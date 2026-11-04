Năm 19 tuổi của Khánh Vy

Khánh Vy được nhiều người biết đến từ năm 2016 khi mới giai đoạn 16-17 tuổi, qua đoạn video ghi lại khả năng nói 7 thứ tiếng được lan truyền trên mạng xã hội. Chỉ sau đó vài năm, sự phát triển của cô đã tăng vọt.

Sinh ra tại Nghệ An, Khánh Vy sớm bộc lộ năng khiếu ngoại ngữ. Từ năm lớp 3, cô đã được gia đình cho học tiếng Anh và khuyến khích tìm hiểu thêm những ngôn ngữ khác. Năm 2014, cô thi đỗ vào lớp chuyên Anh, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Hai năm sau, Khánh Vy đạt 28,03 điểm trong kỳ thi THPT Quốc gia, đủ điều kiện xét tuyển vào nhiều trường đại học như Ngoại thương, Học viện Ngoại giao, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại học FPT. Cô cũng nhận được học bổng toàn phần trị giá 170 triệu đồng của Đại học FPT, nhưng cuối cùng lựa chọn theo học ngành Quan hệ Quốc tế tại Học viện Ngoại giao.

Năm 19 tuổi, Khánh Vy đã có những bước tiến đáng chú ý trong công việc và tài chính cá nhân. Đặc biệt, cô tự mua chiếc ô tô đầu tiên bằng hình thức trả góp. Chỉ 1 năm sau đó, nữ MC mua tặng bố mẹ một mảnh đất. Trước đó, cô cũng từng tiết lộ đã bắt đầu làm thêm từ khi học lớp 3 đến lớp 9 với công việc dẫn chương trình thiếu nhi, mỗi số nhận khoảng 50.000 đồng. Đây cũng là công việc giúp cô sớm tìm thấy niềm yêu thích với nghề dẫn.

Trong khoảng thời gian này, cô còn tham gia các hoạt động giao lưu quốc tế. Năm 2018, Khánh Vy là một trong những đại diện thanh niên Việt Nam tham dự Hành trình tiểu vùng sông Mê Kông lần thứ 13 tại Trung Quốc và Thái Lan. Năm 2019, cô nhận học bổng trị giá 200 triệu đồng cho chuyến du học kéo dài 2 tuần tại New York, Mỹ, đồng thời được chọn là một trong bốn đại diện châu Á tham gia chương trình Ambassador Tour tại Washington.

Cũng trong giai đoạn đó, Khánh Vy xây dựng kênh YouTube riêng, chủ yếu chia sẻ kinh nghiệm học tiếng Anh và hướng dẫn phát âm. Năm 2020, kênh của cô đạt 1 triệu người đăng ký, giúp nữ MC nhận nút Vàng YouTube. Cùng năm, cô và Nguyễn Thiện Khiêm xuất bản cuốn sách Tiếng Anh không khó, đừng nhăn nhó. Tháng 8/2020, Khánh Vy tốt nghiệp Học viện Ngoại giao với tấm bằng loại Giỏi.

Hiện tại, Khánh Vy tập trung phát triển công việc dẫn chương trình chuyên nghiệp. Từ tháng 9/2021, cô được xác nhận trở thành MC của Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 22, thay thế MC Diệp Chi và đồng hành cùng MC Ngọc Huy. Lần đầu dẫn Chung kết Olympia diễn ra vào ngày 2/10/2022, sau gần một năm cô đảm nhận các cuộc thi tuần. Màn thể hiện khi ấy nhận được nhiều sự chú ý, bên cạnh những lời động viên cũng có ý kiến cho rằng Khánh Vy còn thiếu linh hoạt, đôi lúc nói vấp và chưa tạo được nhiều điểm nhấn. Sau chương trình, cô tự chấm phần dẫn của mình 6,5/10 điểm.

Những mùa tiếp theo, nữ MC chủ động xem lại phần thể hiện cũ, tìm hiểu cách dẫn của các thế hệ MC trước và chuẩn bị kỹ hơn cho sân khấu trực tiếp. Đến Chung kết năm 2023, cô được nhận xét dẫn thu hút hơn, không còn nói quá nhanh hay vấp chữ như trước. Khánh Vy cũng tạo được sự gần gũi với thí sinh qua những màn giao lưu, động viên ngay trên sân khấu.

Tính đến Chung kết Olympia năm thứ 26 diễn ra ngày 1/11/2026, Khánh Vy đã có 5 năm đồng hành với chương trình. Hình ảnh của cô cũng thay đổi theo thời gian: từ phong cách năng động, trẻ trung trong những ngày đầu, nữ MC ngày càng xuất hiện chỉn chu, thanh lịch và tự tin hơn. Trang phục, cách trang điểm và làm tóc được lựa chọn phù hợp với không khí trang trọng của Chung kết nhưng vẫn giữ nét tươi tắn.

Nữ MC cũng nhận quảng cáo, cộng tác với nhãn hàng trên mạng xã hội, dẫn sự kiện song ngữ và tham gia các chương trình lớn như Sóng 2022, các cuộc thi hoa hậu hay sự kiện của nhiều thương hiệu.

Khánh Vy từng chia sẻ cô dành một phần thu nhập để đầu tư bất động sản và chứng khoán. Về nhà cửa, năm 2022, cô mua căn hộ riêng tại Hà Nội, rộng khoảng 100 m², gồm 3 phòng ngủ và 2 phòng vệ sinh, sau đó đón bố mẹ lên sống cùng. Đầu năm 2023, cô tiết lộ đã mua thêm một căn nhà tại TP.HCM để làm nơi lưu trú mỗi khi di chuyển giữa hai thành phố. Quyết định này xuất phát từ việc cô thường xuyên phải đi lại, đồng thời muốn có chỗ nghỉ ngơi thuận tiện cho bản thân và gia đình.

Ngoài bất động sản, nữ MC còn sở hữu thêm chiếc xe Mercedes trị giá hàng tỷ đồng cùng nhiều món đồ thời trang hàng hiệu. Bộ sưu tập túi xách của cô có những mẫu đến từ Gucci, Chanel và Dior. Trong đó, túi Dior Book Tote cỡ lớn có giá niêm yết khoảng 3.500 USD, tương đương gần 90 triệu đồng; mẫu Lady Dior Bag màu trắng được bài viết 2Sao đề cập có giá khoảng 150 triệu đồng.

Thu nhập của Khánh Vy đến từ nhiều hoạt động khác nhau, từ dẫn chương trình, quảng cáo, sáng tạo nội dung đến sự kiện và đầu tư. Cô từng cho biết mỗi tháng chi khoảng 50-60 triệu đồng cho sinh hoạt, ăn uống và trả lương cho các cộng sự. Dù được nhiều người gọi là hình mẫu “con nhà người ta”, nữ MC cho biết bản thân không đặt áp lực phải xây dựng hình ảnh hoàn hảo. Cô thừa nhận cũng có những khuyết điểm và thời điểm tinh thần sa sút, nhưng chọn tập trung cải thiện những điều nằm trong khả năng kiểm soát và học cách bình thản trước ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

(Tổng hợp / Ảnh: Internet)