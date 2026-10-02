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Mỹ: Tù nhân bị kết án tử hình sống sót sau hai lần tiêm thuốc độc

Hoàng Vân
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Một phụ nữ bị kết tội giết người ở bang Tennessee, Mỹ, vẫn sống sót sau hai liều thuốc tiêm gây chết người, trong một vụ hành quyết bất thành.

Tù nhân Christa Pike sống sót sau hai lần tiêm thuốc độc ở Tennessee - Ảnh 1.

Christa Pike.

Christa Pike, 50 tuổi, bị kết án tử hình vì tội tra tấn và giết hại Colleen Slemmer, 19 tuổi, một bạn học cùng chương trình Job Corps ở Knoxville, vào năm 1995.

Các công tố viên cho biết, Pike và bạn trai của cô ta, Tadaryl Shipp, đã dụ Slemmer đến một khu rừng.

Pike đã đánh đập và dùng dao rọc giấy cứa vào người Slemmer, trong khi Shipp, lúc đó mới 17 tuổi, thừa nhận đã khắc hình ngôi sao năm cánh lên cơ thể nạn nhân.

Pike bị kết án tử hình, trong khi Shipp bị kết án tù chung thân với khả năng được ân xá.

Theo các luật sư của Pike trong các hồ sơ pháp lý khẩn cấp mà tờ New York Times đã xem được, người phụ nữ này không bị mất ý thức sau khi được tiêm hai mũi pentobarbital vào tối 30/9.

Họ cho biết, bà ấy vẫn còn nhịp tim và vẫn ngáy rõ ràng. Bà sau đó đã được đưa đến một bệnh viện gần đó.

Các quan chức bang Tennessee được cho là đã xác nhận với một thẩm phán liên bang vào cuối ngày hôm đó, bà Pike đang được chăm sóc y tế.

Theo lời các nhân chứng truyền thông, bà Pike vẫn tỉnh táo sau khi được tiêm thuốc, và có lúc đã hỏi các nhân viên nhà tù về cảm giác ở cánh tay.

Người ta vẫn nghe thấy tiếng bà ngáy sau tấm rèm kín, trước khi các phóng viên được đưa ra ngoài.

Ban đầu, Pike dự kiến sẽ bị hành quyết vào buổi sáng 30/9, nhưng tòa phúc thẩm liên bang đã ra lệnh tạm hoãn để xem xét lập luận của luật sư bà, tiền sử bị lạm dụng tình dục và bỏ bê thời thơ ấu của bà chưa được trình bày đầy đủ tại phiên tuyên án.

Tòa án Tối cao Mỹ sau đó đã dỡ bỏ trở ngại, cho phép Tennessee tiến hành hành quyết vào tối cùng ngày.

Bình luận về việc dường như không thể thi hành án tử hình, Sở Cải huấn Tennessee khẳng định, họ "đã tuân thủ mọi bước trong quy trình thi hành án tử hình hợp pháp, đã được thiết lập và được Văn phòng Tổng chưởng lý phê duyệt".

Đây là vụ hành quyết bất thành thứ hai ở Tennessee trong năm nay.

Vào tháng 5, các quan chức đã hủy bỏ việc tiêm thuốc độc đối với Tony Carruthers, người bị kết tội bắt cóc và giết 3 người vào năm 1994, sau khi những người thi hành án đã dành hơn một giờ cố gắng nhưng bất thành, trong việc đặt đường truyền tĩnh mạch để tiêm pentobarbital.

Tiêm thuốc độc được xem là phương pháp hành quyết dễ xảy ra sai sót nhất ở Mỹ.

Theo RT
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Tags

Án tử hình

hành quyết

Mỹ

Phụ nữ

tiêm thuốc độc

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