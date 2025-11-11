ST25 Việt Nam lập kỳ tích, nhưng danh hiệu 'vua gạo' vẫn chia đôi: Đối thủ lớn đến từ quốc gia láng giềng

Báo Chính phủ đưa tin, tại lễ trao giải "Gạo ngon nhất thế giới năm 2025" trong khuôn khổ Hội nghị Thương mại Lúa gạo Toàn cầu lần thứ 17 do The Rice Trader (TRT) tổ chức tại Phnom Penh, Campuchia, từ ngày 7 đến ngày 9/11, hai loại gạo cùng được vinh danh hạng Nhất là gạo ST25 của Việt Nam và gạo thơm cao cấp mang thương hiệu "Malis Angkor" của Campuchia, vượt qua hơn 30 mẫu gạo dự thi đến từ nhiều quốc gia.

Đây là lần thứ ba thương hiệu "Gạo Ông Cua ST25" của Anh hùng Lao động Hồ Quang Cua đạt giải "Gạo ngon nhất thế giới", sau những lần chiến thắng trước vào các năm 2023 và 2019.

Còn theo tờ Khmer Times (Campuchia), đây là lần thứ bảy gạo Malys Angkor của Campuchia nhận được giải thưởng quốc tế danh giá này, sau các năm 2012, 2013, 2014, 2018, 2022 và 2024.

Hội nghị Thương mại Lúa gạo Toàn cầu là sự kiện quốc tế thường niên quy tụ các nhà lãnh đạo ngành lúa gạo thế giới và các bên liên quan tham gia vào sản xuất, thương mại, hậu cần và tiêu thụ.

Ông Hồ Quang Cua (thứ 6 từ trái sang) nhận giải "Gạo ngon nhất thế giới 2025" tại lễ trao giải ở Phnom Penh, Campuchia, vào ngày 9/11. Ảnh: CTV

Khmer Times đưa tin, sự thành công liên tục của Campuchia tại sự kiện quốc tế này đã thúc đẩy thương hiệu gạo của Campuchia trên thị trường toàn cầu, tăng cường niềm tin của khách hàng quốc tế.

Bộ Thương mại Campuchia nhấn mạnh trong một tuyên bố rằng: "Việc giành được giải thưởng này là kết quả từ sự lao động chăm chỉ của những người nông dân Campuchia đã cùng nhau hợp tác để sản xuất ra loại gạo chất lượng cao, dẫn đến sự công nhận quốc tế về giá trị và sự xuất sắc của loại gạo này."

Theo báo cáo của Liên đoàn Lúa gạo Campuchia (CRF), vương quốc này đã xuất khẩu 596.341 tấn gạo xay xát trong chín tháng đầu năm 2025, tăng 33,7% so với 445.913 tấn trong cùng kỳ năm ngoái.

Hoạt động xuất khẩu này đã tạo ra doanh thu 408 triệu USD từ tháng 1 đến tháng 9/2025, tăng 21% so với mức 335 triệu USD được ghi nhận vào năm 2024.

Ngoài ra, Campuchia còn thu được khoảng 1,209 tỷ USD từ lúa gạo buôn bán qua biên giới, tổng cộng là 5,24 triệu tấn trong cùng kỳ.

Gạo Malys Angkor của Campuchia được vinh danh là "Gạo ngon nhất thế giới năm 2025". Ảnh: Bộ Thương mại Campuchia

Điều làm cho gạo Malys Angkor trở nên độc đáo

Đài ABC (Australia) đưa tin, Malys Angkor là sản phẩm gạo độc đáo tận dụng các phương pháp canh tác truyền thống từ nhiều thế hệ người trồng lúa Campuchia. Loại lúa này chỉ có thể trồng một lần trong năm vào mùa mưa, trong khi các giống lúa khác có thể trồng nhiều vụ trong năm.

"Trồng loại lúa này cần khoảng 5 đến 6 tháng, so với các loại cây trồng khác thường mất khoảng 3 tháng", Chan Sokheang - Chủ tịch Liên đoàn Lúa gạo Campuchia (CRF) - cho biết. "Trong thời gian này, vì có đủ mưa nên mưa sẽ rửa trôi hết các loại bệnh [trên cây lúa]."

Mặ dù phải rất kiên nhẫn và tận tâm để sản xuất ra loại gạo chất lượng cao, nhưng điều đó cũng mang lại niềm vui cho người nông dân Campuchia.

"Những người nông dân rất vui khi lúa trổ bông. Họ cười và nói rằng đó là cách chúng tôi chia sẻ thức ăn, chia sẻ tình yêu thương với thế giới", Yean Sreyyann - Chủ tịch Hợp tác xã Nông nghiệp tỉnh Battambang (Campuchia), đại diện cho nông dân trong khu vực - cho biết.

Chủ tịch CRF Sokheang cho biết, vào năm 2012, sản lượng gạo của Campuchia chỉ đạt khoảng 8 hoặc 9 triệu tấn, nhưng đến năm 2024, sản lượng gạo của Campuchia đã đạt 13 triệu tấn. Thành quả này là do ngày càng có nhiều nông dân Campuchia chuyển sang sản xuất thương mại, trong khi trước đây, một số người chỉ trồng lương thực để cung cấp cho nhu cầu của mình.

"Nhiều nông dân chỉ trồng lúa để đảm bảo an ninh lương thực cho bản thân, cho gia đình, cho làng xóm, nhưng giờ đây nó đã trở thành một mặt hàng thương mại", ông Sokheang nói.

Gạo thơm cao cấp mang thương hiệu "Malis Angkor" của Campuchia. Ảnh: Khmer Times

Nhìn về tương lai, cả ông Sokheang và bà Sreyyann đều hy vọng sẽ tăng số lượng xuất khẩu và khám phá các thị trường quốc tế mới.

Bà Sreyyann cho biết điều này không chỉ có lợi cho những người làm trong ngành nông nghiệp mà còn cho cả đất nước Campuchia.

"Sự gia tăng lợi nhuận cũng góp phần cải thiện môi trường xã hội và nền kinh tế của chúng tôi", bà nói.

Nhưng bất chấp sự thành công, ngành công nghiệp lúa gạo Campuchia vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức, chủ yếu là do biến đổi khí hậu.

"Biến đổi khí hậu đang gây ra… mất năng suất, đặc biệt là trong mùa khô khi chúng tôi không có đủ nước", bà Sreyyann nói.

Để giải quyết những thách thức này, Campuchia đang đầu tư vào các kỹ thuật canh tác hiện đại và các biện pháp thân thiện với môi trường.