Na '3 sao' Thái Nguyên

Gia đình chị Triệu Thị Tuyến (xã La Hiên) cho biết, cây na phù hợp với điều kiện đất đồi của La Hiên, ít chịu tác động của thị trường hơn và cho hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều loại cây ăn quả khác. Đặc biệt, những năm gần đây, người trồng na áp dụng tiêu chuẩn VIETGAP nên giá bán cao hơn từ 30-50% so với na thường. Như nhà chị, hiện có khoảng 1,5 ha na trồng theo tiêu chuẩn VIETGAP, trung bình mỗi năm doanh thu từ 150-180 triệu đồng.