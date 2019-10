Mỹ phản bội đồng minh: "Mỏ vàng" chiến thuật tác chiến đặc biệt rơi vào tay Nga?

Trong gần 5 năm qua, các binh lính đặc nhiệm Mỹ đã luôn sát cánh cùng Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo khi tiến hành cuộc chiến chống các phần tử khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở phía Bắc Syria.



Tuy nhiên, khi bị các đồng minh Mỹ "quay lưng ruồng bỏ" các chiến binh người Kurd đã ngay lập tức tìm tới sự hỗ trợ của Quân đội Nga và Syria để đối phó với cuộc tấn công quân sự do Thổ Nhĩ Kỳ phát động trên khắp vùng Tây Bắc Syria.

Mối quan hệ mới này với các lực lượng người Kurd có thể sẽ là "mỏ vàng" thông tin tình báo đầy giá trị đối với liên minh Nga - Syria.

SDF do Washington hậu thuẫn đã từng "kề vai sát cánh" cùng các lực lượng đặc nhiệm Mỹ suốt nhiều năm qua. Vì vậy, tất cả những gì mà SDF học được từ người Mỹ như chiến thuật tác chiến, cách thức sử dụng vũ khí, quy trình huấn luyện, kỹ năng thu thập thông tin tình báo... giờ đây đều có nguy cơ được chuyển giao cho Nga và Syria.

Lính Mỹ quan sát Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) phất cờ của Hội đồng Quân sự Tal Abyad tại một tiền đồn thuộc "khu vực an toàn" gần biên giới Thổ Nhĩ kỳ. Ảnh: AP

SDF cho biết, liên quân do Mỹ chỉ huy còn xây dựng và huấn luyện một lực lượng đặc nhiệm chống IS có tên gọi Yekineyen Anti-terror (YAT). Nhóm này thường được vũ trang đặc biệt, mang theo kính nhìn đêm, vũ khí chuyên dụng cùng nhiều loại ống kính nhạy cảm do Mỹ chế tạo để săn lùng các phần tử IS nằm vùng.

Chia sẻ trên tờ Military Times, một điệp viên tình báo quân sự Mỹ, người từng có nhiều năm làm việc cùng các lực lượng đặc nhiệm cho biết, nguy cơ SDF để lộ các thông tin nhạy cảm là vấn đề "đặc biệt nghiêm trọng".

Một cựu quan chức quốc phòng khác của Mỹ cũng nói rằng, mặc dù SDF sẽ không có các thông tin tình báo chính thống để chia sẽ nhưng họ có thể nắm được các thông tin nội bộ về nhân sự, các quy trình hoạt động hoặc thời gian để các máy bay chiến đấu Mỹ xuất kích đối phó với tình huống khẩn cấp.

Binh lính Mỹ thường miêu tả lực lượng đối tác của họ rất có năng lực và trung thành nhưng không thể loại trừ khả năng SDF bị cưỡng ép phải chia sẻ thông tin tình báo với Nga.

"Họ có thể bị cưỡng bức. Tôi nghĩ SDF sẽ chẳng thích thú gì điều đó nhưng vì sự sống còn tới tính mạng nên họ sẽ buộc phải vi phạm thỏa thuận với những nhân tố xấu", cựu quan chức quốc phòng Mỹ nhận xét.

Sự trung thành của SDF đã đột ngột chuyển hướng khi Lầu Năm Góc tuyên bố sẽ rút các lực lượng quân sự Mỹ khỏi phía Bắc Syria. Để bảo đảm an toàn cho chính mình, SDF đã quay sang tìm kiếm một thỏa thuận với liên quân Nga - Syria để nhờ họ ngăn chặn làn sóng tấn công của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay.

Hãng thông tấn Nhà nước Syria (SANA) đã cho đăng tải các hình ảnh binh sĩ Syria di chuyển vào những địa bàn do SDF kiểm soát khi quân chính phủ nước này tiếp tục tiến công về vị trí của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.