Tàu chiến lớn nhất của Mỹ tiến vào Caribe - Venezuela tuyên bố 'tổng động viên' lực lượng vũ trang

Đài CNN đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino López cho biết vào ngày 11/11 rằng lực lượng lục quân, không quân, hải quân và quân nhân dự bị của Venezuela sẽ tiến hành các cuộc tập trận cho đến hết ngày 12/11 (giờ địa phương), đồng thời mô tả "cuộc tổng động viên" này là nhằm ứng phó với mối đe dọa do sự gia tăng quân sự của Mỹ gây ra.

Ngoài các đơn vị quân đội chính quy của Venezuela, cuộc tập trận còn có sự tham gia của Lực lượng Dân quân Bolivar – một lực lượng dự bị gồm những người dân thường được cố Tổng thống nước này Hugo Chávez thành lập và được đặt theo tên của Simon Bolivar - nhà cách mạng đã giành độc lập cho nhiều quốc gia Mỹ Latin khỏi Tây Ban Nha.

Ông Padrino López cho biết mục tiêu của cuộc tập trận là "tối ưu hóa hoạt động chỉ huy, kiểm soát và liên lạc" và đảm bảo khả năng phòng thủ của Venezuela.

Các thành viên Lực lượng Dân quân Bolivar của Venezuela tham dự một cuộc tập trận quân sự tại Naguanagua, Venezuela vào tháng 10/2025, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Mỹ. Ảnh: Reuters

Theo CNN, động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Venezuela và Mỹ khi Washington tiếp tục tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực. Vào ngày 11/11, Hải quân Mỹ thông báo tàu sân bay USS Gerald R. Ford - tàu chiến lớn nhất của Mỹ - đã đến khu vực hoạt động của Bộ Tư lệnh Miền Nam Mỹ, bao gồm hầu hết khu vực Mỹ Latin.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã ra lệnh cho tàu sân bay Ford di chuyển từ Châu Âu đến vùng Caribe vào cuối tháng trước.

Nhóm tấn công hộ tống tàu sân bay Ford bao gồm 9 phi đội không quân, 2 tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke là USS Bainbridge và USS Mahan, tàu chỉ huy phòng không và tên lửa tích hợp USS Winston S. Churchill cùng hơn 4.000 thủy thủ.

Mỹ đã triển khai lực lượng của mình trong khu vực nhằm mục đích chống lại nạn buôn bán ma túy và ngăn chặn dòng ma túy chảy vào Mỹ, và trong những tuần gần đây đã thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào nhiều tàu bị cáo buộc chở ma túy.

Máy bay chiến đấu AF/A-18E Super Hornet bay phía trên tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Hải quân Mỹ vào ngày 5/11/2025. Ảnh: Hải quân Mỹ

CNN đưa tin, trong tuyên bố vào ngày 11/11, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Padrino López đã coi việc "tổng động viên" lực lượng Venezuela là một phần trong “Kế hoạch Độc lập 200” rộng lớn hơn của Tổng thống nước này Nicolas Maduro – một chiến lược quân sự-dân sự nhằm huy động lực lượng quân đội thường trực cùng với dân quân và cảnh sát để bảo vệ Venezuela.

Lực lượng Vũ trang Quốc gia Bolivar - quân đội chính quy của Venezuela - có khoảng 123.000 quân nhân. Tổng thống Maduro cũng tuyên bố rằng lực lượng dân quân tình nguyện của ông hiện có hơn 8 triệu quân dự bị.

Theo CNN, với sự xuất hiện của tàu sân bay Ford, ước tính có khoảng 15.000 binh sĩ Mỹ có mặt tại vùng Caribe.

Một tỷ lệ đáng kể trong tổng số các khí tài hải quân đang được triển khai của Mỹ đã có mặt tại khu vực này trước khi nhóm tàu sân bay Ford đến, bao gồm Nhóm sẵn sàng đổ bộ Iwo Jima và Đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến số 22, với hơn 4.500 lính thủy đánh bộ và thủy thủ, 3 tàu khu trục tên lửa dẫn đường, 1 tàu ngầm tấn công, 1 tàu tác chiến đặc biệt, 1 tàu tuần dương tên lửa dẫn đường và máy bay trinh sát P-8 Poseidon.

Đồng thời, Mỹ đã triển khai 10 máy bay chiến đấu F-35 đến Puerto Rico - nơi đã trở thành căn cứ của quân đội Mỹ trong khuôn khổ chiến lược tăng cường tập trung vào vùng Caribe. Mỹ cũng đã triển khai ít nhất 3 máy bay không người lái MQ-9 Reaper đến hòn đảo này, theo hình ảnh do hãng tin Reuters chụp tại Aguadilla, Puerto Rico. Bên cạnh các khí tài quân sự, ước tính có khoảng 5.000 binh sĩ Mỹ tại Puerto Rico.

Máy bay ném bom của Mỹ cũng đã thực hiện một số nhiệm vụ huấn luyện gần bờ biển Venezuela, bao gồm một cuộc "trình diễn tấn công" của máy bay ném bom vào cuối tháng 10.