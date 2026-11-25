Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang chuẩn bị áp thuế nhập khẩu cao hơn đối với Trung Quốc và hàng chục nền kinh tế, với lý do các chính sách hỗ trợ sản xuất công nghiệp của những nước này gây tổn hại doanh nghiệp Mỹ.

Wall Street Journal dẫn các nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer có thể ngay trong tuần này sẽ công bố kết quả cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng nhằm vào các chính sách trợ cấp công nghiệp của Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU) và 14 quốc gia khác. Tuy nhiên, thời điểm công bố vẫn có thể thay đổi.

Ông Greer từng cho rằng các khoản trợ cấp và những hình thức hỗ trợ khác của chính phủ đã khiến năng lực sản xuất công nghiệp tại các nền kinh tế này vượt quá nhu cầu, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đưa lượng lớn hàng hóa giá rẻ ra thị trường toàn cầu, làm suy giảm khả năng cạnh tranh của các nhà sản xuất Mỹ.

Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) từ chối bình luận, trong khi Nhà Trắng chưa phản hồi đề nghị cung cấp thông tin.

Kết quả cuộc điều tra nhiều khả năng sẽ mở đường cho Washington tăng thuế nhập khẩu đối với hàng chục quốc gia, bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và 27 nước thành viên EU.

Các mức thuế mới dự kiến áp dụng với phần lớn hàng hóa xuất khẩu từ những nền kinh tế này sang Mỹ. Tuy nhiên, một số mặt hàng công nghiệp như thép, nhôm và ôtô có thể được loại trừ do đã chịu thuế theo cơ chế riêng liên quan đến an ninh quốc gia.

Mức thuế cuối cùng hiện chưa được xác định. Tuy nhiên, các quan chức chính quyền Trump nhiều lần khẳng định muốn khôi phục mức thuế tương đương những gì Tổng thống Mỹ áp đặt năm 2025, trước khi Tòa án Tối cao bác bỏ loạt thuế quan đầu tiên của ông vào tháng 2/2026.

Theo các nguồn tin, đối với những nền kinh tế đã đạt thỏa thuận thương mại với Washington, mức thuế tổng thể nhiều khả năng sẽ phản ánh các cam kết được thống nhất trước phán quyết của Tòa án Tối cao.

Điều này đồng nghĩa EU, Nhật Bản và Hàn Quốc có thể chịu mức thuế từ 15% trở xuống. Trong khi đó, Ấn Độ có thể đối mặt mức thuế cao hơn, căn cứ vào các thỏa thuận thương mại đã đạt được với chính quyền Trump. Trung Quốc cũng nhiều khả năng sẽ chịu mức thuế cao hơn nhiều quốc gia khác. Giới chức Mỹ cho rằng quy mô trợ cấp công nghiệp của Bắc Kinh đặc biệt lớn, gây ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động sản xuất và thương mại toàn cầu.

Chính quyền Trump cũng đang cân nhắc đưa vào quy định mới điều khoản cho phép tiếp tục nâng thuế nếu tình trạng dư thừa công suất công nghiệp tại các quốc gia trở nên nghiêm trọng hơn, hoặc những nước này không điều chỉnh chính sách trong các cuộc đàm phán tiếp theo với Washington.

Đáng chú ý, các mức thuế mới nhiều khả năng sẽ được cộng thêm vào những khoản thuế thuộc một chương trình riêng mà chính quyền Trump công bố hồi tháng 7.

Chương trình này nhằm vào các nền kinh tế bị Washington cho là chưa có biện pháp ngăn chặn hoạt động thương mại đối với hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức. Theo đó, Mỹ áp mức thuế từ 10% đến 12,5% đối với 60 nền kinh tế. Tuy nhiên, chính sách này hiện cũng đang vấp phải thách thức pháp lý tại tòa án.

Việc công bố kết quả điều tra trợ cấp công nghiệp diễn ra trong bối cảnh chính quyền Trump đang chịu sức ép liên quan đến những cáo buộc Nvidia bí mật đưa chip trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến sang Trung Quốc, cũng như những nghi vấn về mức độ nắm bắt thông tin của giới chức Mỹ.

Các nghị sĩ thuộc cả đảng Cộng hòa và Dân chủ đã đặt câu hỏi về lập trường của chính quyền đối với Bắc Kinh sau khi vụ việc liên quan đến Jensen Huang, nhà đồng sáng lập Nvidia, gây tranh cãi. Theo Wall Street Journal, việc công bố kế hoạch thuế quan mới trong tuần này có thể giúp chính quyền chuyển hướng sự chú ý khỏi vụ việc trên.

Theo WSJ