2 chiến hạm Mỹ bất lực nhìn Iran đánh chìm tàu dầu của UAE

Hai tàu dầu Mombasa và Bahia của UAE đã bị Iran đánh trúng, 1 tàu khác bị chìm khi đi qua eo biển Hormuz dưới sự hộ tống của 2 chiến hạm Mỹ.

Theo giới truyền thông vùng Vịnh, các tàu chiến của Hải quân Mỹ đã không bảo vệ được hai tàu chở dầu của các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) khỏi các cuộc tấn công của Iran.

Reporter dẫn nguồn tin từ truyền thông vùng Vịnh cho biết, Iran đã bắt đầu tấn công các tàu chở dầu đang cố gắng đi qua eo biển Hormuz bên ngoài các hành lang vận chuyển đã được thiết lập. Chỉ tính đến ngày 15/7, đã có ít nhất 3 tàu chở hàng bị hư hại.

Đặc biệt là nhiều tàu của các quốc gia vùng Vịnh đồng minh của Mỹ đã nhận được cam kết bảo vệ an ninh của Hải quân Mỹ, nhưng các nỗ lực ngăn chặn các cuộc tấn công của chiến hạm Mỹ đã thất bại trước tên lửa và máy bay không người lái của Iran.

Iran đã tấn công 2 tàu chở dầu lớn, Mombasa và Bahia của UAE khi chúng đang cố gắng từ UAE đi qua eo biển huyết mạch dầu Hormuz ra Ấn Độ Dương. Điều đặc biệt là cả hai con tàu này đều được các tàu chiến của Hải quân Mỹ hộ tống, nhưng điều này không có tác dụng.

Hiện chưa có thông tin về bản chất thiệt hại, nhưng cả chính quyền UAE và bộ phận báo chí của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đều đã xác nhận các cuộc tấn công.

Hầu như không có thông tin nào về vụ tấn công tàu chở dầu thứ ba nhưng theo giới truyền thông Ả Rập, con tàu này cũng bị Iran tấn công, sau đó một đám cháy lớn đã bùng phát trên tàu.

Vào thời điểm bị tấn công, tàu chở dầu đang neo đậu ngoài khơi bờ biển Oman.

Tối 14/7, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã công bố đoạn video được xác thực cho thấy cảnh một tàu chở dầu dân sự bị chìm ở Vịnh Ba Tư, trong hành lang hàng hải của eo biển Hormuz.

Các cuộc tấn công của Iran gia tăng trong bối cảnh vào hôm 13/7, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ thiết lập quyền kiểm soát và trực tiếp quản lý eo biển Hormuz, đồng thời sẽ thu phí 20% trên giá trị hàng hóa vận chuyển.

Đáp lại, đại diện chính quyền Iran nhấn mạnh họ sẽ không cho phép người Mỹ kiểm soát eo biển huyết mạch dầu mỏ của vùng Vịnh và cam kết sẽ có những "biện pháp cứng rắn" chống lại lực lượng và phương tiện quân sự của Mỹ, khiến cuộc chiến giành quyền kiểm soát eo biển vẫn đang tiếp diễn.

Theo giới truyền thông, với những động thái cứng rắn của Iran, dự kiến là Hải quân Mỹ sẽ có những động thái mạnh mẽ hơn, tấn công vào những mục tiêu trên biển của Hải quân Iran, đặc biệt là các tàu chiến và quân cảng của nước này.