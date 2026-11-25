Mọi ánh mắt đổ dồn về dữ liệu PCE

Trong phiên giao dịch tại châu Á ngày 25/11, giá bạc giao ngay (XAG/USD) có thời điểm giảm xuống 40,52 USD/ounce, mức thấp nhất trong hơn 14 tháng. Kim loại quý này đang chịu áp lực bán mạnh trước khi Mỹ công bố chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 10.

Theo lịch trình, dữ liệu PCE sẽ được công bố lúc 13h30 GMT ngày 25/11 (tức 20h30 tối nay theo giờ Hà Nội). Đây là chỉ số lạm phát được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đặc biệt quan tâm khi đánh giá diễn biến giá cả và định hướng chính sách tiền tệ.

Theo dự báo của Commerzbank được bài phân tích dẫn lại, lạm phát Mỹ có thể tăng lên 3,8% trong tháng 10. Ngay cả khi loại trừ thực phẩm và năng lượng, lạm phát lõi được dự báo vẫn ở mức cao, khoảng 3,2%.

Những con số này có thể ảnh hưởng đáng kể đến kỳ vọng của thị trường về chính sách lãi suất trong thời gian tới.

Thời gian gần đây, một số quan chức Fed liên tục bày tỏ lo ngại lạm phát đang diễn biến không thuận lợi và cho rằng ngân hàng trung ương Mỹ vẫn cần tăng cường các biện pháp kiểm soát giá cả.

Trong bài phát biểu mới nhất, Chủ tịch Fed chi nhánh New York John Williams nhấn mạnh ngân hàng trung ương Mỹ vẫn còn nhiều việc phải làm để đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%.

Dù đánh giá nền kinh tế Mỹ vẫn mạnh và có khả năng chống chịu tốt, thị trường lao động ổn định, ông Williams cho rằng các rủi ro lạm phát vẫn nghiêng về chiều hướng tăng. Dự báo được đề cập trong bài phân tích cho thấy lạm phát Mỹ có thể ở mức 3,5% trong năm 2026 và chỉ trở lại mục tiêu 2% vào năm 2028. Tăng trưởng kinh tế được dự báo duy trì quanh 2,75%.

Những nhận định này củng cố kỳ vọng Fed sẽ duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt trong thời gian dài hơn. Theo công cụ CME FedWatch, giới giao dịch gần như chắc chắn Fed sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách tháng 12.

Đây là yếu tố bất lợi đối với bạc, bởi kim loại quý này không mang lại lợi suất như các tài sản có thu nhập cố định. Khi lãi suất tăng, sức hấp dẫn tương đối của bạc có thể suy giảm. Đồng USD cũng có thêm động lực hỗ trợ trong môi trường lãi suất cao, tạo sức ép lên những mặt hàng được định giá bằng đồng tiền này.

Các tín hiệu kỹ thuật vẫn nghiêng về xu hướng giảm

Theo phân tích kỹ thuật của FXStreet, tại thời điểm đánh giá, giá bạc giao dịch quanh 40,67 USD/ounce trên biểu đồ ngày, thấp hơn đáng kể so với đường trung bình động hàm mũ 9 ngày (EMA), hiện ở mức 43,96 USD/ounce. Kim loại quý này đã giảm mạnh sau khi từng giao dịch quanh vùng giữa 50 USD/ounce vào đầu tháng 11.

Tại Việt Nam, bạc Phú Quý hiện cũng đang được giao dịch với giá gần 37 triệu đồng/kg bán ra, giảm hơn 30% so với một năm trước đó.

Biểu đồ giá bạc.

Đường EMA 9 ngày hiện đóng vai trò là vùng kháng cự gần, khiến các nhịp phục hồi có thể gặp khó khăn nếu giá chưa vượt trở lại ngưỡng này.

Chỉ số sức mạnh tương đối RSI (14) hiện ở mức 25,90, rơi vào vùng quá bán. Điều này phản ánh áp lực bán đang chiếm ưu thế, nhưng cũng cho thấy đà giảm gần đây có thể bắt đầu chậm lại.

Trong trường hợp phục hồi, vùng 43,96 USD/ounce sẽ là ngưỡng kháng cự đầu tiên cần vượt qua để làm suy yếu xu hướng giảm ngắn hạn. Tuy nhiên, dữ liệu phân tích hiện chưa xác định được vùng hỗ trợ kỹ thuật rõ ràng ngay bên dưới mức giá hiện tại.

Theo FXStreet, nhà đầu tư sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến giá trong ngày và các tín hiệu từ RSI để đánh giá khả năng ổn định hoặc xuất hiện một nhịp hồi phục kỹ thuật. Dù vậy, xu hướng chủ đạo vẫn là giảm khi giá bạc còn nằm dưới đường EMA ngắn hạn.

Tham khảo: FXStreet



