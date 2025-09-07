Mỹ, Trung Quốc đua nhau gửi một loại nguyên liệu quan trọng vào Việt Nam: Thuế nhập khẩu 0%, hơn 1 nửa thế giới đang đổ xô đến nước ta mua hàng

Ảnh minh họa

Theo số liệu thống kê của Cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu (nguyên liệu nhựa) vào Việt Nam trong tháng 7/2025 đạt hơn 841 nghìn tấn với trị giá hơn 1 tỷ USD, tăng 17,5% về lượng và tăng 6,4% về kim ngạch so với tháng trước đó.

Lũy kế trong 7 tháng đầu năm 2025, nước ta đã nhập khẩu hơn 5,5 triệu tấn mặt hàng này với trị giá hơn 7,32 tỷ USD, tăng 19,7% về lượng và tăng 13,4% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2024.

Giá bình quân đạt 1.319 USD/tấn, giảm 5,2% so với 7T/2024.

Xét về thị trường, Trung Quốc là thị trường lớn nhất cung cấp nguyên liệu nhựa cho Việt Nam với 1,58 triệu tấn, tương đương gần 2,2 tỷ USD, tăng mạnh 36,4% về lượng và tăng 26% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2024. Giá trung bình 1.395 USD/tấn, tương ứng mức giảm 7,6%.

Hàn Quốc là thị trường lớn thứ 2 với hơn 900 nghìn tấn, tương đương 1,26 tỷ USD, giảm 5,6% về lượng và giảm 5% về kim ngạch. Giá bình quân 1.397 USD/tấn,nhưng tăng 0,7% so với 7 tháng đầu năm 2024.

Nối tiếp là thị trường Đài Loan (TQ) với hơn 510 nghìn tấn, trị giá hơn 724 triệu USD, tăng 8,3% về lượng và tăng 5% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2024. Giá trung bình 1.419 USD/tấn, giảm 3,1%.

Đáng chú ý ngoài 3 thị trường chủ đạo nêu trên, nhập khẩu nguyên liệu nhựa từ thị trường Mỹ tăng mạnh 73,8% về lượng, tăng 50% kim ngạch so với cùng kỳ năm trước, đạt 581.756 tấn, tương đương 656,22 triệu USD. Giá trung bình 1.128 USD/tấn, giảm 13,7%.

Chất dẻo, hay còn gọi là nhựa hoặc polymer là loại nguyên liệu quan trọng được dùng làm vật liệu sản xuất nhiều loại vật dụng, phục vụ đời sống con người cũng như phục vụ cho sự phát triển của nhiều ngành và lĩnh vực kinh tế như điện, điện tử, viễn thông, giao thông vận tải, thủy sản, nông nghiệp,...

Việt Nam có thể sản xuất được các nguyên liệu như PVC, PP, PET, PS, PE, với tổng công suất gần 3 triệu tấn/năm. Nguồn nguyên liệu trong nước có thể đáp ứng 30% nhu cầu thị trường nội địa, 70% còn lại được nhập khẩu từ các quốc gia trên thế giới như Arab Saudi, Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia, Singapore…

Ngành nhựa Việt Nam dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm 2025 nhờ vào nhiều yếu tố tích cực. Theo dự báo của VNDirect, nhu cầu nhựa đường trong nước sẽ tăng hơn 83% so với năm trước do các dự án giao thông trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ thi công, đặc biệt là giai đoạn trải nhựa chính. Ngoài ra, sự phục hồi của thị trường bất động sản cũng góp phần thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ nhựa xây dựng, đặc biệt là ống nhựa, trong năm 2025.

Hiện sản phẩm nhựa Việt đã xuất khẩu đến hơn 160 quốc gia trên thế giới, có mặt khắp các thị trường khó tính như Mỹ, Nhật Bản, Úc và cộng đồng các quốc gia châu Âu như Đức, Pháp, Anh, Ý, Hà Lan, Tây Ban Nha… Ngành nhựa Việt Nam có gần 4.000 doanh nghiệp, trong đó 90% là doanh nghiệp nhỏ và vừa, tập trung chủ yếu tại khu vực phía Nam.



