Mỹ trừng phạt quá căng, Nga lập tức sale off 'sập sàn' dầu thô để kéo khách - Giá này không mua còn mua ở đâu

Mức chiết khấu loại dầu thô Ural chủ lực của Nga so với dầu Brent đã tăng lên trong những ngày gần đây, đạt mức cao nhất trong năm nay là 20 đô la một thùng. Nguyên nhân được cho là các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với 2 ông lớn là Rosneft và Lukoil đã làm đảo lộn dòng chảy dầu thô, các nguồn tin trong ngành cho biết với tờ Kommersant của Nga hôm 12/11.

Dầu Ural thực tế đã luôn chiết khấu mạnh so với dầu Brent kể từ khi xung đột Nga – Ukraine nổ ra với các đối tác lớn nhất là Trung Quốc và Ấn Độ. Tuy nhiên, mức chiết khấu này không cố định mà dao động liên tục, tuỳ thuộc vào tình hình thị trường.

Tháng trước, các lệnh trừng phạt của Mỹ đã khiến mức chiết khấu tăng cao trở lại. Tính đến ngày 11/11, giá dầu Ural thấp hơn giá dầu Brent 19,40 đô la một thùng theo giá FOB tại cảng Primorsk trên Biển Baltic của Nga và tại cảng Novorossiysk trên Biển Đen, tăng từ mức 13-14 đô la một thùng vào đầu tháng 11, một nguồn tin trong ngành cho biết với Kommersant, trích dẫn dữ liệu của Argus.

Trước khi lệnh trừng phạt của Mỹ có hiệu lực từ ngày 22 tháng 10, mức chiết khấu là khoảng 11-12 đô la một thùng.

Đây là lần thứ 2 trong năm nay chiết khấu dầu thô của Nga tăng vọt. Lần gần nhất, giá dầu Ural vượt mức chiết khấu 15 đô la/thùng so với dầu Brent, sau lệnh trừng phạt gần đây nhất của Chính quyền Biden đối với Nga được áp đặt vào đầu tháng 1.

Mức chiết khấu lớn nhất đạt được vào năm 2022 và đầu năm 2023 - thấp hơn giá dầu Brent hơn 30 đô la/thùng, ngay sau khi xung đột nổ ra và lệnh cấm vận dầu mỏ của Nga đối với EU từ năm 2023.

Tuy nhiên, ở thời điểm đó, giá dầu Brent dao động trong khoảng từ 80 đến 120 đô la/thùng, cao hơn nhiều so với giá hiện tại.

Mức chiết khấu ngày càng tăng hiện sẽ tiếp tục gây áp lực lên doanh thu từ dầu mỏ của Nga, nguồn thu ngân sách lớn nhất của Điện Kremlin để tài trợ cho cuộc chiến ở Ukraine. Doanh thu ngân sách Nga trong tháng 10 đã giảm 27% so với cùng kỳ năm trước, do giá dầu quốc tế giảm, các lệnh trừng phạt đối với Nga được tăng cường và đồng rúp Nga mạnh lên.