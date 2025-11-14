Mỹ Tâm: "Tôi từng bị người ta ghét, giận tôi"

Vừa qua, tại chương trình On set, ca sĩ Mỹ Tâm đã chia sẻ về lí do từ chối tham gia nhiều gameshow, truyền hình thực tế.



Mỹ Tâm

Cô nói: "Chính tôi cũng tò mò về bản thân mình và thấy cũng lạ vì tôi không tham gia. Tôi không biết rõ nhưng tôi cảm giác như cuộc sống của mình có sự sắp xếp thẳng.

Đôi khi có những cái tôi muốn làm nhưng tự nhiên có gì đó cản tôi lại, khiến tôi không làm. Tất nhiên, tôi cũng mong muốn làm cái này cái kia. Ví dụ, có thời điểm gameshow rộ lên, tôi cũng muốn tham gia và rồi cũng tự hỏi sao mình lại không tham gia, lại ngồi đây. Nhưng tới khi tỉnh táo lại, tôi tự trả lời được cho mình tại sao lại như thế.

Theo trực giác của tôi, tôi cảm thấy cái gì đúng thì mình làm. Nhiều khi người ta hỏi sao tôi biết nó đúng để làm, sai để không làm. Tôi không biết rõ vì sao nhưng tôi trực giác là như thế.

Tôi không giỏi tới mức đó nhưng tôi nhìn vào nguyên lý, logic để quyết xem nên hay không nên. Tôi phải dùng tới cái đầu tỉnh táo để quyết định xem có nên làm hay không nên làm.

Lần hiếm hoi Mỹ Tâm tham gia gameshow

Rồi tôi nhận ra cái đó rồi cũng sẽ qua, không mang lại cho tôi sự đau đáu. Từ đó tôi không tiếc nuối nữa.

Tôi cũng nhìn thấy rõ có những cái đáng lẽ phải làm, nhưng không hiểu sao lại không làm. Nhiều khi tôi thấy mình may mắn, không biết vì sao.

Có những lời mời rất khó từ chối. Từ chối là cái khó nhất. Tôi đã phải học cách từ chối một thời gian dài và tôi từng bị người ta ghét, không ưa, giận tôi. Nhiều người giận tôi lắm, kêu trời ơi sao mời mà không nhận lời. Tôi phải chấp nhận để người ta giận mình thì mới từ chối được.

Nhưng tôi nghĩ, có những lời từ chối mà sau này người ta sẽ thấy hợp lý. Tôi cứ nghĩ từ chối thì tôi sẽ mất cơ hội thôi, nhưng mất cơ hội này thì sẽ được cơ hội khác. Tôi từ chối cơ hội này để nhường cơ hội đó cho người khác. Tôi cứ nghĩ như vậy cho thoải mái.

Tôi không có nguyên tắc nào cho việc nhận lời hay từ chối vì bản thân tôi cũng bất nguyên tắc lắm. Về cơ bản, công ty tôi cũng có quy tắc riêng nhưng riêng tôi làm theo cảm hứng. Tôi phải thực sự cảm thấy thích thì mới làm, không thích thì thôi, không cần quy tắc".