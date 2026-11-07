Mỹ treo thưởng 'khủng' cho thông tin mật về chương trình hạt nhân Iran

Mỹ tuyên bố treo thưởng 20 triệu USD cho người cung cấp thông tin về chương trình hạt nhân của Iran, kèm khả năng hỗ trợ đổi chỗ ở.

Ngày 6/11, Bộ Ngoại giao Mỹ thông tin nước này đang treo thưởng 20 triệu USD kèm khả năng hỗ trợ đổi chỗ ở cho người có thể cung cấp thông tin về chương trình hạt nhân của Iran. Những thông tin được tìm kiếm bao gồm dữ liệu về các cơ sở, thiết bị và nhân sự liên quan, trong đó có những người thuộc cộng đồng khoa học.

Phần thưởng trên nằm trong khuôn khổ chương trình Phần thưởng vì công lý (Rewards for Justice) của Bộ Ngoại giao Mỹ thành lập năm 1984 nhằm trao tiền cho những người cung cấp thông tin có giá trị trong việc bảo vệ tính mạng và lợi ích của công dân Mỹ.

Tổng thống Donald Trump nhiều lần tuyên bố Mỹ gần như xóa sổ chương trình hạt nhân của Iran. (Ảnh: Reuters)

Trong thông báo về khoản tiền thưởng, Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng việc Iran “không thực hiện nghĩa vụ bảo đảm an toàn” theo quy định của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) khiến cơ quan này mất “tính liên tục trong việc nắm bắt thông tin” về hoạt động sản xuất và dự trữ những bộ phận quan trọng của Iran, chẳng hạn như máy ly tâm.

Tuy nhiên, thông báo không đưa ra tiêu chí cụ thể về loại thông tin có thể giúp người cung cấp nhận được khoản thưởng tối đa 20 triệu USD.

Tổng thống Donald Trump nhiều lần tuyên bố cuộc tấn công của quân đội Mỹ gần như phá hủy hoàn toàn chương trình hạt nhân Iran.

“Nếu chúng ta không tấn công Iran, thì ngày nay sẽ không có Israel. Nếu họ có vũ khí hạt nhân, họ đã sử dụng chúng. Họ có thể xóa sổ toàn bộ Trung Đông”, ông Trump cho hay.

Nhưng Tổng thống Mỹ khẳng định Iran, quốc gia mà ông cho rằng chịu tổn thất nghiêm trọng về kinh tế và quân sự trong suốt 8 tháng qua, đang rất muốn chấm dứt xung đột. “Chúng tôi đang đàm phán với họ. Họ rất muốn đạt được một thỏa thuận”, ông Trump nói.

Nhà trung gian hòa giải cũng đang đẩy nhanh những nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn chặn nguy cơ giao tranh bùng phát trở lại. Đồng thời, ông Trump tiết lộ vẫn còn một hoặc 2 mục tiêu mà ông cần “giải quyết”, trong đó có địa điểm được gọi là núi Pickaxe ở miền trung Iran - khu vực bị nghi ngờ có cơ sở hạt nhân, song Tehran bác bỏ cáo buộc này.

Hôm 3/11, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng tuyên bố chính phủ nước này vẫn đang tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng thông qua con đường đối thoại.



