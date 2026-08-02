Na '3 sao' Thái Nguyên

Xã La Hiên có hơn 300 ha trồng na, với sản lượng trên 3.300 tấn. Cây na của xã được trồng theo tiêu chuẩn VIETGAP và đạt chứng nhận sản phẩm OCOP "3 sao" nên giá cao hơn khoảng 50% so với sản phẩm cùng loại.
Thời điểm này, những vườn na của người dân xã La Hiên (tỉnh Thái Nguyên) bắt đầu vào vụ thu hoạch na. Người dân lựa hái những quả na căng tròn, mắt nở đều, sau đó xếp ngay ngắn vào từng giỏ rồi tập kết đến nơi tiêu thụ.
Gia đình chị Triệu Thị Tuyến (xã La Hiên) cho biết, cây na phù hợp với điều kiện đất đồi của La Hiên, ít chịu tác động của thị trường hơn và cho hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều loại cây ăn quả khác. Đặc biệt, những năm gần đây, người trồng na áp dụng tiêu chuẩn VIETGAP nên giá bán cao hơn từ 30-50% so với na thường. Như nhà chị, hiện có khoảng 1,5 ha na trồng theo tiêu chuẩn VIETGAP, trung bình mỗi năm doanh thu từ 150-180 triệu đồng.
Hiện nay, giá na La Hiên trồng theo tiêu chuẩn VIETGAP được thu mua tại vườn với giá từ 35.000 - 60.000 đồng/kg tùy loại, cao hơn na thường khoảng 50%.
UBND xã La Hiên cho biết, trên địa bàn xã có trên 320 ha trồng cây ăn quả, trong đó khoảng 300 ha trồng na với sản lượng hằng năm đạt trên 3300 tấn. Sản phẩm na của xã được trồng theo tiêu chuẩn VIETGAP và đã đạt chứng nhận sản phẩm OCOP "3 sao". Đây là sản phẩm nông nghiệp chủ lực, có giá trị kinh tế cao, nhờ đó giúp người dân trong xã thoát nghèo làm giàu từ cây na.
Để hỗ trợ đầu ra các sản phẩm nông nghiệp, trong đó có na La Hiên từ 31/7-1/8, UBND xã La Hiên phối hợp với Sở Công Thương Thái Nguyên tổ chức chương trình xúc tiến, kết nối tiêu thụ sản phẩm. Thông qua chương trình, tỉnh Thái Nguyên kỳ vọng tiếp tục nâng cao giá trị thương hiệu Na La Hiên và các sản phẩm nông sản đặc trưng, mở rộng kênh tiêu thụ, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Trong ảnh: Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn thăm các gian hàng.
Du khách tham quan, trải nghiệm tại các vườn na La Hiên
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