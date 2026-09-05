Chuyên gia lý giải quyết định quân sự của ông Trump với Iran

Quyết định mở chiến dịch quân sự nhằm vào Iran của Tổng thống Mỹ Donald Trump khó lý giải bằng các học thuyết quan hệ quốc tế truyền thống.

Nhà triết học, nhà khoa học chính trị Mỹ Francis Fukuyama cho biết trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Jacobin ngày 4/8, rằng để hiểu quyết định này cần xem xét những đặc điểm trong tâm lý chính trị của một cá nhân.

Theo ông Fukuyama, sau thành công của chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicholas Maduro, nhà lãnh đạo Mỹ nhận ra quy mô khả năng của mình và sau đó bắt đầu sử dụng sức mạnh quân sự trên trường quốc tế.

“Cuối cùng, ông ấy đã kéo chúng ta vào cuộc chiến với Iran. Điều này không thể được giải thích bằng những học thuyết như chủ nghĩa biệt lập, chủ nghĩa hiện thực hay bất kỳ thuật ngữ nào khác mà các chuyên gia quan hệ quốc tế sử dụng để mô tả những xu hướng tiềm ẩn này”, ông Fukuyama nói.

Ngày 4/9, trả lời các phóng viên tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump mô tả tình trạng đối đầu hiện nay với Iran là một sự việc quy mô nhỏ và là “chuyện vặt”.

Ông đưa ra bình luận này sau tuyên bố gần đây của Phó Tổng thống JD Vance, người một ngày trước đó cũng từ chối gọi tình hình này là một cuộc chiến, dù Mỹ đã nối lại các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở của Iran.

Ngày 3/9, ông Vance cho biết chính quyền Iran vẫn do dự trong việc chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền, khiến các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran chưa thể nối lại.

Ông Vance nói thêm rằng ngay từ đầu, Nhà Trắng đã gửi tới Iran thông điệp đơn giản này, vì vậy Iran chỉ cần thực hiện điều đó.

Trong khi đó, tờ The Wall Street Journal cho biết, Tổng thống Trump đang thảo luận với các cố vấn cấp cao về việc có nên tuyên bố chấm dứt chiến tranh với Iran hay không.

Theo các nguồn tin được tờ báo dẫn lời, người đứng đầu Nhà Trắng ủng hộ ý tưởng này và cho rằng “sức ép kinh tế đối với Iran sẽ đủ để nước này sớm hay muộn phải nhượng bộ”.

Theo IZ



