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Mỹ treo thưởng 15 triệu USD để 'triệt phá' mạng lưới UAV của Iran

Quỳnh Như
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Mỹ công bố khoản tiền thưởng lên tới 15 triệu USD cho các thông tin giúp làm gián đoạn mạng lưới tài chính đứng sau chương trình máy bay không người lái của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Động thái mới phản ánh việc Washington tiếp tục gia tăng sức ép tài chính và an ninh đối với Tehran trong bối cảnh căng thẳng giữa hai bên vẫn leo thang.

Mỹ đã treo thưởng lên tới 15 triệu USD cho những thông tin có thể giúp phá vỡ các cơ chế tài chính của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đặc biệt là mạng lưới liên quan đến hoạt động phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Trong thông báo ngày thứ Năm (30/7), chương trình "Phần thưởng vì Công lý" (Rewards for Justice) của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đang tìm kiếm thông tin về Công ty Kimia Part Sivan (KIPAS), doanh nghiệp mà Washington cáo buộc là cánh tay sản xuất UAV của Lực lượng Quds, đơn vị hoạt động bên ngoài lãnh thổ Iran thuộc IRGC.

Theo phía Mỹ, KIPAS đã tiến hành thử nghiệm bay UAV cho Lực lượng Quds, hỗ trợ kỹ thuật đối với các máy bay không người lái được chuyển giao tới Iraq để phục vụ các hoạt động của IRGC, đồng thời thu mua nhiều linh kiện UAV quan trọng từ các nhà cung cấp bên ngoài Iran.

Mỹ treo thưởng 15 triệu USD để triệt phá mạng lưới UAV của Iran Năm 2026 - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ.

Washington cũng nêu tên sáu quan chức cấp cao của KIPAS gồm: Hasan Arambunezhad, Abolfazl Ramazanzadeh Moshkani, Mehdi Ghaffari Naghneh, Reza Nahar Dani, Abbas Sartaji và Hadi Jamshidi Zavaraki, cho rằng họ tham gia vào quá trình phát triển, thử nghiệm và cung cấp UAV cho các nhóm vũ trang thân Iran tại Iraq, Yemen và Syria.

Những cá nhân này đã bị Bộ Tài chính Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt từ tháng 4/2024 vì bị cáo buộc hoạt động thay mặt cho Lực lượng Quds. Trong khi đó, KIPAS đã nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ từ năm 2021 theo các quy định chống khủng bố do bị cáo buộc hỗ trợ vật chất cho IRGC.

Động thái mới được xem là một phần trong chiến lược "gây sức ép tối đa" mà chính quyền Tổng thống Donald Trump đang mở rộng đối với Tehran, khi Washington kết hợp các biện pháp quân sự với các đòn trừng phạt tài chính nhằm cắt đứt nguồn thu và mạng lưới mua sắm của IRGC.

Cùng ngày, Mỹ tiếp tục áp đặt lệnh trừng phạt đối với các mạng lưới quốc tế bị cáo buộc hỗ trợ hãng hàng không Mahan Air, cho rằng hãng này đóng vai trò trong hoạt động hậu cần và mua sắm phục vụ IRGC.

Trước đó một ngày, Bộ Tài chính Mỹ cũng công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào nhiều công ty và tàu chở dầu bị cáo buộc hỗ trợ Iran thu lợi từ hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz thông qua các chương trình bảo hiểm hàng hải có liên hệ với IRGC.

Theo chương trình treo thưởng, khoản thưởng tối đa 15 triệu USD được dành cho các thông tin có thể làm gián đoạn mạng lưới tài chính của IRGC, thay vì chỉ nhằm phục vụ việc bắt giữ các cá nhân. Đây là một trong những mức thưởng lớn nhất mà chương trình từng công bố đối với các mục tiêu liên quan đến hệ thống an ninh của Iran.

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Eo biển Hormuz

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