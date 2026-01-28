Theo tờ Wall Street Journal , hệ thống tên lửa phòng không THAAD của Mỹ, có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm trung và tầm xa ở tầng khí quyển cao sẽ được tích hợp với các hệ thống phòng không Patriot hiện có để tạo thành một kiến trúc phòng thủ toàn diện. Việc triển khai này tăng cường khả năng bảo vệ lực lượng Mỹ trên khắp Vùng Vịnh, bao gồm các căn cứ trọng yếu ở Kuwait, Ả Rập Xê Út và Qatar.

Ảnh minh họa.

Song song với đó, Lầu Năm Góc đã điều chuyển tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Abraham Lincoln (CVN-72) và nhóm tác chiến từ Biển Đông đến Trung Đông. Tàu sân bay này đã đi qua eo biển Malacca tuần trước và hiện đang hoạt động dưới sự chỉ huy của Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ tại Biển Ả Rập. Sự xuất hiện của tàu Abraham Lincoln được xem là bước tiến đáng kể trong việc triển khai lực lượng, qua đó nâng cao năng lực răn đe và tấn công tầm xa của Mỹ.

Việc Mỹ tăng cường lực lượng hải quân còn được hỗ trợ bởi cấu trúc tác chiến nhiều lớp, bao gồm các máy bay ném bom chiến lược B-1B và B-52H luân phiên triển khai tại căn cứ Không quân Al Udeid (Qatar), cùng các nền tảng trinh sát và thu thập thông tin tình báo như RQ-4 Global Hawk và RC-135 Rivet Joint hoạt động từ Diego Garcia.

Wall Street Journal dẫn nguồn tin từ một số quan chức cấp cao cho biết, Tổng thống Mỹ Trump đã yêu cầu xây dựng các phương án quân sự để gửi một thông điệp mạnh mẽ tới Tehran mà không nhất thiết phải tiến hành hành động quân sự trực tiếp.

Trong khi đó, tờ The Economist đưa tin Mỹ đã triển khai các hệ thống tên lửa phòng không Patriot và hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD ở Trung Đông, cùng với việc tăng cường máy bay vận tải và máy bay tiếp nhiên liệu. Tàu sân bay USS Abraham Lincoln, sau khi rời Biển Đông, được cho là đang hoạt động tại khu vực Vịnh Oman.

Hoạt động triển khai lực lượng cũng tác động đến không quân chiến đấu, khi một số máy bay F-15E được điều động từ các căn cứ tại Anh. Dữ liệu từ Flightradar24 và ADS-B Exchange cho thấy máy bay vận tải quân sự C-17A Globemaster III đã vận chuyển trang thiết bị từ sân bay quân sự Robert Gray, thuộc Trung đoàn Pháo phòng không số 62 tại Fort Cavazos (Mỹ), tới Trung Đông.

Trong vòng ba ngày, đã ghi nhận sáu chuyến bay tới căn cứ Không quân Ali Al Salem (Kuwait) và một chuyến bay tới căn cứ Không quân Prince Sultan (Ả Rập Xê Út).

Patriot là hệ thống tên lửa phòng không do Tập đoàn quốc phòng Mỹ Raytheon Technologies sản xuất. Một trong những điểm chính của hệ thống Patriot là khả năng tích hợp với các hệ thống phòng không khác, tạo ra mạng lưới phòng thủ nhiều lớp.

Mỗi tổ hợp bao gồm radar phát hiện và theo dõi mục tiêu, trung tâm điều khiển hỏa lực, bệ phóng tên lửa và các thiết bị hỗ trợ khác.

Ở thời điểm hiện tại, tên lửa PAC-3 MSE được đánh giá là phiên bản mạnh nhất của hệ thống Patriot. Tên lửa này có tốc độ cao, sử dụng công nghệ tìm-diệt mục tiêu chính xác, cho phép đánh chặn nhiều mục tiêu trên không, như: Tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay chiến đấu.

Được phát triển bởi Lockheed Martin, hệ thống THAAD đã đi vào hoạt động từ năm 2008. THAAD được thiết kế để đánh chặn các tên lửa đạn đạo tầm ngắn, tầm trung và tầm cao ở giai đoạn cuối của quỹ đạo. Không giống như các hệ thống khác, tên lửa đánh chặn THAAD không mang đầu đạn nổ, thay vào đó dựa vào động năng để tiêu diệt mục tiêu. Mỗi tổ hợp THAAD bao 6 bệ phóng di động (mỗi bệ phóng mang 8 tên lửa đánh chặn), radar AN/TPY-2 và hệ thống điều khiển hỏa lực.