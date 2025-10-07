Cuộc chiến drone ở Ukraine bước sang trang mới: Đầu đạn Thales 'tung mưa' bi thép diệt bầy Shahed Nga

Tờ Business Insider ngày 6/10 đưa tin, trong bối cảnh Nga tấn công Ukraine ngày càng nhiều bằng hàng bầy máy bay không người lái tấn công cảm tử Shahed, nhà sản xuất vũ khí châu Âu Thales đã lắp một đầu đạn nổ trên không trên tên lửa 70mm của mình để chống lại các mối đe dọa như vậy.

Đầu đạn FZ123 mới chứa đầy hàng ngàn viên bi thép nhỏ được kích nổ bởi 0,9 kg vật liệu nổ mạnh.

Khi đầu đạn phát nổ, những viên bi sẽ bắn tung trong một khu vực có đường kính khoảng 24 mét để hạ gục một bầy máy bay không người lái (drone). Tùy thuộc vào khoảng cách mà tên lửa đã bay, những viên bi thép có thể được bắn xa hơn nữa.

Một mô hình đầu đạn FZ-123. Ảnh: Business Insider

Quân đội Ukraine vốn dựa vào súng ngắn để bắn drone cỡ nhỏ ở cự ly cực gần. Tương tự, đầu đạn gắn trên tên lửa là một phương tiện giá rẻ để tiêu diệt các drone cấp II theo tiêu chuẩn NATO như Shahed (có trọng lượng 150-600 kg, được thiết kế cho các hoạt động cấp chiến thuật cao hơn như tình báo, giám sát và trinh sát cấp lữ đoàn) và các drone cấp III nặng hơn ở khoảng cách lên đến 3.000 mét bằng các vụ nổ trên không.

FZ123 đã được cho ra mắt vào năm ngoái trong Triển lãm quốc phòng Eurosatory 2024 ở Paris. Thales (Bỉ) đã mời phóng viên Business Insider đến tham quan một trong những cơ sở sản xuất của họ ở thành phố Herstal (Bỉ) để giúp độc giả có cái nhìn cận cảnh hơn về loại đầu đạn này và tên lửa vận chuyển của nó.

Thomas Colinet - Giám đốc mảng phương tiện và hệ thống chiến thuật của Thales - xác nhận rằng loại vũ khí này đang được triển khai ở Ukraine và nhu cầu của Kyiv lớn hơn những gì công ty có thể sản xuất.

"Điều tốt cho chúng tôi là, nếu họ yêu cầu nhiều hơn, điều đó có nghĩa là họ hài lòng với điều đó", Colinet nói.

Đắt hơn máy bay không người lái, rẻ hơn tên lửa hành trình

Theo Business Insider, Ukraine vốn đang phải vật lộn để tìm ra biện pháp phòng thủ hiệu quả về mặt chi phí nhằm chống lại những bầy Shahed của Nga, cũng đã chế tạo các loại drone góc nhìn thứ nhất mới có thể bay đủ nhanh để bắt kịp Shahed và đánh chặn chúng.

Những drone đánh chặn này thường có giá 500 USD/chiếc và hiếm khi một chiếc đắt hơn 5.000 USD.

Để so sánh, tên lửa 70mm đắt hơn nhiều so với drone đánh chặn nhưng rẻ hơn và dễ chế tạo hơn nhiều so với tên lửa hành trình. Gần đây, Mỹ đã sử dụng loại vũ khí này để phá hủy khoảng 40% số drone của lực lượng Houthi trên Biển Đỏ.

Các nhân viên tại xưởng nguyên mẫu trong cơ sở Herstal của Thales (Bỉ) làm việc trên một bệ phóng tên lửa 70mm. Ảnh: Business Insider

Thales từ chối tiết lộ chi phí ước tính cho các tên lửa 70mm với đầu đạn FZ123. Nhưng ngay cả những tên lửa đắt tiền nhất của họ, với bộ dẫn đường laser, nhìn chung cũng chỉ bằng 1/5 chi phí của một tên lửa hành trình thông thường. Các tên lửa phòng không rẻ hơn, chẳng hạn như AIM-7 Sparrow, có giá khoảng 125.000 USD/chiếc.

"Tất nhiên, tôi sẽ không đưa ra con số, nhưng nếu phải so sánh nó với một tên lửa hành trình thì chúng không tương đương. Tên lửa [70mm với đầu đạn FZ123] là một loại tên lửa giá rẻ", Colinet nói về chi phí.

Ông cũng từ chối cho biết có bao nhiêu đầu đạn đã được gửi cho Ukraine. Tuy nhiên, hồ sơ năng lực sản xuất của Thales có thể cung cấp một số manh mối.

FZ123 là một trong những đầu đạn có thể phóng bằng tên lửa 70mm dẫn đường bằng laser của Thales ban đầu được chế tạo cho trực thăng tấn công. Thales đặt mục tiêu sản xuất khoảng 3.500 tên lửa này vào cuối năm nay và hy vọng sẽ nâng công suất hàng năm lên mức 10.000 chiếc vào năm 2026.

Đầu đạn chống drone cũng có thể được trang bị trên một phiên bản không điều khiển của tên lửa 70mm, trong đó Thales cho biết họ hiện có thể chế tạo 30.000 quả/năm. Nếu nhà máy Herstal của họ làm việc gấp đôi, công suất hàng năm có thể đạt 60.000 chiếc, mặc dù các nhà cung cấp của họ cũng sẽ phải tăng cường sản xuất.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là tất cả các tên lửa này đều mang đầu đạn chống drone, vì Thales còn chế tạo các biến thể không đối đất và đất đối đất. Ví dụ, một số tên lửa 70mm của hãng này được sử dụng để phá hủy các phương tiện không người lái trên mặt đất do Nga triển khai.

Công ty cũng bán một số tên lửa cho các khách hàng thường xuyên của mình ở châu Âu và một số quốc gia ngoài NATO, chẳng hạn như Ấn Độ.