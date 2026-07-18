Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) vừa chính thức tuyên bố về việc bắt đầu một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu chiến lược ở Iran.

Mỹ bắt đầu tấn công quy mô lớn vào các mục tiêu chiến lược ở Iran, ngày 17/7/2026.

Ngay sau khi thông cáo được đưa ra, những vụ nổ mạnh đã làm rung chuyển một số khu vực ven biển của Iran.

Theo dữ liệu hoạt động từ các nguồn giám sát quốc tế, những báo cáo đầu tiên từ CENTCOM được phát đi lúc tối muộn hôm 17/7.

Ban đầu, các nhà phân tích từ kênh Telegram chuyên biệt "Middle East Spectator - MES" lưu ý, không có máy bay nào được phát hiện ở Iran kể từ sáng ngày 17/7.

Tuy nhiên, đến 23h (giờ địa phương) cùng ngày, tình hình đã thay đổi đáng kể: Các nhân chứng báo cáo về những vụ nổ mạnh đầu tiên tại thành phố cảng Sirik và trên đảo lớn nhất Qeshm ở eo biển Hormuz.

Chỉ 2 phút sau, phạm vi các cuộc không kích của Mỹ đã mở rộng đáng kể.

Nhiều tiếng nổ lớn được ghi nhận gần cảng Bushehr quan trọng, nơi đặt nhà máy điện hạt nhân duy nhất của đất nước, cũng như trong thành phố Bandar Abbas, nơi các tuyến đường hậu cần trước đó đã bị cắt đứt do sáu cây cầu bị phá hủy.

Nhân chứng cho biết, có những đám cháy lớn tại các cơ sở hạ tầng ven biển thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC).

Làn sóng tấn công mới của Mỹ diễn ra ngay sau tuyên bố chính thức của cố vấn lãnh đạo tối cao Iran về việc Tehran sẵn sàng phát động các chiến dịch tấn công trực tiếp nếu tình trạng gây hấn tiếp diễn.

Các bên tham chiến ở Trung Đông hiện đang xác minh mức độ tàn phá tại các căn cứ quân sự và cảng biển.

Lực lượng phòng không Iran đang tiến hành bắn phá dữ dội các mục tiêu trên không của Không quân Mỹ ở khu vực ven biển.

Theo Avia-pro



