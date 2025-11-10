HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Quân đội Thái Lan xây dựng chiến hào phòng thủ, hầm trú ẩn dọc biên giới Campuchia

Duy Nguyễn |

Các công trình bao gồm 256 chiến hào dành cho hai người, và 7 hầm trú ẩn được gia cố.

Tờ Bangkok Post ngày 9/11 đưa tin, Quân khu 2 của Thái Lan đang xây dựng các chiến hào phòng thủ và hầm trú ẩn ở bốn tỉnh đông bắc nước này giáp biên giới với Campuchia.

Quân đội Thái Lan xây dựng chiến hào phòng thủ, hầm trú ẩn dọc biên giới Campuchia- Ảnh 1.

Trung tướng Weerayut Raksin - Tư lệnh Quân khu 2 của Thái Lan (trái) - đi kiểm tra một hầm trú ẩn đang được xây dựng ở huyện Nam Yuen, tỉnh Ubon Ratchathani, Thái Lan, trong bức ảnh không đề ngày tháng trên Facebook do Quân đội Hoàng gia Thái Lan đăng tải vào ngày 9/11.

Quân đội Hoàng gia Thái Lan cho biết vào ngày 9/11 rằng khoảng 260 chiến hào và hầm trú ẩn đang được xây dựng tại các tiền đồn biên giới ở các tỉnh Ubon Ratchathani, Si Sa Ket, Surin và Buri Ram của Thái Lan.

Kinh phí xây dựng được tài trợ bởi Quỹ Hathaitip do Công chúa Chulabhorn của nước này khởi xướng nhằm hỗ trợ an ninh biên giới. Các công trình bao gồm 256 chiến hào dành cho hai người, và 7 hầm trú ẩn được gia cố.

Theo quân đội Thái Lan, các công trình này nhằm mục đích bảo vệ binh sĩ và dân thường Thái Lan.

Nghi phạm bắn chết cựu cầu thủ Malaysia ở Thái Lan ra đầu thú: Hé lộ động cơ vụ nổ súng
Tags

Campuchia

Tin nóng Thế Giới 24h

Thái Lan

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại