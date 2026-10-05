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Mỹ sẽ đàm phán với Nga và Ukraine trong tháng 10?

Minh Hạnh
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Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Mỹ muốn làm trung gian cho một vòng đàm phán mới giữa Ukraine và Nga nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 4 năm rưỡi, và dự kiến sẽ tổ chức cuộc đàm phán này vào cuối tháng 10.

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Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

"Phía Mỹ hiện đang liên lạc với Ukraine và Nga, đồng thời đề xuất tổ chức một cuộc họp ở cấp kỹ thuật theo hình thức ba bên vào cuối tháng 10", Tổng thống Zelensky phát biểu trước các phóng viên hôm 4/10.

Ông cho biết đã trao đổi với các nhà đàm phán Mỹ, và xác nhận rằng Kiev sẵn sàng ủng hộ mốc thời gian này.

Tổng thống Zelensky không tiết lộ địa điểm diễn ra đàm phán, nhưng cho biết Ukraine "cởi mở với việc tổ chức tại Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) hoặc một quốc gia khác do phía Mỹ đề xuất".

Trước đây, UAE từng đăng cai các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

Điện Kremlin hồi tháng 9 cho biết, các cuộc đàm phán ba bên về việc chấm dứt chiến tranh có thể diễn ra vào tháng 10.

"Chúng tôi không loại trừ khả năng đó. Chúng tôi đang nói về tương lai gần", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov từng nói, theo tin từ các hãng thông tấn Nga RIATass vào thời điểm đó.

Các vòng đàm phán trước đây đã không mang lại tiến bộ cụ thể nào hướng tới hòa bình, do Nga không từ bỏ những điều kiện mà nước này đặt ra để chấm dứt giao tranh.

Những nỗ lực hòa bình do Mỹ dẫn đầu phần lớn đã bị đình trệ khi Washington chuyển sự chú ý sang cuộc xung đột với Iran từ tháng 2 năm nay.

Tags

Ukraine

Volodymyr Zelensky

Điện Kremlin

đàm phán

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