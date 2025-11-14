Mỹ phát động chiến dịch quân sự mới chống lại "những kẻ khủng bố ma túy"

Đài RT (Nga) đưa tin, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã tuyên bố phát động một chiến dịch quân sự chống lại "những kẻ khủng bố ma túy" trong bối cảnh căng thẳng đang diễn ra với Venezuela và những cuộc tấn công nhắm vào các tàu bị cáo buộc là của băng đảng ma túy.

“Hôm nay, tôi xin công bố Chiến dịch SOUTHERN SPEAR”, ông Hegseth viết trên mạng xã hội X vào ngày 13/11.

“Dưới sự chỉ huy của Lực lượng Đặc nhiệm Liên hợp Southern Spear và [Bộ Tư lệnh miền Nam] SOUTHCOM, sứ mệnh này bảo vệ quê hương chúng ta [Mỹ], loại bỏ những kẻ khủng bố ma túy khỏi bán cầu của chúng ta, và bảo vệ quê hương chúng ta khỏi ma túy đang giết chết người dân chúng ta. Tây Bán Cầu là khu vực lân cận của nước Mỹ – và chúng tôi sẽ bảo vệ nó”, ông viết.

Ông Hegseth không nói rõ liệu chiến dịch này có mở rộng sang những cuộc tấn công nhắm vào các tàu bị cáo buộc là của băng đảng ma túy trên vùng biển quốc tế Caribe hay không. Kể từ tháng 9, Mỹ đã phá hủy ít nhất 20 tàu thuyền, khiến 80 người thiệt mạng.

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Gravely của Hải quân Mỹ cập cảng Ponce, Puerto Rico, vào ngày 11/9/2025. Ảnh: Getty Images

Dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên, đài CNN (Mỹ) đưa tin rằng Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ đã báo cáo với Tổng thống Donald Trump về các lựa chọn mục tiêu bên trong Venezuela trong khuôn khổ Chiến dịch Southern Spear. Nguồn tin của CNN cho biết không có dấu hiệu cho thấy Tổng thống Trump đã tiến gần hơn đến quyết định hành động chống lại Venezuela - nơi ông cáo buộc rằng chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro đã "tiếp tay cho các băng đảng ma túy".

Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt toàn diện lên Caracas trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump. Và mới đây, Mỹ cũng đã điều động một hạm đội hải quân, bao gồm cả tàu sân bay Gerald R. Ford, đến vùng Caribe; trong khi Venezuela đặt quân đội trong tình trạng báo động cao.

Tổng thống Venezuela Maduro phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến buôn bán ma túy và cảnh báo Mỹ không nên bắt đầu một "cuộc chiến điên rồ".