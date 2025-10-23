Tổng thống Venezuela cảnh báo Mỹ về vũ khí bí mật: Lực lượng quân sự trên thế giới đều biết sức mạnh

Tổng thống Nicolás Maduro tuyên bố Venezuela có 5.000 tên lửa phòng không do Nga sản xuất tại "các vị trí phòng không quan trọng".

"Bất kỳ lực lượng quân sự nào trên thế giới đều biết sức mạnh của Igla-S và Venezuela có không dưới 5.000 tên lửa", Tổng thống Maduro phát biểu trong một sự kiện với các quân nhân được phát sóng trên kênh truyền hình Venezolana de Televisión.

Tên lửa Igla-S của Nga là hệ thống tầm ngắn, tầm thấp tương tự như tên lửa Stinger của Mỹ. Chúng có thể bắn hạ các mục tiêu trên không nhỏ như tên lửa hành trình và máy bay không người lái, cũng như trực thăng và máy bay bay thấp.

Ông Maduro cho biết những tên lửa này, đủ nhẹ để một binh sĩ có thể mang theo, đã được triển khai "ngay cả ở ngọn núi, thị trấn và thành phố tận cùng của lãnh thổ".

Phát ngôn được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng liên quan đến việc triển khai quân sự của Mỹ tại vùng Caribe. Tổng thống Donald Trump cho biết ông đang cân nhắc hành động quân sự như một phần của chiến dịch chống buôn bán ma túy.

Mỹ đã triển khai 4.500 lính thủy đánh bộ và thủy thủ đến vùng Caribe để tăng cường các hoạt động chống lại các băng đảng ma túy và thể hiện sức mạnh quân sự.

Tuần trước, ông Trump cho biết đang xem xét mở rộng chiến dịch quân sự trên bộ.

Tổng thống Veneuela Maduro đã phản ứng bằng cách tái bố trí quân đội, huy động "hàng triệu" thành viên dân quân và lên án hoạt động của Mỹ trong khu vực. Ông Maduro tuyên bố rằng lực lượng dân quân tình nguyện của ông hiện có hơn 8 triệu quân dự bị.

Người dân Venezuela "sáng suốt, đoàn kết và nhận thức rõ ràng. Họ có đủ khả năng để một lần nữa đánh bại âm mưu công khai chống lại hòa bình và ổn định của Venezuela", ông Maduro nói trong một bài phát biểu trên truyền hình tuần trước.

Theo Rosoboronexport, công ty nhà nước Nga xuất khẩu hệ thống Igla-S, chúng có tầm bắn lên tới 6.000 mét và có thể tấn công mục tiêu ở độ cao tối đa 3.500 mét.

CNN chưa thể xác minh độc lập số lượng tên lửa Igla-S mà Maduro nhắc đến, nhưng theo số liệu quân sự do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) biên soạn, chúng được biết là một phần trong kho vũ khí của Venezuela.

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela, Vladimir Padrino, đã nhiều lần được chụp ảnh cùng các bệ phóng tại Caracas.

Washington đã triển khai máy bay chiến đấu tàng hình F-35 và tàu hải quân tại vùng Caribbean và phá hủy ít nhất 8 tàu được cho là buôn bán ma túy.