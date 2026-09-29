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Mỹ sẽ rút quân khỏi Iraq sau 2 thập kỷ

Kông Anh/VTC News
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Lực lượng Mỹ dự kiến rút khỏi căn cứ cuối cùng ở Iraq - sự rút lui được Iran và nhiều nước đồng minh ca ngợi như một chiến thắng.

Reuters đưa tin, lực lượng Mỹ dự kiến rút khỏi căn cứ cuối cùng của họ ở Iraq vào ngày 30/9. Nhiều chuyên gia an ninh Iraq cho rằng, việc rút quân của lực lượng Mỹ có thể trao quyền tự do cho Tehran và đồng minh của nước này, đồng thời tạo điều kiện cho kẻ thù khác của Washington trỗi dậy, bao gồm cả tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

“Iran sẽ được hưởng lợi về mặt chiến lược từ việc liên minh rút lui, vì điều đó loại bỏ sự hiện diện quân sự vốn có trong nhiều năm qua, đóng vai trò đối trọng với ảnh hưởng của Tehran ở Iraq”, nhà phân tích an ninh Jassim al-Bahadli người Iraq nhấn mạnh.

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Phương tiện giao thông di chuyển trên con phố ở Falluja, Iraq. (Ảnh: Reuters)

Ông al-Bahadli dự đoán lực lượng dân quân thân Iran không chỉ xem kế hoạch rút quân của Mỹ là chiến thắng đối với họ, mà còn “tìm cách tận dụng điều đó để tạo ảnh hưởng lớn hơn đối với an ninh và việc ra quyết định chính trị”.

Dù việc rút quân của Mỹ được người dân Iraq ủng hộ rộng rãi nhưng những người lo ngại về sức mạnh của lực lượng được Iran hậu thuẫn lại cho rằng, việc rút quân là quá sớm.

“Chúng tôi tin Iraq vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng tiếp quản vấn đề an ninh. Tất cả người Iraq đều khao khát chủ quyền hoàn toàn và không người Iraq nào phủ nhận điều đó. Nhưng tôi tin việc liên minh do Mỹ dẫn đầu rút lui theo cách này và tạo ra khoảng trống quyền lực là điều mà tất cả người Iraq đều lo sợ” , Reuters dẫn lời nguồn tin riêng.

Những năm gần đây, Iraq là quốc gia duy nhất duy trì liên minh chính trị và quân sự chặt chẽ với cả Mỹ và Iran, 2 nước đôi khi sử dụng lãnh thổ Iraq làm chiến trường ủy nhiệm.

Năm 2020, Mỹ tiêu diệt người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Tướng Qasem Soleimani bằng cuộc tấn công vào sân bay Baghdad. Đồng minh của Iran nhiều lần tấn công các căn cứ của Mỹ, đôi khi dẫn đến các cuộc đáp trả.

Trong cuộc chiến chống Iran năm nay, 7 trong số 18 binh sĩ Mỹ được ghi nhận thiệt mạng là ở Iraq, người mới nhất là Trung sĩ quân đội tử vong trong vụ kích nổ có kiểm soát một máy bay không người lái tại căn cứ gần Erbil hồi tháng 7.

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Tags

Iraq

Iran

Qasem Soleimani

Tehran

Mỹ

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