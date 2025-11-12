Từ bỏ rồi quay lại: 'Vua xuất khẩu' một mặt hàng Trung Quốc đặt cược 421 tỷ VNĐ tìm 'cứu cánh' ở Việt Nam

Chuyên trang tài chính Caijing (Trung Quốc) đưa tin, vào ngày 7/11, ZOY Home Furnishings (Trung Quốc) thông báo rằng công ty có kế hoạch đầu tư 16 triệu USD (tương đương 421 tỷ VNĐ) để xây dựng nhà máy ở Việt Nam.

Dự án này tọa lạc tại thành phố Hồ Chí Minh, và đơn vị thực hiện là Công ty TNHH ZOY Furniture (Vietnam) - một công ty con của ZOY Home Furnishings. Theo thông báo, khoản đầu tư này bao gồm (nhưng không giới hạn) việc mua đất, xây dựng nhà xưởng và các công trình phụ trợ, và mua máy móc thiết bị.

Khoản đầu tư này đã được Hội đồng Quản trị của ZOY Home Furnishings nhất trí thông qua. Tuy nhiên, dự án vẫn chưa được các cơ quan có liên quan của Việt Nam phê duyệt. Thông báo nêu rõ có nguy cơ không được phê duyệt và thời điểm phê duyệt cuối cùng vẫn chưa chắc chắn.

ZOY Home Furnishings được mệnh danh là "Vua ghế sofa xuất khẩu" của Trung Quốc. Ảnh: Suning

Tại sao lại đầu tư và xây dựng nhà máy ở Việt Nam?

Được mệnh danh là "Vua ghế sofa xuất khẩu" của Trung Quốc, ZOY Home Furnishings (ZOY) giải thích rằng mục đích đầu tư của họ là đáp ứng nhu cầu mở rộng kinh doanh và tăng cường khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng.

Theo Caijing, ZOY phụ thuộc rất nhiều vào thị trường quốc tế, với doanh thu từ thị trường quốc tế chiếm hơn 90%. Báo cáo tài chính cho thấy trong nửa đầu năm 2025, doanh thu xuất khẩu chiếm 99,26% doanh thu kinh doanh chính của công ty.

Để giảm sự phụ thuộc vào một thị trường xuất khẩu duy nhất là Mỹ, ZOY đã tích cực mở rộng sang các thị trường khác trong những năm gần đây. Trong nửa đầu năm 2025, các thị trường ngoài Mỹ như Châu Âu, Mỹ Latin và Nam Mỹ chiếm 79,67% kênh kinh doanh truyền thống của công ty này.

ZOY cũng từng tuyên bố hồi tháng 4 năm nay rằng sẽ tiếp tục tăng cường nỗ lực mở rộng sang các thị trường Châu Âu, Châu Á - Thái Bình Dương và Châu Phi để đa dạng hóa rủi ro và tìm kiếm các điểm tăng trưởng mới. Việc thành lập nhà máy tại Việt Nam có thể là một phần trong kế hoạch chiến lược này.

Theo Caijing, việc đầu tư xây dựng nhà máy tại Việt Nam này là sử dụng nguồn vốn tự có của ZOY, nhưng lợi nhuận hiện tại của công ty không mấy khả quan. Doanh thu trong ba quý đầu năm 2025 về cơ bản không thay đổi so với cùng kỳ năm ngoái, chuyển từ lãi sang lỗ. Công ty được niêm yết trên sàn chứng khoán Thượng Hải này báo lỗ ròng 17,44 triệu nhân dân tệ (tương đương 64,47 tỷ VNĐ), giảm đáng kể 802,46% so với cùng kỳ năm trước. Công ty giải thích rằng nguyên nhân chủ yếu là do chi phí bán hàng tăng do mở rộng hoạt động kinh doanh thương mại điện tử xuyên biên giới.

Trụ sở chính của ZOY Home Furnishings đặt tại huyện An Cát, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Ảnh: ZOY

Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên ZOY chọn Việt Nam làm cơ sở sản xuất. Cuối năm 2023, ZOY đã công bố kế hoạch đầu tư 28 triệu USD (736,78 tỷ VNĐ) vào dự án cơ sở sản xuất giai đoạn 2 ở Việt Nam. Tuy nhiên, vào tháng 11/2024, công ty đã quyết định chấm dứt khoản đầu tư này. Lý do được đưa ra vào thời điểm đó là Khu công nghiệp Nam Tân Uyên tại thành phố Hồ Chí Minh chưa đáp ứng được các điều kiện cần thiết để ký kết hợp đồng thuê đất chính thức và bàn giao đất, do đó đã cản trở tiến độ đầu tư ra nước ngoài nói chung của công ty.

Hai năm sau, ZOY lại quyết định đầu tư xây dựng nhà máy tại Việt Nam. Caijing nhận định, động thái này cho thấy ZOY đang cân nhắc về thị trường Việt Nam trong việc tái cơ cấu chuỗi cung ứng toàn cầu của họ. Nếu dự án được triển khai thành công, cục diện đa dạng này sẽ giúp ZOY tối ưu hóa cấu trúc thị trường, giảm thiểu rủi ro khi chỉ phụ thuộc vào một cơ sở sản xuất duy nhất, đồng thời nâng cao năng lực sản xuất hỗ trợ cho sự phát triển kinh doanh lâu dài ở nước ngoài của công ty.

Tất nhiên, xét đến việc hơn 90% doanh thu của ZOY đến từ xuất khẩu, điều này có nghĩa là số phận của công ty gắn chặt với các yếu tố như môi trường thương mại quốc tế, biến động tỷ giá hối đoái và địa chính trị, và những rủi ro tiềm ẩn không thể bị bỏ qua.