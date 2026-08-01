Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tiếp tục gia tăng sức ép quân sự và tài chính đối với Iran trong bối cảnh các cuộc đàm phán gặp nhiều trở ngại.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump hôm 1/8 đã công bố hàng loạt biện pháp nhằm gia tăng sức ép lên Iran, kết hợp giữa hành động quân sự, các biện pháp tài chính và nỗ lực ngoại giao trong bối cảnh tiến trình đàm phán giữa hai bên đang rơi vào bế tắc.

Phát biểu tại cuộc họp nội các được truyền hình trực tiếp từ Camp David, Tổng thống Trump cho biết các cuộc đàm phán với Tehran vẫn đang diễn ra, song ông ngày càng mất niềm tin vào thiện chí của Iran.

"Họ luôn muốn nói chuyện, nhưng lại nhiều lần thất hứa. Họ nói dối và xuyên tạc sự thật", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ( Ảnh: Getty Images)

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, hai đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner, Phó Tổng thống JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio đều đang tham gia tiến trình đàm phán với Iran.

Tuy nhiên, ông cho rằng các hành động quân sự của Tehran đã làm suy giảm triển vọng ngoại giao. Tổng thống Trump tiết lộ trong thời gian hai bên đang đàm phán, một căn cứ của Mỹ tại Jordan đã bị tấn công bằng năm quả tên lửa.

"Thay vì nhận được tín hiệu tích cực từ các cuộc đàm phán, tôi lại nhận được cuộc gọi từ Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth thông báo rằng họ vừa bắn năm quả tên lửa vào một căn cứ của chúng ta ở Jordan", ông nói.

Khi được hỏi liệu Mỹ có tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran hay không, Tổng thống Trump không loại trừ khả năng này. Ông cho rằng năng lực của Iran cuối cùng sẽ suy yếu nếu Washington duy trì sức ép.

Song song với các biện pháp quân sự, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết Washington cũng đang tăng cường truy tìm và siết chặt các tài sản có liên quan đến Chính phủ Iran trên phạm vi toàn cầu nhằm gia tăng áp lực kinh tế đối với Tehran.

Dù cánh cửa ngoại giao vẫn chưa khép lại, những phát biểu mới nhất của giới chức Mỹ cho thấy Washington đang theo đuổi chiến lược gây sức ép toàn diện, kết hợp giữa đàm phán, sức mạnh quân sự và các biện pháp tài chính để buộc Iran thay đổi lập trường.