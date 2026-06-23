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Mỹ Tâm vỡ òa khi lần đầu xem Messi thi đấu ngoài đời, chứng kiến luôn khoảnh khắc lịch sử tại World Cup 2026

May Chi
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Bài đăng của Mỹ Tâm nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt yêu thích cùng lượng tương tác lớn.

Mỹ Tâm vừa khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ loạt ảnh check-in tại sân vận động AT&T Stadium (Dallas, Mỹ), nơi diễn ra trận đấu giữa Argentina và Áo thuộc khuôn khổ World Cup 2026. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ hào hứng viết: “First timeeee…” kèm lời nhắn đầy tình cảm dành cho Lionel Messi, cho thấy sự phấn khích khi lần đầu được tận mắt theo dõi siêu sao người Argentina thi đấu.

Trong loạt ảnh được đăng tải, Mỹ Tâm diện áo đấu Argentina, liên tục ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trên khán đài. Nữ ca sĩ không giấu được niềm vui khi hòa mình vào bầu không khí cuồng nhiệt của hàng chục nghìn cổ động viên, thoải mái selfie, giơ tay ăn mừng và tạo biểu tượng trái tim hướng về phía sân đấu. Hình ảnh đời thường nhưng đầy năng lượng của “Họa mi tóc nâu” nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ cư dân mạng.

- Ảnh 1.

Mỹ Tâm khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ loạt ảnh check-in tại sân vận động AT&T Stadium (Dallas, Mỹ), nơi diễn ra trận đấu giữa Argentina và Áo thuộc khuôn khổ World Cup 2026.

- Ảnh 2.
- Ảnh 3.
- Ảnh 4.

Mỹ Tâm là fan của Messi. (Ảnh: FBNV)

Đặc biệt, chuyến đi này càng trở nên đáng nhớ khi Mỹ Tâm không chỉ được xem thần tượng thi đấu ngoài đời mà còn trực tiếp chứng kiến một cột mốc lịch sử của bóng đá thế giới. Trong trận đấu với Áo, Messi đã tỏa sáng với cú đúp bàn thắng giúp Argentina giành chiến thắng 2-0. Pha lập công đầu tiên giúp siêu sao sinh năm 1987 chính thức trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử các kỳ World Cup nam, trước khi anh tiếp tục nâng cao thành tích bằng bàn thắng thứ hai ở cuối trận.

Không khí trên sân AT&T Stadium bùng nổ sau mỗi lần Messi xuất hiện trên màn hình lớn hay có bóng trong chân. Qua những bức ảnh được Mỹ Tâm chia sẻ, có thể thấy nữ ca sĩ cũng không nằm ngoài sức hút đặc biệt ấy. Khoảnh khắc cô cười rạng rỡ giữa biển người hâm mộ hay chăm chú dõi theo diễn biến trận đấu được nhiều khán giả nhận xét giống hệt một “fan girl chính hiệu” khi gặp thần tượng.

Bài đăng của Mỹ Tâm nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt yêu thích cùng lượng tương tác lớn. Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự đồng cảm bởi không phải ai cũng có cơ hội tận mắt theo dõi Messi thi đấu, đặc biệt là trong một trận cầu mang ý nghĩa lịch sử tại World Cup.

- Ảnh 5.
- Ảnh 6.

Mỹ Tâm được theo dõi một trận đấu làm nên lịch sử, lần đầu gặp Messi ngoài đời thực.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật và thường xuyên bận rộn với các dự án riêng, Mỹ Tâm vẫn dành thời gian tận hưởng những trải nghiệm cá nhân đáng nhớ. Và lần này, hành trình đến World Cup 2026 đã mang đến cho nữ ca sĩ một kỷ niệm khó quên: lần đầu gặp Messi ngoài đời, lại đúng vào ngày huyền thoại bóng đá người Argentina viết thêm một chương mới trong lịch sử môn thể thao vua.

Nữ nghệ sĩ đình đám cưới doanh nhân có con riêng: 17 năm không sinh con, chồng chăm sóc khi bị bệnh
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