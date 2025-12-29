Nam ca sĩ 44 tuổi về tận mộ Vân Quang Long làm một việc





Mới đây, ca sĩ Quách Tuấn Du con trai nuôi danh ca Ngọc Sơn đã về quê của cố ca sĩ Vân Quang Long ở Sa Đéc để thăm mộ bạn thân và phát gạo từ thiện cho bà con nghèo nơi đây.

Quách Tuấn Du

Trước khi phát quà từ thiện và ra thăm mộ, Quách Tuấn Du tới tận nhà cha mẹ ruột của Vân Quang Long từ sáng sớm để thắp hương trước di ảnh và ban thờ bạn thân.

Anh nói: "Bây giờ tôi đang tới nhà của ba mẹ Vân Quang Long. Căn nhà rất đẹp và giản dị. Trong vườn nhà lúc nào cũng có hoa, hoa mọc ra tận cửa vì ba mẹ Vân Quang Long thích trồng hoa.

Ba Vân Quang Long còn càm ràm sao mẹ trồng hoa nhiều thế, mẹ cũng chịu cực luôn, chăm sóc hoa kỹ càng lắm. Mẹ còn lau dọn nhà cửa sạch tới mức đến nan cổng cũng không có bụi. Nhà chỉ còn ba mẹ Vân Quang Long, có hai người thôi mà chăm sóc nhà chu đáo quá. Đường vào nhà cũng bóng loáng không một chút rác.

Tôi ước về già có được tính cách giống của ba mẹ Vân Quang Long để sống như thế này mà không biết có được không. Sáng sớm mẹ đã dậy tưới hoa, cắt tỉa cây lá gọn gàng, nước vẫn đọng trên lá luôn".

Dù Vân Quang Long qua đời đã vài năm nhưng di ảnh và ban thờ của anh vẫn được cha mẹ để ngay giữa phòng khách, trước cửa vào nhà, cạnh bàn ghế tiếp khách để ai tới nhà cũng thấy được di ảnh và thắp hương được. Điều này thấy sự trân trọng và nỗi nhớ con trai vẫn chưa phai mờ, kèm theo cả lòng tự hào về con trai của hai ông bà.

Ngoài di ảnh, trong phòng khách còn để nhiều đổ vật kỷ niệm của Vân Quang Long như chiếc đàn guitar, đồ chơi, đồ lưu niệm. Cha của Vân Quang Long đã cao tuổi nhưng vẫn minh mẫn, khỏe mạnh.

Sau khi thắp hương cho Vân Quang Long tại nhà, Quách Tuấn Du ra mộ cố ca sĩ để thăm mộ và phát quà từ thiện cho người dân ngay tại đây. Nam ca sĩ quan niệm hành động này như một cách để hồi hướng công đức cho Vân Quang Long.

Mối quan hệ giữa Quách Tuấn Du và Vân Quang Long không chỉ dừng lại ở mức đồng nghiệp mà là tình anh em tri kỷ gắn bó hơn 20 năm. Từ những ngày đầu lập nghiệp, cả hai đã luôn sát cánh, chia sẻ mọi buồn vui và hỗ trợ nhau hết mình trong sự nghiệp âm nhạc.

Sự ra đi đột ngột của Vân Quang Long là một cú sốc lớn, khiến Quách Tuấn Du vô cùng đau xót và hụt hẫng. Cho đến nay, anh vẫn thường xuyên thăm hỏi gia đình và thực hiện những hoạt động ý nghĩa để tưởng nhớ người bạn thân thiết. Tình bạn chân thành, không vụ lợi của họ luôn được khán giả ngưỡng mộ như một biểu tượng đẹp trong giới giải trí.