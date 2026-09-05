Mỹ thích kiểu gì, Iran cũng sẵn sàng đáp trả!

Giới chức lãnh đạo Quân đội Iran tuyên bố, lực lượng vũ trang nước này sẵn sàng đáp trả bất kỳ hình thức đối đầu nào với Mỹ.

Theo kênh truyền hình vệ tinh Ả-rập Al Mayadeen, giới tướng lĩnh Iran tái khẳng định sự sẵn sàng và khả năng tự lực của lực lượng vũ trang nước này, thề sẽ đối phó với bất cứ mối đe dọa của Mỹ và chống lại áp lực cũng như lệnh trừng phạt ngày càng tăng từ phương Tây.

Tư lệnh Phòng không Liên hợp Khatam al-Anbya là Chuẩn tướng Ali Reza Elhami cho biết, mối đe dọa vẫn chưa chấm dứt và Quân đội Iran vẫn sẵn sàng cho bất kỳ hình thức đối đầu nào và sẽ tiếp tục tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Ông Elhami cho biết, lực lượng Iran đã “cung cấp, trang bị và phát triển khí tài dựa trên kiến thức trong nước và khả năng tự lực, không phụ thuộc vào bất kỳ đối tác nước ngoài nào”.

Ông nói thêm rằng, các hệ thống này đã được triển khai trên chiến trường và đã tiêu diệt được nhiều máy bay quân sự và phương tiện bay khác của đối phương.

Iran đã mang đến cho thế giới một định nghĩa mới về sức mạnh quốc gia, hệ thống phòng không của nước này đã đạt được sự tự túc hoàn toàn trong việc cung cấp các thiết bị và hệ thống cần thiết.

Trong một diễn biến liên quan, chỉ huy Lực lượng Mặt đất của Quân đội Iran là Chuẩn tướng Ali Jahanshahi cho biết hôm 4/9 rằng, các đơn vị mặt đất của quân đội nước này đã sẵn sàng đối phó với bất kỳ mối đe dọa nào và ngăn chặn bất kỳ nguy hiểm nào dọc theo biên giới của đất nước.

Ông nhấn mạnh, các đơn vị quân đội nước này đã hiện diện với đầy đủ lực lượng ở tất cả những địa điểm có liên quan đến lợi ích quốc gia, sẵn sàng đối phó với tình huống Mỹ và các đồng minh đổ quân trên bộ tiến vào Iran.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Iran Hamid Reza Haji Babai cáo buộc Mỹ đang tiến hành một cuộc chiến tranh kinh tế, tung ra những đợt tấn công kinh tế tàn khốc nhất nhằm vào Iran.

Nhà lãnh đạo Quốc hội Iran chỉ ra, các lệnh trừng phạt mà Mỹ áp đặt đối với Iran ngày càng khắc nghiệt, nhưng nước này đã quen với điều đó và ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, chuẩn bị tốt hơn để đối phó với chúng, đồng thời cũng không quên những biện pháp đáp trả đau đớn cho đối thủ.

“… trong hoàn cảnh hiện nay, chúng ta phải thực hiện các biện pháp răn đe và đáp trả áp lực kinh tế và các lệnh trừng phạt của Mỹ”, ông Babai nói và nhấn mạnh rằng để đối phó với “sự xâm lược kinh tế”, Iran phải nhắm vào các lợi ích kinh tế của Mỹ trong khu vực và phá vỡ sự phong tỏa.

Những tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran và Mỹ vẫn ở mức cao.

Mỹ một mặt gia tăng các biện pháp trừng phạt kinh tế, mặt khác cũng tiến hành các chiến dịch không kích vào Iran, còn Iran tấn công đáp trả vào các căn cứ quân sự Mỹ tại các nước đồng minh ở Trung Đông.

Theo Al Mayadeen



