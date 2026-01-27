Trùm tình báo Nga: Màn phô diễn Oreshnik khiến phương Tây "choáng váng", tất cả đều ngỡ ngàng

Tên lửa Oreshnik gây choáng váng

Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) Sergey Naryshkin cho biết, việc thực chiến dòng tên lửa đạn đạo siêu thanh Oreshnik mới được biên chế hôm 8/1 nhằm vào các mục tiêu tại miền Tây Ukraine đã gây ra tác động "choáng váng" đối với các nhà hoạch định quốc phòng phương Tây.

Theo ông Naryshkin, phương Tây coi đây "là lời cảnh báo đanh thép đối với việc quân đội của họ tham gia trực tiếp... vào các hành động thù địch", đồng thời làm lộ rõ sự tổn thương của bất kỳ lực lượng nào thuộc Khối phương Tây nếu được triển khai tại quốc gia này.

Ông Naryshkin nhấn mạnh rằng giới lãnh đạo chính trị phương Tây hoàn toàn bị bất ngờ trước diễn biến này. "Cả các chuyên gia lẫn giới quân sự của họ đều thừa nhận rằng hiện không có phương tiện kỹ thuật hay kỹ thuật quân sự nào có thể đánh chặn được những hệ thống này", ông khẳng định. Được biết, Oreshnik đã chính thức đi vào phục vụ từ tháng 12/2025, chưa đầy hai tuần trước khi vụ tập kích diễn ra.

Tuyên bố của ông Naryshkin không phải là tín hiệu duy nhất từ phía Nga cho thấy màn phô diễn sức mạnh của tên lửa Oreshnik đã tác động mạnh mẽ đến sự đồng thuận của phương Tây về khả năng can thiệp trực tiếp hơn, cũng như việc triển khai nhân sự tại chiến trường Ukraine.

Sau lần thực chiến duy nhất trước đó của Oreshnik vào tháng 11/2024, Đại sứ Nga tại Vương quốc Anh Andrey Kelin cho rằng sự kiện này đã ảnh hưởng đáng kể đến chính sách của London đối với Moscow, buộc họ phải tiếp cận thận trọng hơn trong việc tiến hành các cuộc tấn công tầm xa phối hợp với Ukraine vào lãnh thổ Nga.

"Không hẳn là họ sợ hãi, nhưng nhìn chung họ nhận ra rằng một nhân tố hoàn toàn mới đã xuất hiện trên bàn cờ - đó là điều đầu tiên. Thứ hai, chúng tôi đã có hành động đáp trả việc sử dụng tên lửa hành trình Storm Shadow tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Điều đó cũng rất rõ ràng. Có cảm giác rằng họ đang trở nên thận trọng hơn, cân nhắc kỹ lưỡng hơn trong cách tiếp cận vấn đề này", ông Kelin nhận định.

Ông Naryshkin đánh giá Oreshnik là một trong số những khí tài chiến lược tiên tiến buộc phương Tây phải cân nhắc lại khả năng leo thang căng thẳng với Nga. Ông cũng viện dẫn tên lửa hành trình Burevestnik và ngư lôi Poseidon - cả hai đều mang đầu đạn hạt nhân, sử dụng năng lượng hạt nhân, có tầm bắn gần như không giới hạn và không có đối thủ tương xứng ở nước ngoài.

Không ngờ về sức mạnh của Nga

"Hầu hết các chính trị gia và giới quân sự... ở phương Tây đều không ngờ rằng Nga có thể phát triển những hệ thống vũ khí tiên tiến như vậy trong một khoảng thời gian tương đối ngắn", ông nói. Tốc độ phát triển vượt bậc này hoàn toàn trái ngược với sự hiện đại hóa tương đối chậm chạp trong hầu hết các lĩnh vực thuộc lực lượng thông thường của Nga.

Việc Oreshnik sử dụng các phương tiện lướt siêu thanh được coi là cải tiến mang tính cách mạng nhất so với các thiết kế tên lửa tầm trung thời Liên Xô, khiến việc đánh chặn trở nên bất khả thi ngay cả đối với các hệ thống phòng không thế hệ mới như Arrow 3 vừa được triển khai tại Đức hay David’s Sling dự kiến triển khai tại Phần Lan.

Vụ tập kích bằng tên lửa Oreshnik vào ngày 8/1 được cho là đã đánh trúng một cơ sở bảo dưỡng tiêm kích F-16 và MiG-29 gần biên giới Ba Lan - Ukraine. Tại đây, khả năng cao là có sự hiện diện của một lượng lớn nhân viên nhà thầu phương Tây làm nhiệm vụ hỗ trợ kỹ thuật.

Các cuộc không kích của Nga liên tục nhắm vào nhân sự phương Tây trên chiến trường Ukraine, những người tham gia vào các hoạt động hỗ trợ Ukraine thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào sâu trong lãnh thổ Nga.

Vào tháng 2/2024, Thủ tướng Đức Olaf Scholz xác nhận rằng lực lượng đặc nhiệm Anh tại Ukraine đang cung cấp sự hỗ trợ thiết yếu để tạo điều kiện cho các vụ phóng tên lửa hành trình Storm Shadow vào các mục tiêu Nga.

Ngay sau đó, Tướng Bryan Fenton, Tư lệnh Bộ chỉ huy Các hoạt động Đặc biệt Hoa Kỳ, tiết lộ rằng Lầu Năm Góc đang tìm hiểu về cuộc chiến đang diễn ra "chủ yếu thông qua con mắt của các đối tác tác chiến đặc biệt Anh", những người được cho là đang thử nghiệm các phương thức tác chiến hiện đại mới tại chiến trường này.

Khả năng tấn công lực lượng phương Tây trên khắp Ukraine bằng phương tiện lướt siêu thanh phóng từ mặt đất - và tiềm năng vươn tới toàn châu Âu nếu xung đột leo thang thêm - mang ý nghĩa quan trọng đối với bất kỳ nỗ lực nào nhằm gia tăng hỗ trợ cho Ukraine bằng các lực lượng bộ binh bổ sung.