêm về công việc của mình: "Thời gian này tôi làm tour du lịch. Năm 2026 tôi mời anh Chung Tử Lưu đi cùng tôi sang Dubai chơi vì tôi làm tour đi Dubai.

Tôi đi tour Dubai 4 lần nhưng lần tới đặc biệt nhất vì tôi cho khách của mình ở 3 khách sạn 5 sao. Tour diễn ra trong 10 ngày nhưng tôi cho ở 3 khách sạn để thay đổi trải nghiệm. Trong đó có một khách sạn 5 sao ở ngay sát bờ biển".

Chung Tử Lưu thốt lên: "Tôi chưa được đi Dubai bao giờ nên đang rất mong chờ đi cùng Quang Lê".