Biển Đông nóng rực: Tên lửa siêu thanh Philippines vào vị trí - Lãnh thổ Trung Quốc kiểm soát lọt tầm bắn

Tờ Newsweek (Mỹ) ngày 12/11 đưa tin, Philippines đã triển khai hệ thống tên lửa hành trình siêu thanh đầu tiên do Ấn Độ sản xuất ở phía tây đảo Luzon, hướng ra Biển Đông. Các quan chức Philippines cho biết đợt triển khai này sẽ giúp ngăn chặn các nỗ lực xâm phạm chủ quyền của nước này.

Với tầm bắn khoảng 290 km, hệ thống tên lửa BrahMos này có thể vươn tới các khu vực trọng điểm như bãi cạn Scarborough - một trong những lãnh thổ tranh chấp gay gắt nhất giữa Philippines và Trung Quốc.

Newsweek đã liên hệ với Thủy quân lục chiến Philippines và Bộ Ngoại giao Trung Quốc qua email để đề nghị bình luận.

Tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos của Ấn Độ được gắn trên xe tải. Ảnh: Reuters

Tại sao lại quan trọng?

Theo Newsweek, Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với các khu vực nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines tại Biển Đông, như Bãi cạn Scarborough - được Manila gọi là Bajo de Masinloc và Bắc Kinh gọi là Đảo Hoàng Nham. Bãi cạn này vốn là ngư trường truyền thống của cả hai nước, đã nằm dưới sự kiểm soát thực tế của Trung Quốc kể từ cuộc đối đầu với Philippines vào năm 2012.

Kể từ đó, Trung Quốc thường xuyên trục xuất ngư dân Philippines khỏi khu vực và can thiệp vào nỗ lực tiếp tế của chính phủ Philippines. Căng thẳng leo thang hơn nữa vào tháng 8 năm nay sau khi một tàu hải quân và tuần duyên Trung Quốc va chạm với tàu Philippines; và đến tháng 9 Bắc Kinh tuyên bố thành lập khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia tại bãi cạn Scarborough, dẫn đến sự phản đối mạnh mẽ từ Manila.

Những điều cần biết

Vào ngày 7/11, Thủy quân lục chiến Philippines đã công bố hệ thống tên lửa BrahMos đầu tiên trong số ba hệ thống mà họ đặt mua từ Ấn Độ, trong buổi lễ kỷ niệm 75 năm thành lập lực lượng, có sự tham dự của Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. và các lãnh đạo cấp cao khác của Philippines.

Theo trang tin tình báo quốc phòng nguồn mở Janes (Anh), hệ thống này bao gồm hai xe phóng tự động 12×12, mỗi xe được trang bị hai hộp chứa tên lửa, cũng như một trạm chỉ huy di động, một xe bảo trì và một xe tiếp tế tên lửa.

Được Ấn Độ và Nga hợp tác phát triển, BrahMos đưa Philippines trở thành quốc gia đầu tiên nhận được phiên bản xuất khẩu của hệ thống tên lửa này, theo thỏa thuận trị giá 375 triệu USD cho ba tổ hợp. Lô tên lửa đầu tiên đã được bàn giao vào năm 2024, lô thứ hai được bàn giao vào tháng 4/2025.

Tờ Naval News (Anh) đã xác định một căn cứ hải quân ở tỉnh Zambales trên bờ biển phía tây đảo Luzon của Philippines là địa điểm triển khai tiềm năng. Tờ báo này chỉ ra hình ảnh vệ tinh cho thấy việc xây dựng căn cứ bắt đầu vào tháng 8/2022, ngay sau khi Philippines đặt hàng hệ thống tên lửa BrahMos. Naval News cũng nhấn mạnh những điểm tương đồng giữa địa điểm ở Philippines và các căn cứ BrahMos của Ấn Độ, bao gồm một nhà kho cao tầng để bảo trì và một hầm chứa đạn dược có mái che để cất giữ tên lửa.

Luzon cũng là trọng tâm huấn luyện hỏa lực chính xác kể từ khi Quân đội Mỹ chuyển giao hệ thống tên lửa tầm trung Typhon tới hòn đảo này cho đồng minh Philippines để tập trận chung vào năm ngoái.

Trung Quốc phản đối thỏa thuận mua BrahMos của Philippines cũng như cảnh báo Manila không nên "chơi với lửa" khi tiếp nhận Typhon.

Bức ảnh chụp ngày 3/5/2024 này cho thấy công trình xây dựng tại một địa điểm ở tỉnh Zambales, phía tây đảo Luzon, nơi Philippines có thể sẽ triển khai hệ thống tên lửa BrahMos. Ảnh: MAXAR Technologies

Mọi người đang nói gì?

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã nói về tên lửa BrahMos trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Firstpost (Ấn Độ) vào tháng 8 rằng: "Từ các cuộc trình diễn mà [quân đội vận hành hệ thống của Philippines] đã chứng kiến, từ các cuộc huấn luyện mà họ đã nhận được ở cả Ấn Độ và Philippines, các cuộc diễn tập mà họ đã thực hiện, họ dường như rất tự tin vào thiết bị này. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đang trong quá trình mua sắm thêm."

Điều gì xảy ra tiếp theo?

Theo Newsweek, sự hiện diện ngày càng gia tăng và quyết đoán của Trung Quốc ở Biển Đông là động lực chính cho chiến dịch hiện đại hóa quân sự trị giá 35 tỷ USD đang diễn ra của Philippines, khi Manila tiếp tục chuyển trọng tâm an ninh từ các mối đe dọa nội bộ sang các mối đe dọa bên ngoài.