Nam ca sĩ buôn BĐS nợ nần, quyết buông bỏ quay lại TP.HCM

"Tôi phải đối diện với áp lực nợ nần và không còn nhìn thấy tương lai của mình trong âm nhạc" – Lâm Hùng nói.

Mới đây, tại chương trình Biến hóa bất ngờ ca sĩ Lâm Hùng đã tâm sự về một biến động lớn trong sự nghiệp của mình.

Lâm Hùng

Anh nói: "Từ năm 2006 đến 2014, tôi gần như dậm chân tại chỗ. Đó là khoảng thời gian tôi ngủ quên trên chiến thắng, trượt dài trong hào quang mà không hề hay biết.

Không chỉ chững lại trong âm nhạc, tôi còn quyết định rẽ hướng sang kinh doanh bất động sản, đồ gỗ và nhiều lĩnh vực khác với mong muốn cải thiện thu nhập. Tuy nhiên, tất cả đều không mang lại kết quả như kỳ vọng.

Có thời điểm, tôi phải đối diện với áp lực nợ nần và không còn nhìn thấy tương lai của mình trong âm nhạc.

Bước ngoặt đến với tôi từ một cuộc gặp rất tình cờ với một khán giả. Người này nói với tôi rằng: "Bao nhiêu người muốn được như anh mà không được, còn anh thì lại bỏ nghề".

Nghe xong, tôi ngồi lặng rất lâu. Tôi nhận ra mình đã phụ lòng những người yêu thương mình và phụ cả nghề đã nuôi sống mình.

Sau lời nhắc ấy, tôi quyết định buông bỏ việc kinh doanh, trở lại TP.HCM và bắt đầu lại gần như từ con số không.

Tôi tự học công nghệ, đầu tư sản phẩm âm nhạc, liên tục thu âm, quay MV và làm việc với cường độ gấp nhiều lần trước đây.

Nếu trước đây chỉ cần một năm ra vài ca khúc thì khi quay lại, tôi buộc bản thân phải nỗ lực gấp mười lần để lấy lại tình cảm của khán giả. Đến nay, kho nhạc của tôi đã có hàng trăm ca khúc với nhiều màu sắc khác nhau, từ ballad, bolero, dân ca đến remix.

Tuy nhiên, dù thay đổi thế nào tôi cũng không được đánh mất bản sắc. Đổi mới là điều bắt buộc, nhưng đừng quên cái gốc của mình. Nếu chỉ chạy theo xu hướng mà mất đi chất riêng thì khán giả cũng sẽ quên mình rất nhanh.

Sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, tôi nhận thấy điều quý giá nhất không phải danh tiếng mà là sự yêu thương của khán giả. Chính vì thế, tôi luôn tự nhắc bản thân sống kỷ luật, tránh xa những cám dỗ và giữ gìn hình ảnh.

Âm nhạc vừa là cuộc sống, vừa là ân nhân của tôi. Không có nghề thì sẽ không có Lâm Hùng của hôm nay. Tôi chỉ biết cố gắng làm nghề thật nghiêm túc để xứng đáng với tình cảm khán giả đã dành cho mình.

Có lẽ cũng chính vì từng đi qua những thất bại, từng mất phương hướng rồi tự mình đứng dậy nên tôi hiểu hơn ai hết giá trị của mỗi cơ hội được đứng trên sân khấu".