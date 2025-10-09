Mỹ trao Tomahawk cho Ukraine: Tên lửa chưa rời bệ phóng, 'tâm lý chiến' với Nga đã bắt đầu?

Tờ Kyiv Independent đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết vào ngày 6/10 rằng ông đã "đưa ra quyết định" về việc có cung cấp tên lửa tầm xa Tomahawk cho Ukraine hay không.

"Tôi nghĩ tôi muốn tìm hiểu xem họ sẽ làm gì với chúng, họ sẽ gửi chúng đến đâu, tôi cho là như vậy. Tôi phải hỏi câu hỏi đó", ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.

Số tên lửa theo yêu cầu của Kyiv này sẽ là một sự bổ sung đáng kể cho kho vũ khí của Ukraine, vốn chủ yếu dựa vào máy bay không người lái cho các cuộc tấn công tầm xa. Trước đó, Kyiv từng tuyên bố rằng tên lửa Tomahawk sẽ cho phép họ tấn công các trung tâm chỉ huy và trung tâm tiếp tế sâu bên trong lãnh thổ Nga.

Trong bối cảnh có nhiều câu hỏi xoay quanh quyết định về lô hàng vũ khí, Tổng thống Mỹ cũng nói với các phóng viên rằng ông "không muốn chứng kiến tình hình leo thang".

Tầm bắn 2.500 km và khả năng mang đầu đạn hạt nhân của tên lửa Tomahawk đang là những yếu tố phức tạp. Nó đặt thủ đô Moscow của Nga vào tầm ngắm và Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó từng cảnh báo người đồng cấp Mỹ Trump rằng chúng có thể phá hủy bất kỳ mối quan hệ nào còn lại với Washington.

"Việc cung cấp các hệ thống tên lửa tầm xa, bao gồm cả Tomahawk, cho Ukraine sẽ dẫn đến việc phá hủy các xu hướng tích cực mới nổi trong quan hệ giữa Nga và Mỹ", Tổng thống Putin nói với nhà báo Nga Pavel Zarubin vào ngày 5/10.

Yehor Cherniev - Phó Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia, Quốc phòng và Tình báo của Quốc hội Ukraine - đã chỉ ra cách sử dụng tên lửa tầm xa Tomahawk. Ảnh: Le Figaro/Ukrinform

Tờ Telegraph (Anh) đưa tin, trong bối cảnh đó, vào ngày 7/10, Yehor Cherniev - Phó Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia, Quốc phòng và Tình báo của Quốc hội Ukraine - đã chỉ ra cách sử dụng loại vũ khí này.

Ông Cherniev hình dung ra một loạt các kịch bản hoặc giai đoạn, từ việc Tổng thống Trump thay đổi quyết định và không cung cấp tên lửa Tomahawk, hoặc ông Trump cho phép xuất khẩu nhưng không cho phép sử dụng, cho đến việc cho phép tăng dần phạm vi và mục tiêu.

“Ở mỗi giai đoạn này, [Tổng thống Nga] Putin đều có cơ hội xuống nước và đi đến đàm phán. Và do đó, việc cung cấp và sử dụng tên lửa rất có thể sẽ diễn ra rất chậm rãi”, ông Cherniev viết.

“Đầu tiên, họ [Mỹ] sẽ cung cấp cho chúng ta [Ukraine] tên lửa, nhưng chỉ vài quả, hoặc vài chục quả, nhưng họ sẽ không cho phép chúng ta bắn ngay lập tức và tất cả sẽ xem phản ứng của Điện Kremlin.”

Theo ông Cherniev, nếu không có phản ứng nào, thì phạm vi sẽ mở rộng, cho phép các cuộc tấn công vào biên giới Nga. Với mỗi bước đi, áp lực có thể được gia tăng.

“Và cuối cùng, chỉ sau một thời gian, tất cả các hạn chế mới được dỡ bỏ”, ông Cherniev viết.

“Toàn bộ quá trình này có thể mất ít nhất vài tháng. Nhưng đó đã là áp lực thực sự.”

Điều đó có thể không nhanh như nhiều người Ukraine mong muốn, nhưng áp lực đối với Tổng thống Nga đang tăng lên nhanh chóng. Sức mạnh đòn bẩy của tên lửa Tomahawk là rõ ràng, ngay cả trước khi chúng được tăng cường cho hỏa lực của lực lượng vũ trang Ukraine, ông Cherniev nói.

Trong khi đó, theo Telegraph, Nga đang chờ đợi những diễn biến tiếp theo.

Dmitry Peskov - người phát ngôn Điện Kremlin - cho biết: "Chúng tôi hiểu rằng có lẽ chúng tôi cần phải chờ đợi những tuyên bố rõ ràng hơn, nếu có [của chính quyền Mỹ]", ông nói, đồng thời cho biết thêm rằng những tên lửa này đại diện cho "một vòng leo thang nghiêm trọng".

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu với các chỉ huy quân sự cấp cao tại Saint Petersburg vào ngày 7/10. Ảnh: Reuters

Một quan chức Nhà Trắng cho biết họ không có gì để nói thêm về kế hoạch cung cấp tên lửa Tomahawk ngoài những gì Tổng thống Trump đã nói hôm 6/10.

Và Đại sứ quán Ukraine tại Washington đã không phản hồi đề nghị bình luận của Telegraph.

Telegraph nhận định, ông Cherniev có thể đã bày tỏ quan điểm cá nhân, nhưng chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia, Quốc phòng và Tình báo của Quốc hội Ukraine của ông đồng nghĩa với việc ông nằm trong số ít nghị sĩ Ukraine được thông báo đầy đủ về tình hình cung cấp vũ khí và các bước tiếp theo.